 印中关系紧张 藏人士兵之死引发关注 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.09.2020

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时政风云

印中关系紧张 藏人士兵之死引发关注

一名印度军队中的藏族士兵的死亡，引发人们对印度藏人身份及贡献的关注。由印度外情机构指挥的藏人特种部队，专门从事山地秘密行动。

Tibet China Indien Beerdigung Nyima Tenzin (Reuters)

士兵抬着丹增尼玛的棺木

DW.COM

中国与印度两国自8月29日起再度於边境地区爆发军事冲突，目前传出有一名印度士兵丧命，而中印两国也互相指控对方为引发此次冲突的始作俑者。

在本周中印边界附近发生鸣枪事件之后，两国外长达成协议，同意尽快结束对峙。与此同时，此前失踪的5名印度年轻人已经得到释放。中国官媒称他们“假扮猎人”，实为越界刺探中国情况。观察人士对双方真正和解的前景并不看好。

这是中印边境最新冲突后两国外长首度会晤。有别于中印防长上周见面後发表的强硬言论，这次会晤的氛围显得缓和许多。但是边境紧张局势是否会由此得到缓解，有专家表示并不乐观。

（德国之声中文网）8月30日，拉达克地区班公湖附近发生一起地雷爆炸事件，印度部队中的藏族士兵丹增尼玛（Tenzin Nyima）死亡。这里是中印军队最近发生摩擦的地方。这名士兵属于印度秘密准军事组织特种边防部队（SFF）。出事时，他在此处的中印边界执行巡逻任务。

丹增的葬礼于9月8日举行。他的棺椁上覆盖着印度国旗和西藏流亡政府使用的"雪山狮子旗"，引起印度媒体的广泛关注。

在印中关系日益紧张之际，此事件中反映的印度藏人及其对印度军队的贡献成为舆论焦点。

在孟买当教师的恩旺丹增（Ngawang Tenzin）对德国之声说："此事件十分不幸，但也最终让人们谈论起中国对西藏的占领。如果西藏是独立的，这些边界冲突就不会发生。"

印度军队中的藏人

SFF是一个特殊的准军事组织，成立于1962年，成员主要来自流亡印度的藏人社区。1959年，西藏发生反对中国政府的起义，遭到中国军队的镇压。随后，西藏人的精神领袖达赖喇嘛逃到印度。如今，有10万以上的藏人将印度作为自己的家园，有些已成为印度公民。

SFF由印度外情机构RAW指挥，专门从事山地秘密行动。

丹增说："印度军队使用藏人在山区作战，因为这是我们的专长。我们是山区人，比印度本土人更能适应山区气候。"

新德里的政治分析家索南（Palden Sonam）认为，这名士兵的去世让人们重视西藏问题，并重新激发了印度人携手帮助西藏人的热情。尽管如此，到目前为止，印度政界和军队都没有就SFF发表评论。

索南对德国之声说："印度领导人或军队没有对丹增死亡事件发表声明。事实上，当时出席葬礼并发表推文的印度人民党领导人马达夫（Ram Madhav）后来删除了推文。目前尚不知道这是否屈从于来自新德里或北京的压力。"

 他说："印度政府似乎很狡猾，一边让媒体自由报道SFF及其作用，一边保持沉默。"

Tibet China Indien Beerdigung Nyima Tenzin (Reuters)

丹增尼玛的葬礼

中方的态度

印度军队在中印边境使用SFF引起关注，人们担心中国军队也可能会使用藏族士兵与印度军队交战。

 索南说："中国肯定会在边界上使藏人参战，藏人的生活将受到影响。"

中国外交部发言人华春莹在最近的一次例行记者会上说，中方并不了解印度军队里有流亡藏人的具体情况，但是中国坚决反对任何国家以任何方式为"藏独"势力从事分裂破坏中国的活动提供便利。

政治典当？

恩旺丹增认为尼玛丹增的死亡和随后的葬礼让印度藏人再次意识到自己的身份。他说："藏人第一次作为士兵在拉达克地区光荣牺牲，这对我们来说意义重大。"他回忆道， "当我上学的时候，在12月10（国际人权日）这一天，经常出去高呼口号'Tibet Azaadi，Hindustan Suraksha'（解放西藏，保卫印度）。这个口号对我们（藏人）非常重要。"

1959年，很多藏人跟随达赖喇嘛逃到印度。然而，印度政府迄今尚未承认印度藏人的难民身份，而是将其归类为"外国人"。

新德里对位于印度北部小镇达兰萨拉的西藏流亡政府的支持似乎取决于印度与中国的关系状况。

新德里经常被指责漠视藏人处境，只在与北京关系紧张时才把他们作为讨价还价的筹码，而一旦局势缓和，就对当地藏人的贡献视若无睹。

  • Grenzkonflikt zwischen Indien und China (picture-alliance/AP Photo/Manish)

    中印边境冲突的渊源

    中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷

    中印边界总长近2000公里，其中有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

  • Karte McMahon-Linie historicher Grenzverlauf Indien China Chinesisch

    中印边境冲突的渊源

    麦克马洪线

    马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

  • infografik Karte Umstrittener Grenzverlauf zwischen China und Indien CN

    中印边境冲突的渊源

    藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦）

    藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

  • Indien - Touristen in Sikkim (picture-alliance/robertharding/T. L. Kelly)

    中印边境冲突的渊源

    锡金问题

    英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

  • Jawaharlal Nehru 1962 (Getty Images)

    中印边境冲突的渊源

    1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败

    1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

  • China Peking | Rajiv Gandi und Deng Xiaoping (Getty Images/AFP/J. Giannini)

    中印边境冲突的渊源

    中印关系改善，甘地总理开启总理互访

    1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

  • Indien Treffen zwischen Narendra Modi und Xi Jingping (Reuters)

    中印边境冲突的渊源

    特别代表会晤机制，习莫频繁会晤

    自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

  • Bhutan - Indiens Premierminister Narendra Modi zu Besuch (Getty Images)

    中印边境冲突的渊源

    2017年中印洞朗地区对峙

    占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

  • Indischer Grenzsoldat an der Grenze zu China (Getty Images/AFP/T. Mustfa)

    中印边境冲突的渊源

    2020年中印冲突又起

    5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。

    作者: 李鱼



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中印衝突掀反華示威


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