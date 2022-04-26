卫星图像：俄罗斯在黑海海军基地部署军用海豚

（德国之声中文网）美国海军研究所是一个研究海防和安全问题的独立机构。该研究所称，俄罗斯海军于2月——大约是俄罗斯入侵乌克兰的同一时间——在克里米亚西南端附近的塞瓦斯托波尔港的入口处设置了两个海豚围栏。

塞瓦斯托波尔是俄罗斯的一个重要海军基地，位于克里米亚半岛西南岸。2014年，俄罗斯出兵实际控制了属于乌克兰的克里米亚。

根据美国海军研究所的分析，塞瓦斯托波尔港口内有许多俄罗斯海军高端舰艇，处于乌克兰导弹的射程之外，但容易受到来自海底的破坏。

它们比你想象中更聪明 多面猎手 动物通常只有一种狩猎技术是一种常见的误解。实际上蜘蛛是一种非常聪明的动物，掠食时能随机应变，适应各种情况。这个小家伙通常以吐丝织网诱捕猎物为主，但它们还能刺穿、压碎猎物身体、喷射毒液或者设置陷阱诱饵吸引猎物上钩。

它们比你想象中更聪明 良好的理解力 浣熊不仅理解力非常快，记性也很好。这一点人们是如何知道的呢？在一次开锁试验中，浣熊能在每把锁试验不到10次的情况下，开锁成功。它能记住哪把钥匙开哪把锁。浣熊的记忆能保持最多3年。

它们比你想象中更聪明 记忆力超群 实际上，大象是有记忆力的。大象能记住30年间所经历一切，甚至可以识别不同的语音模式：研究人员在肯尼亚安博塞利国家公园给大象播放录音，研究它们的反应。结果发现，大象听到马萨伊成年男性的声音会有惊恐表现。因为马萨伊人有时会以大象为捕猎对象。

它们比你想象中更聪明 混淆错误 人们在实验中发现，红毛猩猩在和人类一起居住时，喜欢偷取食物。红毛猩猩会有意识的掩盖偷取食物的迹象，比如它们会清理散落在地上的稻草或种子。

它们比你想象中更聪明 聪颖的下一代 无论是解剖学还是生理上，黑猩猩和人类是最相似的。研究人员已经发现，黑猩猩是如何控制自己的同类。有时，即使年长的黑猩猩首领什么也没做，它的存在就会令猴宝宝表现出害怕。

它们比你想象中更聪明 超级语言天才 非洲灰鹦鹉Alex被称为全世界最聪明的鹦鹉。已经去世的这只灰鹦鹉生前认识150个单词，而且不只是将这些词胡乱拼凑在一起。它会用英语说，“现在我要离开”，或者是“非常抱歉”。

它们比你想象中更聪明 耐心是一种美德 戈芬氏鹦鹉仍旧是凤头鹦鹉的一种。它能进行连续步骤地行动。在一次试验中，这种鹦鹉能在没有任何帮助的情况下将连接在一起的螺母和螺栓解开。

它们比你想象中更聪明 始终保持警惕 章鱼被认为是世界上最聪明的软体动物。当它们爬向大海深处时，其敌人往往没有任何防备。椰子壳是章鱼的栖身之所。

它们比你想象中更聪明 强大的自我意识 海豚具有在镜子中识别自我的能力，同时它们也拥有自我意识。这意味着：海豚不仅能做出非此即彼的选择，有时也有不确定性，在两个选项间举棋不定。

它们比你想象中更聪明 真有此事！ 座头鲸能在长达数小时的时间里“唱歌”。虽然这不是什么了不起的事，因为许多鸟类也能这样做。但鲸鱼唱歌有某种类似自己的语法，它们能将这些词汇与不同的旋律结合一起，然后唱出“歌曲”。 作者: Tobias Feigl



海豚曾经多次被用于军事行动。在冷战期间，苏联和美国就曾训练海豚来探测敌方的潜水员和海雷。

1991年苏联解体后，海豚培训项目被移交给乌克兰，但在克里米亚被吞并后又落入俄罗斯手中。

乌克兰和俄罗斯就此签署过协议，商定两国共享这一战略基地。但俄罗斯表示，该地区成为俄罗斯领土之后，该协议就不再适用。

海豚并不是唯一需要上战场的动物，历史上其他动物也曾经奔赴战争前线。老鼠曾被训练用来嗅出柬埔寨战场上的地雷，而鸽子则在第一次世界大战中被用来传递重要信息。

鸟思兽想——动物世界的智慧 鸽子真的很笨吗？ 鸽子被人蔑称为 "空中的老鼠"，意思是它们笨头笨脑。然而，研究表明，这种鸟类的大脑可以学会阅读，甚至能识别单词拼写错误，还能在一堆毕加索的画作中挑选出莫奈的作品，并且可以比人类更迅速地完成多重任务。鸽子的大脑可能比我们的要小得多，但是每立方毫米拥有六倍于人类的神经细胞。

