印太26国防长会面协商应对中国崛起

（德国之声中文网）美军参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）说，此次会议的重点是聚焦“中国崛起背景下的整个局势以及维护一个自由开放的太平洋地区，同时确保印太地区的和平和稳定”。

他说，“这是一个协调我们共同安全利益并讨论适用于我们所有国家安全问题的大型会议”。

26个国家的军方领导人出席此次会议，其中多数人是各国的国防部长。中国虽然也受到邀请，但是表示无法出席。

在周三（7月27日）举行的新闻发布会上，米利介绍说，国防部长们一同讨论了如何加强合作、增强人员和先进技术装备的相互协调性。米利说，会议上还谈到军事演习等问题。

米利和澳大利亚国防军总司令坎贝尔（Angus Campbell）没有做出详细说明。但是米利进一步扩大了上周他做出的有关中国在该地区日益增强的侵略性以及各国需要维护确保太平洋地区自由和开放的评论。

上周日（24日），米利到访印尼时表示，中国的军机和舰船在太平洋地区拦截美国和其他盟国军机舰船的次数在过去5年内大幅增加，不安全的互动次数也上升了。他说：“信息显示，中国的空军和海军在这一特定地区变得明显更有侵略性”。他称，北京方面的行动比5到15年前“更具对抗性”。

他说，中国的行动看起来“似乎暗示他们在这一地区搞霸凌或者占据主导，而不是维护一个自由开放的太平洋”。

在被问到美国是否会加强美军在澳大利亚以及其它盟国的军事存在时，米利和坎贝尔说，两国仍在商讨，尚未做出决定。目前有2200名美国海军陆战队人员驻扎在澳大利亚达尔文港基地。

美国一位不愿透露姓名的官员称，美国总统拜登计划周四（28日）与中国国家主席习近平通话。

近期有报道称，美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）可能于8月访问台湾，引发北京方面强硬反对。这一消息同时在拜登正内内部引发了一波又一波的担忧。

在被问到有关佩洛西访台行程的问题时，米利只是说，现在讨论任何具体的行程都还为时过早。但是他补充说：“如果决定做出了，佩洛西议长或其他任何人要去访问，并且他们寻求获得军方支持，我们将采取必要措施确保他们的访问安全进行。这就是我要说的。”

此次印太防长会议举行期间，夏威夷附近正在举行大规模环太平军事演习。环太军演由美国太平洋司令部指挥，是世界上最大的国际海上演习。中国自2018年之后便没再收到邀请参与。美国国会在2021年12月通过的《2022年国防授权法案》中提到邀请台湾参与，但最终邀请名单中仍没有台湾。

（美联社）

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