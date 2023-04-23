卢沙野有哪些引起西方震惊的言论？

（德国之声中文网）据中国官媒的资料，中国驻法国大使卢沙野1964年10月出生于江苏省南京市，小学四年级便在南京外国语学校学习法语专业，之后就读南外，1982年考入中国外交部直属高校外交学院，毕业后进入中国外交部，1988年任中华人民共和国驻几内亚共和国大使馆职员、随员。在之后的20多年时间里，他从中国外交部非洲司一名随员步步高升，2009年任外交部非洲司司长。2014年7月至2015年7月，他曾挂职武汉市副市长，并于2015年7月出任中央外事工作领导小组办公室政策研究局局长。2017年2月至2019年6月，担任中国驻加拿大大使。2019年7月，卢沙野出任驻法国大使。

担任中国驻加拿大大使期间，卢沙野屡屡通过接受媒体采访以及在在加拿大媒体发表署名文章就孟晚舟事件声讨加拿大方面，如将孟晚舟的被捕归结于"白人优越感"作祟，指责西方某些势力对华采取双重标准。他的言行显然受到中国外交部的褒奖。2019年1月11日，中国外交部发言人陆慷在记者会上评论说，

"卢大使文章可能戳到了某些加拿大人的痛处。我们希望这些人能痛定思痛，立即纠正错误，以免痛上加痛。"

指控法国养老院护理人员

就任驻法国大使后，中国驻法国大使馆在2020年3、4月间高调进行公关宣传，大谈中国抗疫成功，同时批评西方国家对危机的处理方式。2020年4月12日，中国驻法国大使馆网站发表名为《把颠倒的事实再颠倒过来 --一名中国驻法国使馆外交官对新冠肺炎疫情的观察》的文章，指责西方国家一些媒体、专家和个别政客看不得中国取得抗疫胜利，通过制造"中国延误疫情论"和"中国掩盖真相论"污蔑、抹黑、攻击中国，并称法国养老院的工作人员"一夜之间抛弃了自己的工作.....让病友们在饥饿和疾病中死去"等等。法国各党派人士对这篇未具名文章表达了强烈不满，批评中方发布不实资讯及侮辱法国的医护人员。法国外交部因此召见卢沙野表达抗议。

卢沙野时常在法国媒体亮相

骂法国著名学者是"小流氓"

2021年2月，卢沙野去信法国参议院友台湾小组主席阿兰·里夏尔（Alain Richard），要求其取消访问台湾的行程。之后法国战略研究基金会（FRS）学者安托万.邦达兹（Antoine Bondaz）在推特中批评卢沙野干预法国民主制度，不可接受。中国驻法大使馆随即发推称邦达兹是"小流氓"，引发法国舆论哗然。法国媒体纷纷批评称中国外交"画风粗野"，是"战狼外交"。对此，中国驻法国大使馆回应称，"如果真有'战狼'，那一定是因为'疯狗'太多太凶"。安托万·邦达本人在接受法国电视五台访谈时表示："骂我"小流氓"不会影响我的工作。但令人担忧的是中国大使馆在外国任意使用这种粗野的修辞，以及中国大使可以在法国领土随意地辱骂记者和议员"。

"大使今天没空"

2021年3月22日，中国外交部以"严重损害中方主权和利益、恶意传播谎言和虚假信息"为名对欧方10名人员和4个实体实施制裁。其中包括法国籍欧洲议会议员莱克斯曼。当日，法国外交部发布新闻稿，称中方"侮辱、煽动和威胁法国研究人员和法国议员"，并表示要"召见"卢沙野，当面向他传达法国的立场。对此，中国驻法大使馆回复说：大使今天没空，明天将另行前往法国外交部进行交涉。《环球时报》2021年3月24日发表文章说，"中国驻法国大使卢沙野23日上午如约前往法国外交部欧盟对中国个体、实体的制裁决定和台湾问题提出交涉。据记者获悉，当天交涉现场的气氛'火药味十足'，卢沙野大使也没有用其惯常使用的法文和法方交涉，而是全程说中文，要求法方必须改弦更张，停止当下'毒化中法关系'的行为。"

2021年10月25日，卢沙野在其中国驻法国大使馆官网发出标题为"中国必须统一，也必然统一"的文章，"的文章，批判法国《费加罗报》记者塞巴斯蒂安·法莱蒂（Sébastien Falletti）关注台海议题的文章，并斥责《费加罗报》的文章充斥着这对中国的虚假叙述。2021年10月27日，无国界记者组织（RSF）秘书长克里斯托夫·德卢瓦尔发表一篇《我们礼貌地呼吁中国驻巴黎大使停止对记者的肆意谩骂》的评论，要求他立刻停止对新闻媒体的肆意谩骂，并建议说，如果卢沙野认为法国媒体过于独立，他可以尝试申请调职到另一个威权国家，例如朝鲜。

统一后对台湾人进行再教育

2022年8月3日，卢沙野针对美国众议院议长佩洛西访问台湾接受法媒BFM TV采访。他说，"十年前、二十年前，台湾大部分人是支持统一的，为什么现在反对呢？这是因为民进党散布了很多反华宣传"。"统一后，我们要进行一次再教育。我相信到那时，台湾人会再次支持统一。他们会再次变成爱国者"，他接着说道。英国《独立报》指出，卢沙野的这番言论，令人联想到中国用来描述其对待新疆维吾尔人和其他穆斯林少数民族的说词。维吾尔人权团体发声反对北京"蛮横行径"，表示"这就是中国在新疆执行集中营的又一证据"。法国国际关系研究所（IFRI）亚洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）指出，"此番言论不仅让部分法国人看清中国对台湾的企图，也很可能是这位中国大使的策略性错误，因为这恐怕再重创他和中国的形象。"

克里米亚归属和前苏联国家主权地位

2023年4月21日，法国电视一台新闻台电视节目专访卢沙野，访谈中涉及了克里米亚归属与苏联解体。卢沙野表示，"克里米亚一开始就是俄罗斯的。苏联时期，赫鲁晓夫把克里米亚送给了乌克兰"，"如果依照国际法，前苏联国家并没有有效地位，因为没有一项真正的国际协议，将这些前苏联国家的主权国家地位具体化。"他的此番言论招致乌克兰、波罗的海三国的强烈不满。法国外交部发表声明，对卢沙野相关言论感到"惊愕"，并要求中国当局澄清立场。4月23日，近80名欧洲议员在法国《世界报》（Le Monde）共同发表公开信，呼吁法国外交部长科罗那（Catherine Colonna）应对卢沙野"无耻的攻击"采取行动，宣布驱逐卢沙野这个"不受欢迎之人"。

中国外交部发言人毛宁在4月24日的例行新闻会上被问及如何评论卢沙野的这些言论时表示，"中方尊重苏联解体后各加盟共和国主权国家地位"，"前苏联是联邦制国家，对外作为一个整体具有国际法主体地位。这不否认苏联解体后各加盟共和国具有主权国家地位。"

2022年8月11日，美国媒体《政客》（POLITICO）发表一篇介绍中国在欧洲的5位"战狼"外交官的文章，其中卢沙野被认为"战狼指数五颗星"。

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