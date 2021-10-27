为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
位于西欧的内陆国家，是欧盟的创始国之一。
卢森堡拥有欧盟多个下设机构，如欧洲法院、欧洲审计院以及欧洲投资银行，被称为继布鲁塞尔和斯特拉斯堡之后的欧盟“第三首都”。
新冠疫情在武汉爆发后的头几个月里，德国报刊是怎样报道中国如何应对这场危机的呢？受罗莎·卢森堡基金会委托，柏林汉学家罗梅君（Mechthild Leutner）和两位博士生一起对此进行了研究。
亚马逊赢得了对欧盟委员会一宗诉讼案。欧委会指控这家网络零售巨头在卢森堡漏税。
土耳其、美国、卢森堡：预计从下周起，从约130个"风险地区"返回德国，必须接受新冠检测。所涉及的人数虽然可能不多，但强制检测干预了人的身体不可侵犯的基本权利。这可以吗？
这桩官司涉及130亿欧元，但它的意义却超越金钱。2016年，欧盟委员会向苹果公司开出巨额补税单，理由是这家科技企业在爱尔兰享受非法的税收优惠。如今，位于卢森堡的欧盟法院宣布欧盟的罚款要求无效。
德国和卢森堡已经从希腊接走了第一批大约60名难民儿童。儿童权益组织认为，这只是杯水车薪。还有数千名儿童无人理会，5岁的穆罕默德就是其中之一。日益逼近的新冠病毒让他们的处境更加危险。
三月份时，曾有10个欧盟国家表示愿从人满为患的希腊难民营中接收1600名无成年人陪伴的儿童。现在，这10国中只剩下卢森堡和德国。
萨尔联邦州面积不大，但是风景很美。这个德国最小的联邦州与法国和卢森堡接壤，既有变化万千的自然风光、历史古城镇、也有令人印象深刻的历史悠久的工业遗址。
三文鱼、蜗牛和爱尔兰边境保障条款，这是欧盟委员会主席容克在卢森堡宴请英国首相约翰逊的“大餐”。而约翰逊曾说过，他对于推迟脱欧毫无胃口。布鲁塞尔则表示，仍在等待解决问题的方案出现。
这两位社会主义运动领袖于100年前在柏林遭到谋杀。周日，德国首都有包括左翼政治家在内的数千人参加了纪念卢森堡和李卜克内西的活动。
欧洲法庭周四在卢森堡裁定，德国没有采取有效措施，降低该国水域中硝酸盐含量，从而违反了欧盟有关硝酸盐含量的规定。
欧盟一致支持针对叙利亚境内目标进行导弹空袭。但是，欧盟外长在卢森堡召开会议后发表的共同声明却显得措辞谨慎。
卢森堡外交大臣阿塞尔博恩认为，匈牙利在难民等问题上严重侵犯了欧盟的基本价值，让联盟难堪，要求欧盟开除该国。德国外长表示个人不赞成这样的做法。
黑白颠倒：全球各大企业集团在卢森堡避税数亿的丑闻曝光后，需要受到处罚的不是那些企业，而是泄密者。更有人批评泄密者“损害了”卢森堡的形象。
斯洛伐克总理菲乔周三宣布，斯洛伐克已经向位于卢森堡的欧洲法院递交诉讼状，反对欧盟制定的难民分摊配额。
欧盟轮值主席国卢森堡外交大臣阿塞尔伯恩在接受媒体采访时表示，难民危机当前，欧盟国家纷纷恢复边境检查，欧洲联盟面临瓦解的危险。
欧盟已确定召开解决难民危机争议的部长级特别会议日期。本届轮值主席国卢森堡政府指出，情况吃紧。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式