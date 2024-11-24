卢比奥当上国务卿之后能否捍卫人权？

特朗普提名对华鹰派人士卢比奥出任美国国务卿。这位佛罗里达州参议员还因倡导东南亚人权而受到欢迎。但是，在特朗普领导的政府内，他是否还能继续为人权发声尚有疑问。

（德国之声中文网）美国国务卿候选人卢比奥（Marco Rubio）是特朗普提名的三位对华强硬派内阁成员之一。其他两位分别是被提名为国家安全顾问的沃尔茨（Mike Waltz）和被提名为联合国大使的斯特凡尼克（Elise Stefanik）。

2018年，卢比奥参与共同提出《入藏互惠法案》，该法案旨在拒绝任何禁止美国公民进入西藏的中国官员入境美国。

他还针对中国政府对新疆维吾尔少数民族的压迫以及对香港抗议活动的镇压，提出了制裁中国的法案。因此，中国政府将卢比奥列入了制裁名单。

支持东南亚人权

"他将成为我们国家的有力倡导者，是盟友的真正朋友，也是一个毫不畏惧、永不向敌人妥协的战士，"特朗普在其社交平台"真相社交"（Truth Social）如此评价卢比奥。

2016年，卢比奥曾参与共和党总统候选人提名的竞争，并在竞选期间称特朗普是"第三世界的（专制）强人"。他长期以来一直致力于推动东南亚的民主与人权事业。

2022年，他表示："洪森独裁政权摧毁了柬埔寨的民主，使该国成为中国共产党剥削的工具。" 洪森是柬埔寨前总理、现任参议院议长。

卢比奥在参议院共同提出了多项柬埔寨民主法案，旨在推动当地民主发展并制裁洪森的"核心圈子"，但这些法案均未能获得国会通过。

他还共同提出了一项法案，旨在惩罚使用严厉手段打压异议人士的越南共产党，并推动国务院对2021年缅甸政变后上台的军政府施加更严厉的制裁。

"在国会中，卢比奥参议员不断为亚洲及太平洋地区的人权发声，体现了他促进和保护该地区权利的真诚兴趣。若他成为国务卿，人们希望他能够延续这一点，"亚洲人权与劳工倡导组织主任罗伯逊（Phil Robertson）对德国之声表示。

作为参议员的卢比奥不断为亚洲及太平洋地区的人权发声 图像来源: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

矫正特朗普的人权政策？

分析人士认为，卢比奥也理解美国需要盟友，这与特朗普的交易型外交风格形成了鲜明对比。

特朗普曾威胁对中国进口商品征收60%的关税，对其他国家的商品征收10%至20%的关税。

而卢比奥表示，美国有必要帮助菲律宾在南海对抗中国的侵略。去年，他在国际关系双月刊《国家利益》（The National Interest）上撰文《为什么菲律宾对美国很重要》。

他写道："印太地区的团结不会在没有美国的坚定支持下实现。我们应提供这种支持，不是因为我们想卷入遥远的争端，而是因为遏制北京是防止这一遥远争端影响我们生活方式的最佳举措。"

然而，罗伯逊告诉德国之声，最大的问题是卢比奥若被任命为国务卿，他在特朗普内阁中能有多大的独立性。

"我们在他的上一届任期看到的情况是，特朗普并不认为人权是美国对亚洲或其他地区外交政策的固有内容，而是将人权问题视为美国可以在交易中用来交换他想要的其他东西的筹码。"

实际上，一些评论员也对卢比奥能否独立制定政策表示怀疑。

人权观察执行主任罗斯（Kenneth Roth）上周末在推特上表示，卢比奥和沃尔茨虽然都是中国人权侵犯的强烈批评者，但他们是否能真正"关心自己以外的其他人"值得怀疑。

《华盛顿邮报》11月12日的社论写道："新一届特朗普政府的成功与否可能取决于像卢比奥这样的声音是否被采纳--并被重视。"

欧盟的外交政策能否顶撞特朗普？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

主张制裁俄罗斯

卢比奥的提名缓解了欧洲对新一届特朗普政府的担忧--至少没有加剧其顾虑。

2022年2月，在俄罗斯入侵乌克兰后，卢比奥与人共同发起了《绝不屈服欧洲领土法案》（NYET），旨在"增强乌克兰的防御能力"并对俄罗斯实施制裁。

他还协助起草了正在施行的一项法律，该法律规定任何总统在未经参议院批准的情况下不得退出北约军事联盟。

"欧盟将与特朗普的新一届美国政府共同推进强大的跨大西洋议程，"欧盟发言人斯塔诺（Peter Stano）对德国之声表示。

"我们在构建一个运转良好的全球体系方面有共同的利益。我们需要共同努力，捍卫我们共同建立的秩序，同时对其进行改革，使其更具包容性，并兑现全球承诺。"他补充道，"欧盟与美国的合作和共同领导，对抗击试图改变多边结构正常运作的行为至关重要。这些结构能够应对全球挑战。"

他表示："如果我们失败了，其他模式将会取而代之，这将损害欧盟和美国的利益。"

拜登政府受到批评

即将卸任的拜登政府因未能对越南和印度尼西亚等美国重要伙伴国家的人权侵犯问题发声而受到一些分析人士的批评。

在东南亚的11个国家中，只有东帝汶，这个地区最小、最年轻的国家，在自由之家的最新指数中被评为"自由"。老挝、柬埔寨、文莱和越南等被评为"不自由"。

特朗普第二届总统任期将于明年1月开始。美国参议院将负责确认或否决其内阁提名人选。

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