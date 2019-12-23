卫星定位信息遭污染 疑为中国黑科技

(德国之声中文网) 最新一期的《麻省理工科技评论》德国版刊登了长篇报道，指出GPS定位信号遭到的此类污染以往还从来没有出现过。报道讲述了美国货轮"Manukai号"船长今年7月的亲身经历：在每艘商船都安装的船舶自动识别系统(AIS)屏幕上，船长在即将停靠上海吴淞口附近码头时看到有另一艘船以7节航速行驶在同一航道上，但是突然这艘船从屏幕上消失，几分钟后又出现在码头位置，然后又出现在航道上，来回反复多次。

疑惑重重的船长索性直接拿起望远镜用肉眼观察，结果令他大吃一惊：那艘船一直停泊在码头上，根本没有移动过。而Manukai号自己的三套互为备份的GPS设备，也在轮船顺利靠港后全部失效。船长在向美国海岸警卫队导航中心报告时特别写道："船上的天线全部工作正常，没有出现其他的异常情况，怀疑是码头处的GPS信号出现了阻塞。"

比俄军还先进的尖端技术?

不过，Manukai号货轮遇到的情况远比单纯的GPS信号阻塞严重。它以及邻近货船的卫星导航信号并非中断，而是直接给出了错误的位置、航速、航向信息。根据欧洲海事安全局(EMSA)的统计，超过一半的海上人身伤亡事件，都源于导航系统故障所引发的撞船或搁浅触礁事故。

华盛顿智库"高级国防研究中心"(C4ADS)则从航海业内获得消息，称上海地区出现的GPS信号异常，系人为的故意污染。该智库对《麻省理工科技评论》表示，这是他们首次注意到并非由俄罗斯发起的大规模GPS污染行动。今年3月，C4ADS曾经发布报告指出，俄罗斯在黑海、叙利亚、挪威、芬兰附近地区都有故意污染GPS信号的行为；尤其在普京总统出席公开活动时，俄军电子战部队会对GPS进行相应干扰。

C4ADS检查了AIS系统记录的全球商船GPS航行轨迹，发现从今年夏天开始，GPS遭到人为污染的现象突然增多，而最高峰正是出现在Manukai号货轮驶入上海港的那一天。当天，还有近300艘在上海地区的商船的GPS定位信息遭到了污染，其中大部分船只都行驶在上海市内的黄浦江上。

该智库专家指出，俄罗斯的污染GPS行动，只是把所有附近船只的定位都修改到某一个固定的点；而上海地区今年夏天出现的情况，则要复杂得多：每过几分钟，船只定位就会被修改到黄浦江东岸陆地上的不同地点，这些地点构成了一个直径数百米的圆环。C4ADS同时还检查了健身软件Strava同期记录的用户骑行轨迹，发现同一地点也出现了该圆环。这意味着，并非是基于GPS的AIS系统遭到了干扰，而是所有使用GPS卫星定位信号的设备----包括手机----都受到了影响。

上海警方也成受害者

C4ADS的专家无法解释这种新型干扰，遂寻求美国德克萨斯大学无线电导航实验室主任、GPS污染问题专家汉弗莱教授(Todd Humphreys)的帮助。不过，后者同样一筹莫展，他对《麻省理工科技评论》说："把多艘船只的定位信号都同时修改到一个圆环上，但是又不在同一点，这是一种非常出色的技术，仿佛是魔法。"汉弗莱说，他暂时还无法从数学角度理解这种GPS污染方式。他同时还强调，航运业目前十分信赖GPS定位信息，因此这类人为污染行动会对航运安全造成威胁。

《麻省理工科技评论》注意到，今年6月5日，黄浦江上发生了一起撞船事故：内河货船"润5678"撞向了远洋货轮"通洋景瑞号"，导致后者失控冲向了滨江步道，所幸没有造成人员伤亡。而就在同一天，黄浦江上多艘船只的GPS定位都曾被干扰。不过，该杂志也承认，目前并无明确证据显示这起撞船事故与汉弗莱所说的"魔法"有关。

C4ADS还发现，上海海事局在黄浦江上的水警船也成为了"魔法"的受害者：9个月的时间段里，有一艘水警船的卫星定位信号遭到了至少394次人为污染。《麻省理工科技评论》指出，为了躲避监管，许多中国非法挖沙船只都会篡改自己的AIS系统即GPS定位信息；而海事部门近年来也大力打击这类非法篡改GPS信息的行为。上海海事局的一条水警船今年6月还遭到一艘具有走私原油嫌疑的远洋油轮的冲撞，后者也篡改了AIS系统。海事局官员当时对媒体表示，此类"幽灵船"对航行安全构成了严重威胁，绝对不可容忍。

《麻省理工科技评论》认为，Manukai号货轮遇到的"魔法式"GPS信号污染，有可能来自非法挖沙船、走私贩，但是也有可能来自中国军方：他们也许正在测试某种新型电子战装备，以便将来运用到南海等争议水域。德克萨斯大学的汉弗莱教授则认为，这种他都无法理解的"魔法"不太可能出自区区小毛贼之手，而是显示中国军方正在测试某些新技术。