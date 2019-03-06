卫星照片露天机 朝鲜在造新导弹？

（德国之声中文网）据与美国广播公司合作的美国全国公共广播电台NPR的在线报道，朝鲜可能正在准备发射一枚洲际弹道导弹或太空火箭。美国全国公共广播电台NPR还公布了由DigitalGlobe公司提供的有关朝鲜三明洞设施的的两幅卫星图像。

这些图片显示，在2月22日，也就是朝鲜领导人金正恩和美国总统特朗普越南会晤失败的前几天，在三明洞导弹研究中心有卡车和大型载重车在移动。此外，在研究中心场地内还可看到有轨车辆和起重机。

图片中拍摄到的有轨车辆和起重机

在国际上备受孤立的朝鲜一直在三明洞进行弹道导弹和火箭试射。美国NPR电台援引明德大学蒙特利国际研究所的朝鲜问题专家刘易斯（Jeffrey Lewis）的话说，"如果将这些情况都综合起来看，朝鲜真的像是在建造导弹。"

就在几天前，已经有其它被公开的卫星图像显示，朝鲜有可能正在西海（Sohae）重建其火箭发射场。 2018年6月特朗普与金正日举行首次会晤之后，这个火箭发射场被部分拆除。

弹丸朝鲜 军力几许？ 人肉充军力 朝鲜总共有120万常备军以及600万预备役、武警官兵。这意味着全国总人口的1/4。每一名朝鲜男子都被要求参加某种形式的军事训练，并且在任何时刻都可以被征召。5000万人口的韩国，其军队规模只有朝鲜的一半。

弹丸朝鲜 军力几许？ 看图识兵力？ 朝鲜的军队充满神秘色彩，外界根本无法知道其具体规模有多大。这张照片摄于2013年，外界分析人士研究了图中细节后认为，朝鲜至少拥有40艘潜艇、13艘登陆舰、6艘扫雷舰、27艘后勤支援舰只，以及1852架飞机。当然，四年后的今天，朝鲜的兵力可能进一步增长。

弹丸朝鲜 军力几许？ 阅兵秀国力 每年，成千上万的士兵都会参加在平壤市中心举行的盛大阅兵式。通常，阅兵式会选在金家三代领袖的生日之际举行，而准备工作则要提前好几个月开始。

弹丸朝鲜 军力几许？ 核弹增武力 就算面对国际社会的巨大压力，朝鲜也毫无顾忌地推行其野心勃勃的核武计划。迄今，朝鲜已经进行了5次核试验，数十次弹道导弹试验。平壤方面宣称，最新测试的核弹已经可以装载在弹道导弹上。

弹丸朝鲜 军力几许？ 导弹显威力 朝鲜在2017年7月4日首次试射了一枚洲际弹道导弹，射程可抵阿拉斯加甚至夏威夷，发射时间正值美国独立日。本次试验标志着朝鲜导弹技术获得突破性进展。

弹丸朝鲜 军力几许？ 政宣出战力 除了头号敌人美国，韩国、日本也被朝鲜视作重要敌人。美国在东北亚地区主导的军演，常常被平壤宣传为入侵朝鲜的演习，以此来鼓动民众对敌国的仇恨情绪。

弹丸朝鲜 军力几许？ 袭美缺实力 4月初，美国海军卡尔·文森号航母开赴朝鲜半岛海域，向朝方施压、威慑。而平壤方面则称做好一切战争准备。美国情报部门估计，朝鲜的军事实力距离能够真正袭击美国的程度还差不到两年。看来，特朗普总统不会让这种事情发生。 作者: 文山



李京慧/任琛 (德新社、法新社、美国全国公共广播电台)