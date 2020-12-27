印媒：印度对59款中国应用的禁令永久化

（德国之声中文网） 据《印度时报》(Times of India)、印度商业报纸Livemint本周一（1月25日）报导，印度电子和信息技术部上周将针对TikTok、腾讯的WeChat、阿里巴巴的UC Browser、小米视频、Bigo Live、Club Factory等59款中国手机App的禁令永久化。

去年6月29日，印度电子和信息技术部根据2000年制定的《信息技术法》第69A条以及2009年制定的《信息技术（阻止公众获取信息的程序和保障措施）实施细则》发出声明，宣布在印度禁止59个对“印度主权、国防、国家安全和公共秩序”有威胁和不利影响的APP（程序）。这59个被封禁的手机应用程序无一例外都是中国背景。

Livemint本周一援引引消息人士称，印度政府当时对上述应用程序实施禁令时，给了他们机会，让其解释自己在遵守隐私和安全要求方面的立场。“政府对这些公司的回应/解释不满意。因此，对这59款应用的禁令现在变成永久性的。”

除上述59款应用外，过去6个月里，印度还以国安为由，先后宣布禁用另外208款中国公司的应用。其中包括去年9月2日宣布禁用118款中国应用。百度、支付宝、腾讯微云、新浪新闻、企业微信和微信阅读、名片全能王、照片编辑软件Cut Cut、视讯应用VooV、手机淘宝、优酷以及腾讯提供服务的热门手游“绝地求生”《PlayerUnknown's Battlegrounds》都在其中。

边界冲突后印度发起数字化打击

去年6月15日，中印士兵在加勒万河谷发生激烈流血冲突，造成20名印度士兵丧生。印中紧张关系随之加剧，印度从官方到民间抵制中国的声浪也日益高涨。印度科技部部长将禁止中国应用的行动称为“数字打击”。中方则指责印度“滥用‘国家安全’概念，对中国企业采取歧视性限制措施，违反世贸组织相关规则。”据报道，TikTok去年6月在印度被禁后，印度本土短视频应用获得谷歌、微软、推特等投资者的大笔投资。

乐然／洪沙（综合报道）

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