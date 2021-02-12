卫星图片显示中国军队撤离中印军事对峙地区



（德国之声中文网）上周，中国和印度两国达成一致，双方将沿喜马拉雅山部分有争议边界撤出安全部队。据《华尔街日报》报道，上周四（2月11日）印度国防部长辛格(Rajnath Singh)在议会向议员们表示，印中双方已同意在班公湖(Pangong Lake)周围分阶段脱离接触。同为拥有核武器的中印两国都宣称对这一区域拥有主权。

路透社报道称，航天技术公司Maxar Technologies提供的周二（2月16日）拍摄的卫星图片显示，在班公湖北岸中国军队的多个营地已经被清空。报道称，中国军队的撤离行动从今年1月下旬就已经被观察到。

印度一位不愿透露姓名的官员在接受路透社采访时说：“我方也开始了类似的行动。”

印度国防部长辛格也在议会上表示，在完成班公湖地区撤军之后，双方军事代表将协商如何结束达卡地区仍存在的军事对峙。

去年4月，印度方面指责中国军队进入印方控制的实控线一侧，中方则否认了这一指责，表示仅在自己的区域内活动。此后两国在边境线上的紧张气氛开始加剧。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



两个月后，两国军队在达拉克加勒万河谷地区发生殴斗，导致印方20名士兵死亡，中方军队迄今未公布这一次殴斗造成的人员伤亡数字。这场冲突导致双方的对峙局势进一步恶化。同时这也是数十年来中印两国在围绕着边境冲突首次出现战斗人员死亡的情况。

虽然在此之后中印双方进行了几轮外交和军事会谈，但直到1月底，双方一直未能达成协议。路透社的报道指出，这也就使得正在进行的第一阶段撤军工作变得至关重要。

印度一位官员说：“现在的情况是，特别是在班公湖南北两岸，凡是双方互相可见的地方都后撤一步，以此来降低紧张局势，同时也为进一步缓解局势铺平道路。”

印度军方本周早些时间公布的影像资料也显示，作为脱离接触的一部分，中国军队正在拆除掩体和帐篷，坦克、人员和车辆也在撤离。

印度官员：新德里考虑放宽来自中国的投资

另外，路透社还报道称， 三名知情的印度政府官员表示，印度准备在未来几周批准来自中国的一些新投资提案。路透社分析认为这同两国间边境紧张局势缓和、两国关系回暖不无关系。

此前印度政府曾修改外国投资规定， 使得来自中国的150多个价值超过20亿美元的投资提议陷入僵局，损害了中国公司在印度的计划。被推迟的提案包括中国长城汽车收购通用汽车在印度工厂。

印度一位不愿透露姓名的官员对路透社表示： “我们将开始批准一些新设投资计划，但我们只会处理那些对国家安全不敏感的行业。”

还有官员声称， 印度政府还在考虑允许中国企业通过“自动获批”途径或在没有政府审查的情况下在某些行业进行一些投资。

不过印度政府部门没有回应路透社提出的相关问询。

洪沙/达扬 （路透社）

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