 印、孟相争  中、巴得利？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.08.2020

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时政风云

印、孟相争  中、巴得利？

尽管孟加拉国是印度的传统盟友，但新德里备受争议的《公民身份法》却令双边关系紧张。其它地区大国则抓住机会，以期在印度的家门口占一席之地。

Bangladeschs Premierministerin Sheikh Hasina trifft Chinesischen Präsidenten Xi Jinping 2014 (picture-alliance/dpa/W. Zhao/Pool)

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在中印关系因为致命边境对峙而变得紧张之际，印度举国关注新购买的战斗机。印度国防部长也利用这个机会向中国发出警告。此外，据南华早报等媒体报道，印度还计划向喜马拉雅山边界增派部队35000人。

继TikTok等59款中国应用下架之后，印度又禁了47款中国应用，其他275款中国应用也将遭遇严格审核。印度街头抗议者呼吁全国13亿人民抵制“中货”。

上月中印边境冲突后关系紧张，印度继抵制中国货和封杀中国应用程式后，进一步设置经济限制。新德里一系列对华强硬措施，获美国力挺。

在新冠病毒肆虐全球之际，世界各国过去几个月都尽力将滞留国外的国民撤回。然而，有200多名中国公民自3月21日起便滞留巴基斯坦。消息人士告诉德国之声，他们多次联系使馆与外交部，但双方都不愿承担责任协助他们离开巴国。

周四，巴基斯坦学生的家长上街抗议，要求政府将他们的孩子从武汉接回国。一些学生告诉德国之声，巴基斯坦是为了要向中国政府表现友好，才会牺牲学生的权益。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗（Imran Khan）接受德国之声主编Ines Pohl独家专访。他谈到了伊朗危机，以及国际社会对克什米尔争端的「冷淡」反应。他也针对巴基斯坦为何对新疆穆斯林的遭遇保持沉默做出解释。

孟加拉与中国签署有价值数百亿美元的基础设施工程合约。来自中国的大量资金，一方面能给这个南亚国家带来巨大的经济利益，另一方面也让许多人担忧，这将会让孟加拉今后对北京俯首帖耳。

（德国之声中文网）印度与孟加拉国之间的经济关系十分重要，两国间的文化和历史纽带也十分紧密。但新德里的《公民身份法修正案》则让双边外交关系受到考验。

这部法案在以穆斯林为主的孟加拉受到强烈批评，被视为煽动穆斯林与印度教徒之间的紧张关系，并被认为是印度总理莫迪政府的印度教民族主义议程的一部分。

2019年12月通过的该法案为孟加拉、巴基斯坦和阿富汗的非穆斯林移民提供获得印度公民权的快速通道。

孟加拉总理哈西娜表示该法案“并无必要”，两国多次部长级会晤并未能解决争议。

华盛顿威尔逊中心南亚分析师库格曼（Michael Kugelman）对德国之声表示：“达卡反感的是，这部法案等于是在暗示，孟加拉歧视宗教少数族群。”

中国的机会？

孟加拉与印度关系紧绷之际，中国则试图在南亚建立一个同盟网络。北京和达卡正在许多领域加强合作。

近日，中国宣布对97%的孟加拉进口产品免征关税，相当于约8200种产品将免关税进入中国市场。

孟加拉最大的外国直接投资来自中国。在北京一带一路倡议下，中国向孟加拉基建设施注入大量资金。

中国开发商也获得一项合约，在孟加拉与印度东北部比哈尔邦边界处的锡尔赫特机场修建一个新航站楼。

与此同时，据报道，自哈西娜2019年当选以来，印度在孟加拉的投资项目放缓。更多中国项目涌现。

库格曼表示：“北京完全了解新近印、孟之间因公民身份法而关系紧张，因此聪明地抓住机会，为孟加拉提供出口优惠，以拉近与达卡的关系。”

孟加拉外交转向？

而印度的“头号敌人”巴基斯坦也在采取措施，改善与孟加拉的关系。库格曼说：“与盟友中国相似，伊斯兰堡也寄望于利用印、孟之间的争执。”

专家认为，孟加拉外交政策出现长期改变、转而与中、巴结盟，目前还为时过早，小国必须防止过度依赖大国。

美国伊利诺州立大学政治学教授里亚兹（Ali Riaz）对德国之声表示，孟加拉12年以印度为中心的政策就充分地显示了这一点。他说，“我们必须记得，北京并非一个慈善的大国，而是有自己的地区议程，并会对孟加拉内政造成影响。”

 

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