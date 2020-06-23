卫星图片披露中印边境新工事

（德国之声中文网）据美联社周六（6月27日）报道，美国Maxar卫星图像公司本周发布的图片显示，中印边界加勒万河谷（Galwan River Valley）附近出现新的施工活动。而在此之前，中印外交人员已表示，军方领导人同意双方脱离对峙的状态。
专家分析，卫星图片似乎显示，印度军队在其一方搭建了一道壁垒，中国则扩建了一个位于一条通往中国军事基地道路末端的前哨营地。
中印边境近日发生了1962年边境战争以来最严重的冲突事件，双方事后达成降温共识。然而，美联社援引专家指出，双方如今的言行不一反映出这一协议的脆弱性。
并无降温迹象？
6月15日，中印军队在有争议的加勒万山谷发生冲突，造成至少20名印度官兵丧生。中国承认解放军在冲突中有伤亡，但一直回避谈论死伤人数等细节。中国国防部新闻发言人吴谦24日在例行记者会上表示，中印外长已通电话，就公正处理冲突、推动现地局势降温达成一致意见。他还透露，两国防长已于6月22日举行了第二次军长级会晤，就管控紧张局势、维护边境地区和平稳定深入交换意见。
虽然双方都做出有意降温的表态，但印度外交部发言人斯里瓦斯塔瓦 (Anurag Srivastava)本周表示，"双方仍在该地区部署大量人员，同时军事和外交接触仍在继续"。加上卫星图像提供的最新有关修建工事的信息，不禁让外界担心拥有核武器的中印两国可能会爆发进一步冲突。
中国鹰派观察员：要打则快打快收
针对中印边境目前的态势，中国解放军退役少将、军事评论员乔良在其微信公众号周五发表的文章中分析指出："从中国历来奉行'人不犯我我不犯人，人若犯我我必犯人'的原则来说，在不放弃和平努力的这一前提下，打不打，何时打？主动权在对方。而一旦开打，怎么打，在什么地方打，用什么方式打？主动权一定在我方。而既然要打，那我们会首先选择快打快收，控制规模，以打中小型歼灭战、打疼对手为目标，以小战立大威，打给美国，也打给全世界和'台独'势力看。"
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中印边境冲突的渊源
中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷
中印边界总长近2000公里，其中有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。
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中印边境冲突的渊源
麦克马洪线
马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。
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中印边境冲突的渊源
藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦）
藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。
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中印边境冲突的渊源
锡金问题
英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。
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中印边境冲突的渊源
1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败
1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。
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中印边境冲突的渊源
中印关系改善，甘地总理开启总理互访
1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。
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中印边境冲突的渊源
特别代表会晤机制，习莫频繁会晤
自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。
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中印边境冲突的渊源
2017年中印洞朗地区对峙
占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。
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中印边境冲突的渊源
2020年中印冲突又起
5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。
作者: 李鱼