鸟思兽想——动物世界的智慧 动物的智力是指什么？ 当科学家们谈论智力时，一般指的是解决问题和识别关联的能力。基于既有经验来创造性地解决问题的动物被认为是相当聪明的。提前计划在动物世界中也被认为是高级能力。

鸟思兽想——动物世界的智慧 乌鸦--和类人猿一样聪明？ 乌鸦和灵长类动物一样聪明——至少在寻找隐藏在帽子下的食物时是这样。它们还能计算、使用工具和实施战略性行动。如果它们在藏匿食物时被发现了，会在确信没有人盯住的时候，回来把食物转移到一个更安全的地方。乌鸦甚至能在镜子里认出自己——这可能表示它们有一定程度的自我意识。

鸟思兽想——动物世界的智慧 鱼能从镜子里看到什么？ 一些猿猴、喜鹊和海豚可以认出镜子里的自己。但是鱼呢？小小的隆头鱼首先试图与它们在镜子中的影像打一架，然后似乎通过表演倒立游泳等技巧来测试它们。最后，它们利用镜子擦去了科学家在它们无法看到的身体部位上留下的痕迹。也许它们终于明白了镜子的用途。

鸟思兽想——动物世界的智慧 海洋生物更愚蠢吗？ 隆头鱼的镜子测试研究是有争议的，也许不仅仅是因为我们对于鱼类的智力的偏见。最近的一项研究认为，陆地上更复杂的环境可能让动物发展出复杂的策略和计划能力，而海洋生物可以更多地依赖一套预设的反应。

鸟思兽想——动物世界的智慧 章鱼的手臂也是大脑？ 不过，水中的生命也不可小看。人类以为长得像自己的动物最聪明，但章鱼颠覆了这种偏见。章鱼有一个甜甜圈形状的大脑，而八只灵巧的手臂上布满了神经元。它可以使用工具，完成复杂的任务，识别不同的人。在珊瑚礁的复杂地形中狩猎可能是章鱼发展出非凡智力的一个原因。

鸟思兽想——动物世界的智慧 海豚真的那么聪明吗？ 海豚具有高度的社会性，善于交流和游戏，长期以来被称为最聪明的动物之一。它们甚至似乎有自己的名字，通过独特的口哨来彼此呼唤。然而，一些科学家声称，海豚的智力是一个神话。他们说，虽然鲸类动物的大脑相对于它们的体型来说确实很大，但其中很大部分只是用来为神经中枢保暖。

鸟思兽想——动物世界的智慧 聪明的猪 可能会让香肠爱好者们感到不适的是，在一些智力测试中，猪胜过了狗。它们可以听懂命令，对给予自己的名字做出反应，并理解复杂的因果互动。学习操作之后，猪可以理解鼠标的移动和屏幕上的光标之间的抽象关系。

鸟思兽想——动物世界的智慧 猫和狗谁更聪明？ 爱狗人士和爱猫人士长期以来争论不休：到底谁更聪明？狗可以区分不同的人类语言，通过名称识别不同的物体，并协助牧民完成复杂的任务。但是，比较猫和狗谁更聪明并不容易，因为狗很愿意配合人类玩测试游戏，猫则对此毫无兴趣。

鸟思兽想——动物世界的智慧 知道谁是敌人 大象被认为情商很高，是一个非常有同理心的物种。肯尼亚安博塞利国家公园的大象也被认为能够区分威胁。当这些大象看到或听到可能猎杀它们的马萨伊人的声音时，它们会选择防御、逃跑，但当坎巴人的农业社区成员接近时，它们则保持平静。

鸟思兽想——动物世界的智慧 群居动物的社会性 在复杂的环境中成长，其社会性被认为是促进智力进化的因素。和狗一样，马伴随人类生活了几千年。因此，它们能理解人类的表达并不奇怪。马可以分辨出人类的面部表情是友好还是敌意。和山羊等其他群居动物一样，马可以从同伴的叫声中了解彼此的情绪状态。

鸟思兽想——动物世界的智慧 聪明--以谁的标准？ 马看起来比山羊更聪明，也许只是受益者人类的评判标准。灵长类动物学家瓦尔（Frans de Waal）说："研究倾向于用人类的术语来评估智力。"例如，人类总是将智力的定义建立在计算能力上。但是对于许多动物来说，在它们的生活环境中，数数毫无用处。

鸟思兽想——动物世界的智慧 人类--社会智能的巅峰？ 人所共知，我们与黑猩猩共享98%以上的DNA。人类的大脑与体重比是黑猩猩的三倍。但是，真正的区别在于，人类能够相互学习，传承知识，完善、扩充和建立思想，创造复杂的、不断发展的文化。 作者: Jeannette Cwienk, Björn Kietzmann



（路透社、德新社)

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