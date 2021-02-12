印中紧张关系推动新德里加紧边区基建

（德国之声中文网）印中围绕实际控制线的边界纠纷陷入僵局，而在条件艰苦，气温可以骤降至零下40摄氏度的拉达克山区，新的隧道和道路正在建设之中，就连最偏远的边境村庄现在也有了太阳能光缆、电话和互联网。庞公区 （Pangong sector）地方议员康乔可·斯坦津（Konchok Stanzin）说，"在去年印中爆发边境冲突后，这里的道路和互联网等基础设施建设都加快了步伐。"不过，从去年以来，这一前哨地区也出现了大规模军队部署。

旅游业遭殃

班公错湖是世界上海拔最高的内陆湖，横跨拉达克东部和西藏西部。这里曾是去年是两国军队发生冲突的摩擦点。不过今年二月，双方都同意

脱离接触。从那时起，一条与湖泊南岸平行的狭窄道路开始建设。这条24英尺宽的道路已经通到拉克（LAC），将曼村（Man）、梅拉克村（Merak）和楚舒勒村（Chushul）等连接在一起。然而，对于曼村的丹增多吉（Tenzin Dorjee）来说，新的道路和桥梁却预示着麻烦即将到来。自去年以来，通行在该地区的印度军车有所增加。60岁的丹增多吉说， "直到去年，这里还很平静。我们像往常一样做生意，但现在每个人都能感到危机四伏。"

在去年的边境危机之前，每天都有近500辆汽车载着游客进入班公措湖区，许多人选择在附近的村庄住宿。游客的到来促进了当地经济。然而现在，载着游客的车辆却大多被通宵达旦巡逻的印度军车所代替。边境冲突以及新冠大流行影响了班公错湖的旅游业。"丹增多吉说，“中国军队现在离我们很近，让人对发生战争感到恐惧。游客因此不愿意在这里过夜，他们只是来观光，然后就离开。"

为维持生计而苦苦挣扎

随着旅游业消失，当地人不得不为维持生计而苦苦挣扎。丹增多吉不得不关闭家庭旅馆，靠和印度军队一起修路来养活一家四口。他现在每月有4500卢比（折合50欧元）的收入。

来自新德里的探险自行车队

来自新德里的探险自行车队成员阿比谢克·夏尔马(Abhishek Sharma)说，他们曾计划在曼村寄宿，但因于局势所迫，不得不改变计划。"在两支军队的附近，感觉不安全，"他说，“ 军队的存在让你感觉到是在一个战区，而不是在一个旅游点。我们没有理由让自己处于危险之中，我们可以在20公里外的唐塞扎营。"

紧张局势推动基建

65岁的阿卜杜勒·马吉德·贾姆希德（Abdul Majeed Jamsheed）是努布拉河谷（Nubra valley）胡德尔村的一名退休政府官员，他说，在1999年印巴坦之间爆发卡吉尔战争之前，他们要在马背上六天才能到达列城。但新近这场冲突改变了拉达克西部的边境村庄，人们第一次看到柏油马路、通了电，有了电话。卡吉尔战争之后，风景如画的胡德尔村变成了一个繁忙的小镇，外国游客蜂拥而至，他们大多来骑骆驼和露营。胡德尔村每家每户都把自己的家变成了客栈，并为游客开设露营点。

一位印度国防官员说，去年印中边界对峙改变了拉达克的整个面貌，促使新德里加快在该地区修建道路、桥梁和隧道。"我们需要基础设施和道路，以便部队能快速转移到边境。在我们的敦促下，工程师在短短五个多月内完成了五年的建设工作。”

印度还在加紧完成14.2公里长的佐吉拉隧道（Zoji La）。它将连接克什米尔的索纳马格（Sonmarg）和拉达克的德拉斯镇（Dras）。2018年5月，总理莫迪主持了开工典礼。佐吉拉山口靠近印巴实际边界，是战略要塞。该隧道建成后将缩短行程，对印度军队具有战略意义。 丹增多吉则认为，印度应该优先发展边疆地区：“边境人民生活条件困苦，政府应该改善他们的生活水平，而不是打仗。”

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



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