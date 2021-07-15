印媒：中方在实控线印度一侧建帐篷

（德国之声中文网）据《印度快报》（The Indian Express）援引印度政府官员报道，中方人员在拉达克地区东部德姆卓克（Demchok）的查丁那拉（Charding Nala）印度实控一侧搭建了帐篷。

印度官员称，搭建帐篷的人是“所谓的平民”，尽管如此，印度方面还是要求他们返回，但对方还是没有离开。

消息人士透露，中国方面曾建议中印边境第12轮指挥官级别的会谈于本周一举行。但印度表示，7月26日是纪念1999年对巴基斯坦的卡吉尔战争胜利日，因此希望将会谈推迟数日。目前看，会谈可能最迟于8月第一周举行。

中印上一次军级指挥官会谈是在今年4月。这一系列会谈旨在讨论双方军事人员在东拉达克脱离接触以及最终的缓和对峙。这一对峙始于2020年4月，于6月达到高峰，双方军人在加勒万河谷发生流血冲突。据双方官方各自公布的数字，20名印度军人在冲突中死亡，中方共有四名官兵死亡。

中印边界的班公湖

之后中印间就边境纠纷展开军长级会谈及外交谈判，并逐步就双方一线部队脱离接触达成一致。今年2月21日，双方举行第十轮军长级会谈後发布联合声明，表示印度和中国的军队已经从喜马拉雅山西部有争议的班公湖边境地区撤离。

“情况稳定”

此后，会谈尚未取得进一步进展。目前消息人士称，原因是印度希望首先在所有“摩擦点”实现脱离接触，而中国则希望缓和对峙，让增派的部队从深入地区先撤回原驻地，再继续其它摩擦点的脱离接触。

印度政府一位资深官员称，目前边境“情况稳定”，尽管还没有恢复到2019年的水平，但比去年“好得多”，今年2月以来没有发生过任何中方“越轨”情况，双方军队也没有过近距离对峙。

中印双方在该地区均部署有约5万名士兵。消息人士称，中国在东拉达克地区的部队一直在轮换驻防，并在“以很快的速度建设军事基础设施”，包括宿营地、弹药库和炮兵阵地等。在其纵深地区，近四个师的中国军队驻扎在G219公路沿线，该公路穿过阿克赛钦，连接新疆和西藏。

与此同时印度也在升级防御和基础设施。例如在班公湖南岸修建公路和桥梁，以及改善该地区的电信网络。

《印度时报》（The Times of India）报道，有关中方最新动向的消息传出后，在野党国大党主席拉胡尔·甘地本周批评莫迪政府新近在边境问题上处理方法，称其对中国的行动视而不见，应对毫无章法，这将造成严重问题。



（印度时报、印度快报等）

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