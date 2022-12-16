卢沙野谈白纸运动：「也是颜色革命」

（德国之声中文网）中国驻法大使卢沙野称，近期在中国发生的白纸运动「即便不是外部反华势力策动和发起的，至少是受到他们的利用，这些反华势力总试图把游行推向政治化」。他同时表示，「虽然是白色，但也是颜色革命。因为白色也是一种颜色。」卢沙野是12月7日应邀出席法国记者协会晚餐交流会时作出上述表态。

中国驻法大使馆12月14日在官网上发表卢沙野与法国外交记者协会交流的文字稿。这是中国各地爆发示威活动后，官员首次对此作出公开评论。

卢沙野在餐会上谈及中国疫情防控时，将中国民众的不满情绪归咎于地方政府。他指出，地方政府在中央出台优化防控措施的「二十条」后「未完全理解中央政府的意图」，看到感染数字攀升后手足无措，又回到老办法控制疫情。「这是导致街头游行的真正原因。」

他还强调，中国老百姓有表达不满和抱怨的权力，政府可以通过这些游行了解到老百姓的愿望和诉求。「但这一次，外部势力很快抓住机会进行政治化操弄。」

卢沙野称：「我们可以从中清楚地嗅到近些年在发展中国家频繁发生的颜色革命的味道。」

卢沙野肯定地指出，人们举着白纸游行，是因为被境外反华势力收买。「否则一场普普通通的游行不可能有如此严重的意味。」他还指责法国媒体进行了「夸大报道」，形容这是1989年以来规模最大的游行。「事实上这与1989年的政治风波毫无关系，是有人故意把两者联系起来，你们可以看到他们的企图。」

卢沙野表示，人民一旦有期待和诉求，中国政府很快会作出回应，中国国家卫健委提出10条优化措施受到老百姓的普遍欢迎，游行活动也随之消失。「近期的游行即便不是外部反华势力策动和发起的，至少是受到他们的利用，这些反华势力总试图把游行推向政治化。」

他也强调，任何国家都不是完美的，任何政府都有缺点。「对我们而言，我们要做的就是改正缺点。而外部势力则是要毁掉中国，推翻中国共产党。两者有本质区别。」

他认为最开始老百姓发起游行是为了表达对地方政府未能确落实中央出台措施的不满，但很快游行就被「外部势力」利用。在被追问「外部势力」所指的具体是谁时，卢沙野不愿正面回答，只表示「有国家也有组织」。他认为中国的「反对派」并没有那么强大，尤其是在国外。

抗议清零席卷中国各地 影片集锦一次看清

人权组织呼吁释放示威者

在严格的新冠清零政策下，中国各地自11月中旬开始频发示威抗议。11月24日，乌鲁木齐一栋居民楼火灾导致10人死亡，被认为是防疫隔离措施阻碍救援。这场火灾点燃新疆民众怒火，并通过社交媒体蔓延至全国。在各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。11月26日，上海乌鲁木齐中路聚集大批民众悼念火灾死者，11月26日，上海乌鲁木齐中路聚集大批民众悼念火灾死者，当日凌晨逾百名示威者在现场高喊"共产党下台丶习近平下台"等激烈口号。

「白纸运动」是89学运后30多年来中国罕见的现象，受到国际关注以及海外华人的声援。中国政府迅速对示威活动进行打压，并陆续逮捕多名示威者。

据美联社周三报道，广州警方已经至少将四名参与11月底抗议的民众拘留超过一周，其中包括25岁的杨紫荆。杨紫荆的母亲高秀胜对美联社表示，女儿12月4日被以寻衅滋事罪拘留，尽管她找了律师，但警方以防疫安全为由拒绝让律师与杨紫荆见面。高秀胜表示：「我说我想拿件外套给我的孩子。广州的气温下降了。他们不让我送去。」她担心杨紫荆不是被拘留在警察局，而是审前拘留中心。

另据网络消息，白纸革命第一人、南京传媒学院女学生李康梦11月30日被警方抓捕之后，至今仍然失联。中国维权网站民生观察上周指出，不少推动、参与白纸运动的青年下落不明。除了李康梦外，还有多名「白纸青年」被非法监禁。

12月7日，国际特赦组织、人权观察、无国界记者等49个人权团体联署发表声明，呼吁中国停止打压和平示威人士，并指示威是民众对威权长期以高压手段管制的必然反弹。声明要求中国政府尊重民众和平抗议及集会的基本权力，立即释放所有遭到不当拘押的反封控示威人士，停止对有关信息进行网络审查，并公布因近日和平抗议而被扣押人员数目及其被指控罪名。

（综合报道）

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