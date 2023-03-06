印俄石油交易正在削弱美元的主导地位

(德国之声中文网）印度是世界第三大石油进口国。俄罗斯去年2月入侵乌克兰后，随着欧洲逐渐不再进口俄罗斯石油，印度取代欧洲成为俄罗斯海运石油的最大客户。与战前相比，印度对俄罗斯原油的进口增加了16倍，占印度总石油进口量的三分之一。

去年12月5日，七国集团（G7）、澳大利亚及欧盟等西方国家对俄海运石油出口设置每桶60美元价格上限的决定生效。据多位石油贸易和银行业人士表示，在这之后，印度客户用非美元货币支付了大部分进口的俄罗斯石油，包括用阿联酋货币迪拉姆，以及最近用俄罗斯卢布。过去三个月，印度向俄罗斯购买的石油总额折合数亿美元。

三位了解情况的消息人士说，一些设在迪拜的贸易商和俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）及俄罗斯石油公司（Rosneft）正在寻求用非美元货币支付每桶售价超过60美元的某些等级的俄罗斯石油。

这些石油的销售量在俄罗斯对印度的总销售量中只占很小的份额。而且似乎没有违反制裁。按照去年12月5日生效的七国集团、澳大利亚及欧盟的协议，如果俄原油价格超过每桶60美元的门槛，将禁止欧盟企业为俄原油运输提供保险、金融等服务。但三名消息人士以及前俄罗斯及美国经济官员告诉路透社，是三家印度银行对其中一些交易提供了支持。

美国威尔逊国际学者中心全球研究员、美国国务院前首席经济学家丹尼尔·安(Daniel Ahn)说，美元的力量难以比拟，但制裁可能会破坏西方国家的金融体系，而且无法达到其目的。他说："俄罗斯试图用美元以外的货币来交易并不是对西方制裁的真正威胁。威胁在于西方国家正通过增加另一个行政层来削弱自己的金融服务竞争力。"

印度对俄罗斯石油的胃口越来越大

更多制裁，更多替代机制

在美国和英国上个月将位于莫斯科和阿布扎比的俄罗斯银行MTS列入受到制裁的俄罗斯金融机构名单后，继续用迪拉姆支付俄罗斯石油可能变得更加困难。消息人士说，MTS曾为一些印度商家用非美元支付石油提供了便利。

尽管如此，一位印度炼油业消息人士认为，"俄罗斯供应商将找到其他银行来接收付款。"他说，"事实上，政府并没有要求我们停止购买俄罗斯石油。因此，我们希望，一旦当前的系统受阻，我们能够找到一个替代的支付机制。"

对俄原油制裁后将产生怎样影响？

以美元支付石油本是几十年来的普遍做法。相比之下，美元在整个国际支付中的份额要小得多，根据支付系统SWIFT一月份的数据，这个比例为40%。独立分析师、俄罗斯银行前顾问亚历山德拉·普罗科佩科（Alexandra Prokopenko）说，俄罗斯迫切需要与世界其他国家进行贸易，因为它仍然依赖其石油和天然气收入，所以他们正在尝试所有的选项。但对于俄罗斯公司来说，美元有可能成为一种 "有毒资产"，因为即使他们没有违反制裁规定，付款也被阻止或推迟。

中国和西方之间的紧张关系也正在侵蚀着以美元为主导的全球贸易准则。俄罗斯的货币储备中有很大一部分是人民币，而中国则减少了美元的持有量。俄罗斯总统普京去年9月表示，莫斯科已同意以人民币和卢布代替美元向中国出售天然气。

（路透社）

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