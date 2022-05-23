 印媒:华盛顿正酝酿5亿军援拉拢新德里 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.05.2022

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时政风云

印媒:华盛顿正酝酿5亿军援拉拢新德里

为了制衡俄罗斯和中国，印度成为美国努力拉拢的对象。据《印度时报》披露，美国正在考虑通过一项军事援助计划，帮助新德里摆脱对俄罗斯武器的依赖。

Japan | IPEF Eröffnungszeremonie in Tokio

莫迪与拜登、岸田文雄在“印太经济框架”启动会议上

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在对亚经贸问题上，美国总统拜登面临两难境地：他不能简单重新加入其前任2017年让美国退出的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）。有鉴于此，拜登行政当局设计出一替代方案，这就是《印太经济框架》。

最近一段时间，印度成了西方国家争相拉拢的“香饽饽”。不久前英国首相约翰逊刚刚拜访过印度总理莫迪，本周欧盟委员会主席冯德莱恩又亲赴新德里，强调中俄之间“不设限”的伙伴关系对印度和欧盟都构成威胁。

英国和印度签署了一项新的防务合作协议，两国的下一步是希望在今年年底前完成一项自由贸易协定。印英双方表示，来自专制国家的威胁正在上升。

由于新德里政府仍未正式谴责俄罗斯对乌克兰的侵略战争，使得印度成为西方各国近来拉拢的对象。周一，印度总理莫迪到访柏林，和德国总理肖尔茨共同出席两国政府间磋商。

（德国之声中文网）根据《印度时报》（The Times of India）援引知情人士报道，美国计划通过一项军事援助一揽子计划加深与印度之间的安全合作关系，从而减少该国对俄罗斯武器的依赖性。

据悉，这个正在考量之中的援助计划包括多达5亿美元的军事资助，如果付诸实施，那么印度将成为世界上获得美国军事援助最多的国家之一，仅次于以色列和埃及。目前尚不清楚美方什么时候会宣布这一计划，以及具体会提供什么武器。

自从乌克兰战争爆发以来，印度成为西方争相拉拢的对象。尽管新德里政府始终不愿公开谴责俄罗斯的入侵行为，但是美国总统拜登希望将印度变成自己长期的安全合作伙伴。

《印度时报》的报道指出，印度是俄罗斯武器的全球最大买主。尽管印度已经致力于将武器进口来源多样化，减少对俄罗斯的依赖性，但是美国希望帮助该国加速这一进程。

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俄乌交战，印度获益？

其中主要的挑战是如何向印度提供战斗机、海军舰艇和战斗坦克等重要武器。相关知情人士透露，在这些领域还需要寻求突破。因为上述援助资金对于购买这些售价动辄数十亿美元的武器来说无异于杯水车薪。

根据斯德哥尔摩和平研究所（SIPRI）的统计，印度军队总兵力在138万人左右，也是全球最大的武器进口国之一。在过去十年里，印度从美国购买的武器总价值超过40亿美元，而从俄罗斯购买的军火总价值则超过250亿美元。从占比来看，在2017到2021年之间，印度进口的武器装备46%来自俄罗斯，27%来法国，12%来自美国。

《印度时报》的报道指出，出于制衡邻国中国和巴基斯坦的需要，印度对于俄罗斯武器的依赖性是莫迪政府避免公开批评俄罗斯总统普京的一个重要原因。在美国、欧盟、澳大利亚和日本等国一致对俄罗斯采取经济制裁的同时，印度不仅没有加入这一行列，反而还在俄罗斯石油降价之后增加了进口。

Indien/Japan Der indische Premierminister Modi erreicht Tokyo

印度总理莫迪周二在东京参加了美日印澳“四方安全对话”（Quad）峰会，他在会议开场演说时提及乌克兰，但未谈及俄罗斯或中国。

此前拜登政府方面也曾放出信号，不打算因为印度购买俄罗斯S-400防空导弹系统而制裁新德里。相比之下，作为北约成员的土耳其此前购买同一防空导弹系统则使其与美国之间的关系大受损伤。

目前尚不清楚印度究竟在接受美国军事援助方面走多远。据路透社报道，印度希望通过加大本土制造和向东欧国家购买的途径，寻找武器进口的替代方案。

根据印度国防部在网络平台上发布的军需数据，政府希望今年能有总价值251.5亿卢比（约合3.24亿美元）的军事装备由本国公司来提供，从而避免在国外购买。
 

（印度时报、路透社）

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