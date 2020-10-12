印媒专访台外长 导致中方很不满

（德国之声中文网）印度媒体《今日印度》周四（10月15日）分别发表了对台湾外交部长吴钊燮专访的视频和文字版。节目主持人Geeta Mohan的第一个问题道出了这场专访的背景：“印度媒体和人民近日庆祝台湾双十国庆节的方式引发中方不满，中方试图欺凌包括印度在内所有想庆祝和参与台湾国庆节的国家，您如何看待中方这种在台湾问题上的强势，您对印度政府有何期待？”

台湾外交部长吴钊燮认为，这种情况已持续几十年之久，近年来更是变本加厉。他指出，向印度人民或媒体施压警告其不要报道台湾国庆节有悖台湾的价值观。他强调：“事实是台湾是一个民主国家，与印度享有共同的价值观，我们很高兴印度人民和我们一起共庆我们的国庆节。”

吴钊燮期望，台湾与印度重组新的全球供应链，扩大台商对印度的投资布局，互利共荣。他提到，截至目前，台商已在印度投资逾23亿美元，为印度创造6万5千个工作机会。台印两国未来可在经贸投资与高科技产业链深化合作。吴钊燮补充道：“我们当然希望印度政府可以更加严肃的对待台湾，双边可以进一步加强合作。”

共同问题

当被问及世界各国应该如何携手应对“中方的非法主张”时，吴钊燮指出，纵观现今世界，不仅仅是台湾面对中国威胁，日本在东海以及南海周边国家，包括印度在中印边界也面临同样问题，这个问题就是中共当局的专制扩张主义。

吴钊燮强调：“我们必须思考民主国家如何进一步加强合作，台湾与美日保持传统的友好关系，也希望与印度建立更紧密关系。我想，就此台印可以开始考虑如何在我们共同面对的问题上互相交换意见和情报，努力拓展潜在的合作领域。”

参与国际合作

在这场近20分钟的采访中，吴钊燮还谈及台湾争取参与国际组织、供应链重组以及四方安全对话等议题。他表示，中国持续阻挠台湾参与联合国体系的作为与联合国宪章不符。台湾是一个民主国家，不仅期盼参与WHO，更重视能对国际社会作出实质贡献。全球如果要共同抗疫及疫后复苏，台湾的防疫成果与经验分享不可或缺。

吴钊燮还指出，国际社会现在意识到供应链是非常重要的事务，如果供应链的关键部分被想要支配国际社会的国家掌握，将有悖许多国家的国家利益，因此台湾已与其他国家讨论这一议题。

至于台湾是否考虑参与由美、日、澳、印四国组成的“四方安全对话”（QUAD），吴钊燮表示，四方安全对话对印太地区非常重要，台湾也密切关注，很高兴看到印太地区主要国家能够透过四方安全对话合作，处理共同面对的威胁。 吴钊燮坦言：“台湾要正式参与四方安全对话Plus可能还非常困难，但台湾过去曾透过智库、贸易论坛等形式参与四方安全对话Plus，我们认为这对台湾有利。我们当然也愿意在这种讨论地区问题和议题的对话方式中作出贡献。”

中方声明

针对上述专访，中国驻印度大使馆于15日发表声明称，这是为其“台独”言论张目，公然违背一个中国原则和印度政府一贯立场，挑衅一个中国原则底线，中国对此提出严正交涉并表示坚决反对。

中国驻印度使馆新闻发言人嵇蓉在声明中强调：“无论民进党当局和’台独’势力如何歪曲事实、鼓吹’台独’，都无法改变台湾是中国一部分的历史和法理事实。所有与中国建交的国家都应坚定履行坚持一个中国原则的承诺，这也是印度政府的官方立场。”

声明批评道：“近一个时期以来，民进党当局挟洋自重，加紧与外部反华势力勾连，频频制造事端，大搞’台独’分裂活动，严重损害台湾人民福祉，严重危害两岸和平和台海局势稳定，严重危害国家主权、安全和发展利益。”

声明中最后写道，中国敦促印度有关媒体在涉及中国主权和领土完整等重大核心利益的问题上秉持正确立场，恪守一个中国原则，不为“台独”势力提供发声平台，避免发出错误信号。

中国官媒《环球时报》主编胡锡进也就此在新浪微博上评论道：“印度民间一些力量近来频频拿台湾问题滋事，嚣张地认为他们可以用这个问题踩中国的脚趾，让中国难受。哈哈，送上中国民间的一句话就是：小样儿。” 随后他还翻译了自己在推特上发表的英文推文：“印度民间力量玩弄台湾问题，但他们要知道，我们可以支持印度东北部的分离主义力量，支持锡金复国，这些都是我们手里潜在的报复牌。印度民族主义分子需要自重，他们的国家很脆弱。”

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