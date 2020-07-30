印、孟相争  中、巴得利？

（德国之声中文网）印度与孟加拉国之间的经济关系十分重要，两国间的文化和历史纽带也十分紧密。但新德里的《公民身份法修正案》则让双边外交关系受到考验。

这部法案在以穆斯林为主的孟加拉受到强烈批评，被视为煽动穆斯林与印度教徒之间的紧张关系，并被认为是印度总理莫迪政府的印度教民族主义议程的一部分。

2019年12月通过的该法案为孟加拉、巴基斯坦和阿富汗的非穆斯林移民提供获得印度公民权的快速通道。

孟加拉总理哈西娜表示该法案“并无必要”，两国多次部长级会晤并未能解决争议。

华盛顿威尔逊中心南亚分析师库格曼（Michael Kugelman）对德国之声表示：“达卡反感的是，这部法案等于是在暗示，孟加拉歧视宗教少数族群。”

中国的机会？

孟加拉与印度关系紧绷之际，中国则试图在南亚建立一个同盟网络。北京和达卡正在许多领域加强合作。

近日，中国宣布对97%的孟加拉进口产品免征关税，相当于约8200种产品将免关税进入中国市场。

孟加拉最大的外国直接投资来自中国。在北京一带一路倡议下，中国向孟加拉基建设施注入大量资金。

中国开发商也获得一项合约，在孟加拉与印度东北部比哈尔邦边界处的锡尔赫特机场修建一个新航站楼。

与此同时，据报道，自哈西娜2019年当选以来，印度在孟加拉的投资项目放缓。更多中国项目涌现。

库格曼表示：“北京完全了解新近印、孟之间因公民身份法而关系紧张，因此聪明地抓住机会，为孟加拉提供出口优惠，以拉近与达卡的关系。”

孟加拉外交转向？

而印度的“头号敌人”巴基斯坦也在采取措施，改善与孟加拉的关系。库格曼说：“与盟友中国相似，伊斯兰堡也寄望于利用印、孟之间的争执。”

专家认为，孟加拉外交政策出现长期改变、转而与中、巴结盟，目前还为时过早，小国必须防止过度依赖大国。

美国伊利诺州立大学政治学教授里亚兹（Ali Riaz）对德国之声表示，孟加拉12年以印度为中心的政策就充分地显示了这一点。他说，“我们必须记得，北京并非一个慈善的大国，而是有自己的地区议程，并会对孟加拉内政造成影响。”

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