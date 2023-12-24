印尼中资工厂发生火灾 死伤惨重

（德国之声中文网）该工厂所在中苏拉威西省莫罗瓦利工业园区的一名发言人表示，事故发生在当地时间12月24日清晨5点30分，初步调查结果显示，园区内印尼青山不锈钢公司(ITSS)的熔炉维修时，炉内铁渣不慎流出，随后炉墙坍塌，剩余铁渣全部流出引发火灾，高温蒸汽以及火焰导致现场工人死伤。该发言人还修改了此前说法，强调现场并未发生爆炸。

印尼青山不锈钢公司由青山控股集团掌控多数股份。后者是全球最大的镍供应商，也是中国最大的不锈钢生产商。同时，工厂所在的莫罗瓦利工业园区也是由青山控股集团与当地合作伙伴印尼八星投资有限公司(Bintang Delapan)合资控股。

青山控股集团董事局主席项光达曾经对外表示，印尼尤其是苏拉威西岛拥有丰富的镍矿资源，可以让企业摆脱被动接受国际镍价波动的局面，掌握成本控制的自主权。该企业2009年就获得了占地47040公顷的印尼红土镍矿的开采权，并且计划把莫罗瓦利工业园区建设成全球产业链最长的大型不锈钢生产基地，总人口将会突破6万人。中国官媒新华社、人民日报去年也报道称，作为"一带一路"重点项目，该工业园区已经成为了印尼最大的镍铁和不锈钢生产基地，并且让印尼的不锈钢产量从几乎为零上升到与印度、日本并列全球第二。

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园区死亡事故频发

目前，园区方面已经对受害者家属表示同情与哀悼。法新社报道称，若干名已经确认身份的死者遗体已经启程被空运回中国。一名不愿透露姓名的员工告诉前往现场的法新社记者："死者的脸都被烧毁，衣服也被烧焦了。"

当地警方表示，截至12月24日下午，已有数十名伤员被送往医院治疗，其中包括10名外国人。目前尚有17人伤势严重。

莫罗瓦利工业园区今年早些时候还发生过多起死伤事件：今年1月，中国江苏德龙镍业有限公司旗下的印尼巨盾镍业(PT Gunbuster Nickel Industri)因安全条件以及薪资问题引发骚乱，导致两名员工身亡，其中一名为中国籍。6月，同一家工厂再次发生火灾造成1死6伤，引发了对中资企业安全的担忧。另外，今年4月，园区的镍废弃物处理场发生坍塌事故，两名卡车司机被黑色的污泥淹没丧生。

就在今年11月，三名中国籍员工向印尼国家人权委员会举报，称他们在莫罗瓦利园区每周不间断工作7天，且因持续接触烟雾和粉尘，健康状况恶化。这三名中国人还指出，园区的员工缺少充足的安全装备。

根据印尼当地监督组织"矿业倡议网络"(Mining Advocacy Network)的数据，自2019年以来，至少已经有22名中国籍或印尼籍员工在苏拉威西的镍生产基地里丧生，其中包括两名自杀的中国人。

（美联社、法新社、德新社、路透社）

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