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卢森堡

位于西欧的内陆国家，是欧盟的创始国之一。

卢森堡拥有欧盟多个下设机构，如欧洲法院、欧洲审计院以及欧洲投资银行，被称为继布鲁塞尔和斯特拉斯堡之后的欧盟“第三首都”。

Was wir von der Spanischen Grippe für die Zeit nach Corona lernen könnten. Zeitungstitel in der Corona-Krise; das Magazin Der Spiegel titelt: Corona-Virus. Made in China. Wenn die Globalisierung zur tödlichen Gefahr wird. Fotografin: DW/Susanne Spröer.

德媒如何报道中国疫情？ 27.10.2021

新冠疫情在武汉爆发后的头几个月里，德国报刊是怎样报道中国如何应对这场危机的呢？受罗莎·卢森堡基金会委托，柏林汉学家罗梅君（Mechthild Leutner）和两位博士生一起对此进行了研究。
FILE PHOTO: The logo of Amazon is seen at the company logistics centre in Boves, France, August 8, 2018. REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo

状告欧委会　亚马逊胜诉 12.05.2021

亚马逊赢得了对欧盟委员会一宗诉讼案。欧委会指控这家网络零售巨头在卢森堡漏税。
A saliva sample is taken at Germany's first walk-through the coronavirus disease (COVID-19) test center which is opened by diagnostics provider Centogene in cooperation with air carrier Lufthansa and Fraport at the airport in Frankfurt, Germany June 29, 2020. REUTERS/Kai Pfaffenbach

新冠强制检测合法吗？ 28.07.2020

土耳其、美国、卢森堡：预计从下周起，从约130个"风险地区"返回德国，必须接受新冠检测。所涉及的人数虽然可能不多，但强制检测干预了人的身体不可侵犯的基本权利。这可以吗？
ARCHIV - Arbeiter kleben am 11.06.2016 ein überdimensionales Apple-Logo auf die Fassade des Moscone Centers in San Francisco, USA. (zu dpa «Apple: Kein Kommentar zu Trumps Angaben über drei US-Fabriken» vom 26.07.2017) Foto: Christoph Dernbach/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

欧盟法院判苹果胜诉 无需补缴巨额税款 15.07.2020

这桩官司涉及130亿欧元，但它的意义却超越金钱。2016年，欧盟委员会向苹果公司开出巨额补税单，理由是这家科技企业在爱尔兰享受非法的税收优惠。如今，位于卢森堡的欧盟法院宣布欧盟的罚款要求无效。

新冠阴影下的难民营儿童 27.04.2020

德国和卢森堡已经从希腊接走了第一批大约60名难民儿童。儿童权益组织认为，这只是杯水车薪。还有数千名儿童无人理会，5岁的穆罕默德就是其中之一。日益逼近的新冠病毒让他们的处境更加危险。
Momentaufnahme aus dem Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Außerhalb der Stadt Mytilini auf Lesbos, im Lager Moria, wird eine Stadt außerhalb der Stadt errichtet. In einem großen Gebiet von Olivenhainen haben Flüchtlinge und Einwanderer provisorische Häusern errichtet. Es ist der sogenannte Dschungel, wie sie sich selbst nennen. In diesem inoffiziellen Camp befinden sich Familien mit Kindern, deren Anpassungsfähigkeit entwaffnet und erschreckt. Es gibt ein großes provisorisches Zelt, das als Schul- und Gebetsraum dient. Wenn man das Lager betritt, spielen Kinder, lachen, folgen Ihnen, bitten, Fotos zu machen oder sehen durch die Markisen und Zeltbahnen ihrer provisorisch errichteten Hütten. Kinder verletzlich und gefährdet, in einer unkontrollierbaren und nicht selbstverschuldeten Haft, die mehr als zwanzigtausend Menschen jeden Alters umfasst. | Verwendung weltweit

 "疫"不容辞：德国将从希腊接收数百难民儿童 08.04.2020

三月份时，曾有10个欧盟国家表示愿从人满为患的希腊难民营中接收1600名无成年人陪伴的儿童。现在，这10国中只剩下卢森堡和德国。
Saar Loop (Grosse Saarschleife) seen from Cloef viewing point, Orscholz near Mettlach, Saarland, Germany, Europe; Copyright: picture alliance/robertharding/M. Lange

