印军方高层：若对华谈判失败,军事选项摆在桌面

（德国之声中文网）《印度斯坦时报》8月24日的一篇报道称，印度国防参谋长拉瓦特（Bipin Rawat）向该报表示："由于对实际控制线的理解不同，所以会发生沿实控线的越界行为。国防部门的任务是监视，并防止越界行为变成入侵。政府全力用和平的方式来应对这样的行为并防止入侵。 如果在实控线上恢复现状的所有努力都没有成功，国防部门将始终为军事行动做好准备。" 拉瓦特还称："国防部长拉杰纳特·辛格（Rajnath Singh）, 国家安全顾问阿吉特·多瓦尔（Ajit Doval）和所有国家安全负责人都在审视所有选项，目的是让中国解放军恢复拉达卡之前的状态。"

《印度快报》称，拉瓦特的这番表态是印度军方高层首次公开谈及中国人越界并将军事手段解决拉达卡边界危机的选项摆到桌面上。该报写道，拉瓦特表态之际，印度政府正在准备与中国展开新一轮军事谈判，以期打破双方军队在班公错（Pangong Tso)和高格拉哨所 （Gogra Post） 地区脱离接触进程中出现的僵局。

此前《印度时报》8月23日报道称，中国军队继续在实控线沿线修建道路、桥梁、直升机停机坪和其他军事设施，以支持其在实际对峙地点的军队。

班公措湖。印度媒体报道，拉瓦特表态之际，印度政府正在准备与中国展开新一轮军事谈判，以期打破双方军队在班公错（Pangong Tso)和高格拉哨所 （Gogra Post） 地区脱离接触进程中出现的僵局

去年，印度耗时20年修建的连通达布克-绍克-斗拉特别奥里地（Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldi ，DSDBO）的公路竣工。这条225公里长的公路与拉达克东部的实控线平行。分析认为，这条新建公路对印度来说战略意义重大，而中方则将此视为对中国构成威胁。《印度斯坦时报》指出，普遍认为，中方越界的原因是达布克-绍克-斗拉特别奥里地公路的修建。

《今日印度》在8月24日的报道中称，过去两个半月来，印中举行了数轮军事谈判和外交谈判，但在解决边界纠纷的问题上没有取得重大进展。印度方面在谈判中强调要求中方必须恢复今年4月前边界状态，但消息人士说，印度军方的评估是中国军方对解决边界冲突并不认真。

中印争议地区

该报写道，尽管双方都在进行外交和军事谈判，但印度军队仍在精心准备，以在严冬月份维持其在拉达克东部所有关键地区的部队兵力。一名不愿透露姓名的军方官员说："军队已准备好在实际控制线上进行长途跋涉。"他还称，陆军参谋长纳拉瓦内（Chief Gen Naravane）已通知所有高级军官，监视实际控制线上前沿部队的行动，保持高度警惕，以积极的姿态来应对中方的"冒险"，此外，军队也正在为前线部队采购大量武器，弹药和冬季装备。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。