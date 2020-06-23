卫星图片披露中印边境新工事

（德国之声中文网）据美联社周六（6月27日）报道，美国Maxar卫星图像公司本周发布的图片显示，中印边界加勒万河谷（Galwan River Valley）附近出现新的施工活动。而在此之前，中印外交人员已表示，军方领导人同意双方脱离对峙的状态。

专家分析，卫星图片似乎显示，印度军队在其一方搭建了一道壁垒，中国则扩建了一个位于一条通往中国军事基地道路末端的前哨营地。

中印边境近日发生了1962年边境战争以来最严重的冲突事件，双方事后达成降温共识。然而，美联社援引专家指出，双方如今的言行不一反映出这一协议的脆弱性。

并无降温迹象？

6月15日，中印军队在有争议的加勒万山谷发生冲突，造成至少20名印度官兵丧生。中国承认解放军在冲突中有伤亡，但一直回避谈论死伤人数等细节。中国国防部新闻发言人吴谦24日在例行记者会上表示，中印外长已通电话，就公正处理冲突、推动现地局势降温达成一致意见。他还透露，两国防长已于6月22日举行了第二次军长级会晤，就管控紧张局势、维护边境地区和平稳定深入交换意见。

虽然双方都做出有意降温的表态，但印度外交部发言人斯里瓦斯塔瓦 (Anurag Srivastava)本周表示，"双方仍在该地区部署大量人员，同时军事和外交接触仍在继续"。加上卫星图像提供的最新有关修建工事的信息，不禁让外界担心拥有核武器的中印两国可能会爆发进一步冲突。

中国鹰派观察员：要打则快打快收

针对中印边境目前的态势，中国解放军退役少将、军事评论员乔良在其微信公众号周五发表的文章中分析指出："从中国历来奉行'人不犯我我不犯人，人若犯我我必犯人'的原则来说，在不放弃和平努力的这一前提下，打不打，何时打？主动权在对方。而一旦开打，怎么打，在什么地方打，用什么方式打？主动权一定在我方。而既然要打，那我们会首先选择快打快收，控制规模，以打中小型歼灭战、打疼对手为目标，以小战立大威，打给美国，也打给全世界和'台独'势力看。"