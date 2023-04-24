卢沙野质疑主权论令中欧关系再受“刺激”

（德国之声中文网）中国驻法大使卢沙野4月21日有关前苏联国家不具独立国家主权地位的言论引起欧美国家广泛挞伐。布鲁塞尔称这一评论"不可接受"，欧盟成员国立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚4月24日分别召见了中国驻自己国家的临时代办，要求其作出解释。立陶宛外长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）4月24日向记者表示："我们不是后苏联国家，我们是曾被苏联非法占领。"

中国与卢沙野争议言论切割

中国方面3天后与卢沙野的上述争议言论做了切割。中国外交部发言人毛宁在4月24日的例行记者会上表示，"中方尊重苏联解体后各加盟共和国主权国家地位"，"苏联解体后，中国是最早同有关国家建立外交关系的国家之一。建交以来，中国始终坚持相互尊重、平等相待的原则，发展双边友好合作关系。"

卢沙野4月21日在访谈节目中还谈及克里米亚归属问题。他表示，"克里米亚一开始就是俄罗斯的。苏联时期，赫鲁晓夫把克里米亚送给了乌克兰"。

对于中方如何评论他的这一说法，中国外交部发言人毛宁在4月24日的例行记者会只是说，"关于乌克兰问题，中方的立场是明确的、一贯的，愿继续同国际社会一道，为推动政治解决乌克兰危机作出自己的贡献。"中国驻法国大使馆4月24日及25日的声明则更为明确，称"卢沙野大使有关乌克兰的言论不是政策声明，而是表达个人观点，不应该被过度解读。"

中欧关系一波未平一波又起

在北京做出上述表态后，布鲁塞尔看上去似乎准备让这件事翻篇了。当德国之声记者问到，如果中国的高官持有这样的观点，中国是否能在乌克兰的和平中发挥可靠的作用时，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）回答说， "我不打算参与这个问题。......可能还存在其他问题，但我相信这一事件现在已经得到了适当的澄清。"

在欧洲政策研究中心研究员胡巍年看来，这一事件让本已不稳定的中欧关系再次受到刺激。

2021年3月，欧盟谴责中国在新疆侵犯人权，并宣布对四名新疆政府高级官员和新疆生产建设兵团公安局实施制裁。之后，中国立即宣布对欧方10名人员和4个实体实施制裁。中欧关系急转直下，一项旨在促进双边经济关系的投资协议批准程序被冻结。

2022年，欧盟向世贸组织提出申诉，指控北京对其成员立陶宛进行经济胁迫。中国否认使用胁迫手段，但批评立陶宛允许台湾2021年在其首都维尔纽斯开设代表处，并因此降低了与立陶宛的外交关系。

在此背景下，立陶宛退出了中国与中东欧国家关系的俱乐部，即所谓中国与中东欧 "17+1合作"。此后，因在俄罗斯侵乌战争上的立场分歧，欧洲和中国之间出现了更深的隔阂，2022年，拉脱维亚和爱沙尼亚也退出"17+1合作"。

德国马歇尔基金的高级研究员安德鲁·斯莫尔（Andrew Small）说，现在的14+1"实际上也是一个行走的僵尸"，自2021年以来就没有举行过任何峰会。他还认为，卢沙野最新的评论将 "加强 "一些欧洲成员的担忧。"我不会夸大卢的言论的重要性，但这是一种令人担忧的模式的一部分。"斯莫尔认为，卢沙野的话反映出中国政府内部对普京的一些立场的同情，如苏联解体是一场'地缘政治灾难'。

中国“战狼外交”走向何方？ 不再“韬光养晦” 北京近年来一改邓小平定下的韬光养晦外交基调。CNN曾报道指出，与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，“战狼外交”是一种完全不同的类型。这些中国外交官不会发表冗长的声明，而是在推特和其他社交媒体平台上，对任何针对中国或共产党的批评进行直接回击。

中国“战狼外交”走向何方？ 有狼才有战狼？ “战狼外交“的说法，取自中国2015年上映、票房大获成功的电影《战狼》，影片民族主义情绪相当浓厚。中国的外交官们最初并没有否认这种表述。根据中国官媒央视报道，2020年5月，时任中国驻英国大使刘晓明曾表示，中国坚持走和平路线，然而因为世界上有“狼”，因此中国需要“战狼”来捍卫国家尊严。图为《战狼2》剧照。

