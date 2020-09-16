印军称在边境地区逮捕一名走失的中国士兵

（德国之声中文网）据美联社报道，印度军方公布的一份声明中指出，一个名叫王亚龙（音译）的解放军战士在拉达克印度实控的丹确克（Demchok）地区被印军逮捕。印军准备不久后就释放他。

声明称，这名解放军战士在实控线东侧迷路后走失。

“根据双方签订的协议，在完成相关事宜之后，这名解放军士兵将在 楚舒尔-莫尔多（Chushul-Moldo）会晤点交还给中方。”声明指出。

截止发稿中国官方没有立即对这一报道发表评论。

但是中国《环球时报》总编胡锡进在微博上表示：“今天（10月19日）下午早些时候，印度宣布‘逮捕’了一名有可能‘无意间’进入印控地区的中国士兵，随后老胡了解到，中印已经在就印方按照协议归还该军人事宜进行沟通，印方态度积极。”

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今年6月15日，中印双方在拉达克地区加勒万河谷爆发激烈冲突，造成至少20名印度士兵死亡。外界猜测中方也有人员伤亡，但是解放军方面始终没有对外公布任何伤亡消息。

解放军在冲突中俘虏了至少10名印度军人，其中包括4名军官。冲突结束3天后，在经过军事和外交协商谈判之后，中方向印方归还了被俘的印度军人。

印度军方在本周一发表的声明中还指出，中国军方已经向印方发出了问询，是否找到一名走失的中国军人。声明还称，印军为这名中国士兵提供了包括氧气在内的医疗援助以及视频和厚实的衣物等等，确保他在高海拔和恶劣天气情况下健康不会受到威胁。

印中双方都在拉达克地区派驻了数千名军人并增加了包括火炮、坦克和战斗机在内的各种军事装备。现在这一地区即将迎来寒冷的冬季，夜间温度可以降至零下50度。

洪沙/达扬 （美联社）

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