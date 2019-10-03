卢米埃尔兄弟发明电影125周年

（德国之声中文网）电影历史学家直至今天仍在争论的一个问题是，究竟是谁发明了电影和电影院？难道确实是法国的奥古斯特（Auguste Lumière）和路易·卢米埃尔（Louis Lumière）兄弟俩于1895年发明的吗？还是美国杰出发明家爱迪生（Thomas Alva Edison）或者德国的马克斯（Max Skladanowsky）和埃米尔·斯科拉达诺夫斯基（Emil Skladanowsky）兄弟？在这方面甚至还可以提及其他一些美国和英国电影先驱的名字。

一个定义问题

问题是，人们是将技术发展，还是将一个人第一次通过一个窥视盒看到移动影像的时刻定义为电影诞生之日。一群人坐在一个房间里，前面的屏幕上播放着电影--这便是电影院的早期形式。但是，什么才是电影？将几张图片连接在一起，然后让其迅速闪动就可以称为电影了吗？或者是带有故事情节和戏剧表演场景的才能称之为电影？

如果人们今天想去深入了解电影放映机的早期历史，会发掘出众多从事研究和试验的发明家和技术人员。不过有一点可以肯定的是，在19世纪最后10年的初期，摄影学还处于学步阶段，然而历史并不悠久的摄影界已经出现一些新鲜事物，即活动的影像，后来被称为电影。

卢米埃尔兄弟被认为是电影院的发明者

涉及电影的最初年代，大多数历史性记述都与卢米埃尔兄弟有关。尽管有爱迪生做了大量前期工作，尽管斯科拉达诺夫斯基兄弟几乎是同时在柏林的冬季公园内放映影片，但是人们仍理所当然地视卢米埃尔兄弟为电影发明人。1895年12月28日仍被视为是一个具有传奇色彩的时刻：在巴黎的"Grand Café"咖啡馆，首次为公众放映电影。

卢米埃尔兄弟要求凭票入场。几十名观众买票观看了卢米埃尔公司的员工和一名放映员放映的10部短片，这是电影的首次正式公映。几个月前，也就是在1895年2月13日，这对法国兄弟同时为摄像机和投影仪等设备申请了专利。观众对电影中的表演情节感到惊讶。他们聚精会神地看着面前活动的影像。这是他们从未有过的体验。

早期的电影海报

电影放映时引起恐慌

法国卢米埃尔兄弟拍摄的无声短片《火车进站》是电影史上最著名的影片之一。当影片展现一辆火车由远而近，车身越来越大的逼真画面时，观众有了一种将被火车碾压的感觉，因而产生恐慌。据说有些观众出于恐惧甚至跳离座椅，仓惶逃离放映影片的咖啡馆。观众感觉火车真的正在驶进咖啡馆。

重新讨论电影的未来

当人们在125年后的今天进一步回顾卢米埃尔兄弟及其开创性的发明时，不禁会讨论到电影，或者说讨论电影院的未来。传统的故事片将何去何从？是否还能继续存在？或者由于流媒体服务平台，笔记本电脑和智能手机的普及，传统的电影放映将被淘汰？今天没有人能够对此给出令人满意的答复。

巴黎最早的电影院很多以卢米埃尔命名

电影院立足于压倒性战略

法国著名电影评论家巴赞（André Bazin）在他的著作《什么是电影？》中写道，电影院"几乎不属于科学的产物"。电影之父不是学者。无论是爱迪生、卢米埃尔兄弟和其他所有人都是"偏执狂、疯子、业余爱好者、或者充其量是富有创造力的影片制造商"。

电影院能够生存下来，有人已经提出了这样的论点。为什么呢？因为人们仍然渴望满足眼球，渴望获得惊喜和看到奇观。

那么谁能充分满足人们的这种渴望呢？在这方面没有人能够赛过现代特技师、特效魔术师和好莱坞的作家。他们创作的大片轰动一时。虽说不一定每个人都喜欢，或许与崇高的艺术也不沾边，但他们却是欧洲和美国早期电影先驱的继承人。

他们吸引了全球众多的人前往电影院，一起观看投映在屏幕上的影片，如今已从彩色片发展到3D片。电影充满各种各样的特技，同时给观众带来各种各样的惊奇，依然能让放映厅座无虚席。2019年，好莱坞的票房纪录创下历史新高。如果人们想看的话，几乎所有电影都可以在小小的智能手机上观看。但这已经是另外一个故事了。