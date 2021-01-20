印军方：中印士兵是“小规模对峙”

（德国之声中文网）印度军方1月25日发表声明称，中印军队1月20日在纳库拉地区发生了一场小规模对峙，当地指挥官按照既定协议解决了这一问题。声明没有提供细节，但建议媒体对有关报道保持谨慎。声明中说：请媒体不要夸张或夸大不符合事实的报道。

《今日印度》（India Today）本周一（1月25日）报道称，中印军队在边界锡金段的纳库拉地区（Naku La）发生了新的冲突。报道说，中国士兵试图越过纳库拉边界，但被印度军队拦住。大约20名中国士兵和4名印度士兵受伤，双方都没有使用武器。《印度时报》（ Times of India）报道说，印度军队称这次混战是“一次小小的对峙”，“已由当地指挥官按照既定协议解决。”该报还援引一位消息人士称：“双方都带来了一些增援……双方都有人员受伤，但没有开火。局势已得到了控制。”

针对《印度时报》的以上报道，《环球时报》总编胡锡进在推特上发贴称，“这是假新闻。根据我的了解，中方的巡逻日志中没有这次冲突的记录。中印边界地区经常发生小摩擦，但肯定会记录和报告造成多人受伤的冲突。”

就中印军队上周在边境争议领土发生对峙的报道，中国外交部发言人赵立坚本周一没有给出直接的评论，但敦促印度方面在边界地区避免采取可能导致局势升级或复杂化的行动。

中印军方高层举行第九轮会谈

中印有争议的边界全长约1700公里，分西、中、东三段。西段长600公里，中段长450公里，东段长650公里。印度媒体称，纳库拉是2020年5月初中国和印度最初对峙的地点之一。其他对峙地点还有班公湖（Pangong Tso）、加勒万河谷（Galwan Valley）、高格拉（Gogra）地区以及温泉（Hot Springs）地区。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



去年6月15日，中印士兵在加勒万河谷发生激烈流血冲突，造成20名印度士兵丧生，中印紧张关系升级。为缓和局势，中印双方之后进行了数轮军事谈判。但因双方存在严重分歧，谈判陷入僵局。

时隔两个多月后，中印军方高层上周日（1月24日）在实控线中国一侧的莫尔多举行了第9轮军长级别会谈。 据《印度时报》报道，印度第14兵团司令梅农（P.G.K. Menon）和中国南疆军区司令员柳林分别代表印中双方主持会谈。此前印度军方高官表示，双方目前暂时无法就脱离接触的细节达成共识，“因为中方坚持要求印方从楚舒尔制高点撤出”。印度《印刷报》（The Print）1月25日透露，印中在实现军队脱离接触方面尚未取得突破。

乐然/洪沙（路透社等）

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