中国“战狼外交”走向何方？ 中国外交部不高兴 中国外交部并不认同“战狼外交”的说法。2020年12月，时任外交部副部长乐玉成在一次论坛发演讲时表示，贴“战狼外交”这个标签，至少是对中国外交的误解。他说，中国从来就是礼仪之邦，以和为贵，从没有主动挑衅别人；“战狼外交”实际上是“中国威胁论”的又一翻版，又一个“话语陷阱”，“目的就是要让我们打不还手，骂不还口，放弃抗争。我怀疑这些人还没有从100年前的旧梦里醒来”。

中国“战狼外交”走向何方？ 战狼发言人 “战狼外交”代表人物之一是前中国外交部发言人赵立坚，其言论多次引发争议。比如2020年3月，他在推特上称可能是美军把新冠疫情带到了武汉。 “五眼联盟”外长发出针对香港问题的声明后，他在例行发布会上回应，不管他们长“五只眼”还是“十只眼”，只要胆敢损害中国的主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎。他还曾发布一则抨击澳大利亚军人在阿富汗所谓战争罪行的推文以及虚假图片。澳总理莫里森表示，中国政府应该为这条推文感到羞耻。

中国“战狼外交”走向何方？ 战狼大使们 中国驻澳大利亚大使成竞业2020年4月威胁说，如果澳州政府继续推动调查新冠病毒源头(图为冠状病毒结构示意图)，中国民众可能抵制澳大利亚的产品或者旅游。中国驻巴西大使杨万明则针对巴西总统博尔索纳罗的儿子指责中共“专制政权”的说法，在推特上称他去了一次迈阿密后“感染思想病毒”。

中国“战狼外交”走向何方？ 出使欧洲 美国媒体《政客》（POLITICO）2022年8月的一篇文章列举中国在欧洲的5位"战狼"外交官，包括中国政府欧洲事务特别代表吴红波、驻法国大使卢沙野、驻瑞典大使桂从友、驻英国大使郑泽光、驻德国大使吴垦(图)。

中国“战狼外交”走向何方？ 总领事打人事件 2022年10月16日，港人组织在中国驻曼彻斯特领事馆前举行抗议时与领馆人员发生肢体冲突，一名示威者被拖入领事馆院内，遭到殴打。英国政府对此提出严正交涉，警方也展开了调查。调查显示，参与暴力的人当中也包括中国驻曼彻斯特总领事郑曦原。12月，中方证实包括郑曦原在内的6名领馆工作人员被调离，但称之为正常人员调动，与打人事件无关。

中国“战狼外交”走向何方？ 告别“战狼”风格？ 2023年一月，50岁的赵立坚卸下外交部发言人的职务，调任外交部边界与海洋事务司副司长。几乎与此同时，原驻美大使秦刚（图）接替王毅出任外交部长。一些政治分析人士认为，这些人事变动意味着中国有意改变过去几年树立起的“战狼”外交形象。但新外长上任后，锋芒不输前任。发言人面对国际媒体的态度也丝毫不见缓和。

中国“战狼外交”走向何方？ 大使的“个人观点” 2023年4月21日，中国驻法国大使卢沙野接受法国媒体电视采访时，质疑乌克兰对克里米亚半岛的主权以及苏联解体后独立的前加盟共和国的主权国家地位，并对记者出言不逊，引起国际舆论哗然。有关言论招致乌克兰、波罗的海三国的强烈不满。法国总统马克龙也批评此言“不当”。中国外交部随即澄清中方"尊重苏联解体后各加盟共和国主权国家地位"。中国驻法大使馆后来则声明称大使有关乌克兰问题的表态是个人观点，不代表官方立场。

中国“战狼外交”走向何方？ 节奏有点乱 路透社报道指出，中国的外交官在公开评论中越来越多地批评美国和西方国家的人权，传递的信息是，西方国家没有资格批评中国，而且中国受到西方国家更多的攻击。报道援引西方外交官说，中国的战狼外交"具有很强的防御性和应急性"，但效果适得其反，而且信息传递的受众并不明确，有点"乱了章法"。



六月欧盟峰会讨论对华政策

欧洲理事会主席米歇尔表示，对华政策及欧中关系将是6月欧盟峰会的议题之一。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利4月24日在欧盟外长会议后表示，会在下次外长会议准备对华立场文件，以供6月的欧盟峰会讨论，届时将更新并重新调整2019年制定的对华战略。他表示，欧盟目前对中国的定位，即将中国视为合作伙伴、竞争者和制度性对手仍将有效。同时，在很多全球性议题，包括气候变化、健康及债务等，没有中国将难以解决。他期望中国的行为能完全捍卫国际规则。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。