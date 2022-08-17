卫健委：新冠疫情是中国生育率下降的一个因素

（德国之声中文网）据路透社报道，中国国家卫生健康委员会本周一晚些通过传真对路透社的有关中国生育率的询问做出了回复。卫健委在回复中称，"许多女性继续推迟结婚或生育计划，经济和社会的快速发展也带来深刻的变化。"

卫健委还写道，影响到结婚率和生育率的因素包括年轻人搬到城镇地区居住、需要在教育方面花费更多时间，以及高压的工作环境。此外，回复中称，"新冠疫情对一些人的婚姻和生育安排所造成的影响是明显的。"

今年1月20日，中国人民大学人口与发展研究中心副主任宋健在中国国家卫生健康委召开委例行新闻发布会表示，出生人口的规模下降，受到多种因素的影响，而新冠肺炎疫情就是其中一个。他说，目前大多数的研究表明，新冠肺炎疫情对出生产生的影响是负面的，但他当时称，新冠肺炎疫情对中国出生人口的影响还有待进一步观察。

為什麼許多中國女性不願意多生孩子？

按照中国官方今年1月17日公布的数据，在新冠暴发后的2021年，中国有1062万新生儿出生，比2020年减少11.5%，人口出生率仅为1.16。由此，中国已进入人口出生率最低的国家之列，大大低于经济合作与发展组织有关人口稳定需要有2.1的出生率这一标准，也低于联合国在《世界人口展望2019》中关于中国的生育率2021年为1.70的预测。

"最后一代"--年轻人的绝望

路透社最近曾引用威斯康星大学麦迪逊分校研究员、《大国空巢》一书的作者易富贤表示，"中国显然是大政府，小家庭。清零政策，导致了零经济、零婚姻、零生育率。"

今年5月上海封城期间，一段视频曾在中国社交媒体上广为流传。视频中，一个穿着防护服的警察威胁一位不愿意集中隔离的居民说，"如果你不执行市政府的命令，就要对你进行处罚，进行处罚以后，要影响你的三代！"这位居民则立即回答说："这是我们最后一代，谢谢。"

尽管中国当局迅速将这段视频从网络删除，但"最后一代"这一表述仍引发了大量共鸣和舆论震荡。有人将这句话解读为"你给的苦难到我为止"，"不再养育下一代，让他们继续生活在极权统治之下。"

今年以来，当世界其他地方都放松隔离，试着与变异弱化后的奥密克戎共存之际，中国仍将抗疫视为第一要务。由习近平亲自倡导的所谓动态"清零"措施包括大规模检测、追踪接触者及严格隔离等，只需几宗病例都能触发全城封锁。各地封城不仅引发物资供应不足、病患无法就医等大量次生灾难，民宅被强闯消毒、民众被强制拉到方舱隔离等粗暴手段也激起更多民怨，让许多年轻人失去了生育意愿。"最后一代"的表述即反映了年轻人的绝望心态。

8月17日，中国国家卫生健康委、中国国家发展改革委等17部门联合发布指导意见，要求"进一步完善和落实积极生育支持措施"，鼓励生三孩，其中敦促中央和省级政府增加生殖健康方面的支出，实施积极生育支持措施，并在全国范围内改善儿童保育服务等等。

对此，网民热议说，"多部委催生，人口问题非常严重，你们的统治到我们这一代结束，你们给的苦难到我们这一代为止！不生，我们是最后一代，谢谢"；"韭菜不够了"；"生的娃都是韭菜啊"。还有网民写道，"生吧，生出来给人上人们欺骗、玩弄、吸血、剥削、压榨、最后像垃圾一样被丢弃。"

据人口统计学家预测，中国今年的出生率更不乐观，新生儿数量估计将降至新低，估计在1000万以下。

（综合报道）

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