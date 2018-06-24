 卫星图像: 朝鲜核设施持续更新中 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.06.2018

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时政风云

卫星图像: 朝鲜核设施持续更新中

特朗普与蓬佩奥都对金正恩信心十足，相信他们了解美国的要求，亦已经开始去核行动。但从卫星图像看来，好像不是这么回事。

Nordkorea Yongbyon Atomtestgelände (picture-alliance/ZumaPress)

宁边核设施今年5月12日的空照图，声称在美朝峰会前三周进行部份摧毁。

(德国之声中文网) 美国约翰霍普金斯大学旗下网站"三八线以北"（38 North）6月27日发布消息，商业卫星于6月21日截取的图像显示，朝鲜宁边核能研究中心仍然以「迅速的步伐」持续改善其基础设施。

首先，钚生产反应堆的冷却系统看似完成更新，但因为排水口流出的冷却水量低于一般标准，很难确定是否启动。

再者，处理燃料棒的放射化学实验室附近盖了几栋功能不明的新建筑，附近的发电厂也仍然在运作。宁边其他区域兴建辅助性设施的土木工程仍在进行中。

实验轻水反应炉附近，新的工程大楼外观上已经完工，一栋类似放射科学实验室的小屋也在一旁建立起来。

报告认为，宁边研究中心的建设工作不应视作与朝鲜当局无核化的承诺有关。在朝鲜当局下达明确的命令之前，这个核能研究重点机构预计会照常营运下去。

Nordkorea Yongbyon Atomkraftwerk (picture-alliance/dpa/Kyodo)

宁边核设施的资料照片，图中右方的冷却水塔已经在2008年除役。

美国的信心与迟疑

美国国务卿蓬佩奥6月27日说，特金会后美朝双方仍然持续协商，他有信心朝鲜明白美国期望的无核化规模。他在参议院规划国务院预算的听证会上说﹕「我们在对话中提到『完全无核化』的时后，表达得毫不含糊。」

美朝峰会已经过去两周。特朗普虽然得到了朝鲜去核化的承诺，却没有办法解释这项承诺要怎么实现、手段与时間表。许多人批评特朗普跟金正恩签的共同声明模棱两可，美方又已经给出太多让步，例如美国已经暂停了美韩军演

昨日，国会引介了一条法案，要扩大国会的权利，让特朗普对朝鲜的外交行为受到国会监督。这项法案要求总统每30天撰写一份对朝鲜外交政策的报告，也要求在朝鲜作出「有意义且可验证的去核化」之前，美方的经济制裁不能停止。最后，该法案限制美国不能无视国际法对朝鲜诉诸武力。

罗法/李芊(美联社、路透社)

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