喜欢萨尔州的十大理由 07.11.2019

萨尔联邦州面积不大，但是风景很美。这个德国最小的联邦州与法国和卢森堡接壤，既有变化万千的自然风光、历史古城镇、也有令​​人印象深刻的历史悠久的工业遗址。

European Commission President Jean-Claude Juncker, right, reaches out to shake hands with British Prime Minister Boris Johnson prior to a meeting at a restaurant in Luxembourg, Monday, Sept. 16, 2019. British Prime Minister Boris Johnson was holding his first meeting with European Commission President Jean-Claude Juncker on Monday in search of a longshot Brexit deal. (AP Photo/Francisco Seco, Pool) |

约翰逊会容克：“脱欧”尚无突破 16.09.2019

三文鱼、蜗牛和爱尔兰边境保障条款，这是欧盟委员会主席容克在卢森堡宴请英国首相约翰逊的“大餐”。而约翰逊曾说过，他对于推迟脱欧毫无胃口。布鲁塞尔则表示，仍在等待解决问题的方案出现。
13.01.2019, Berlin: Zahlreiche Menschen demonstrieren anlässlich der Ermordung der Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Jahr 1919 auf der Karl-Marx-Allee. Foto: Jörg Carstensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

德国数千人纪念卢森堡和李卜克内西被害100周年 13.01.2019

这两位社会主义运动领袖于100年前在柏林遭到谋杀。周日，德国首都有包括左翼政治家在内的数千人参加了纪念卢森堡和李卜克内西的活动。
ARCHIV - ILLUSTRATION - 22.03.2014, Sachsen, Dresden: Besucher des Wasserwerkes besichtigen die Filterhalle. Das Grundwasser in Deutschland ist laut einem Bericht der EU-Kommission vielerorts zu stark mit Nitrat belastet. Foto: Matthias Hiekel/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

欧洲法庭裁定：德国水源硝酸盐含量过高 21.06.2018

欧洲法庭周四在卢森堡裁定，德国没有采取有效措施，降低该国水域中硝酸盐含量，从而违反了欧盟有关硝酸盐含量的规定。
16.04.2018, Syrien, Duma: Menschen stehen vor den zerstörten Gebäuden in Duma, dem Ort in dem es angeblich einen Giftgasangriff gegeben haben soll. Syrien und Russland haben, nach Angaben von britischen Diplomaten, das Ermittler-Team der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) bislang nicht nach Duma gelassen. Das Experten-Team der OPCW, das den mutmaßlichen Giftgasanschlag untersuchen soll, sei am Samstag in Damaskus eingetroffen, könne aber nicht weiterreisen. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

空袭叙利亚 欧盟立场究竟如何？ 16.04.2018

欧盟一致支持针对叙利亚境内目标进行导弹空袭。但是，欧盟外长在卢森堡召开会议后发表的共同声明却显得措辞谨慎。
18.04.2016 *** Luxemburg's Foreign minister Jean Asselborn addresses journalists as he arrives for an EU Foreign Affairs Council meeting in Luxembourg on April 18, 2016. / AFP / JOHN THYS (Photo credit should read JOHN THYS/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/J. Thys

卢森堡外长吁欧盟开除匈牙利 13.09.2016

卢森堡外交大臣阿塞尔博恩认为，匈牙利在难民等问题上严重侵犯了欧盟的基本价值，让联盟难堪，要求欧盟开除该国。德国外长表示个人不赞成这样的做法。
26.04.2016+++ French journalist Denis Robert answers media as he arrives at the court for the start of the LuxLeaks trial in Luxembourg, April 26, 2016. +++ (C) Reuters/V. Kessler

卢森堡避税泄密案：“合法未必合理” 26.04.2016

黑白颠倒：全球各大企业集团在卢森堡避税数亿的丑闻曝光后，需要受到处罚的不是那些企业，而是泄密者。更有人批评泄密者“损害了”卢森堡的形象。
Asylum seekers-hold a sign that askign Angela Merkel for help. Idomeni refugee camp. Copyright: DW/Oscar Lopez. November 2015, Idomeni, Greece.

分摊难民决定令欧盟成为被告 02.12.2015

斯洛伐克总理菲乔周三宣布，斯洛伐克已经向位于卢森堡的欧洲法院递交诉讼状，反对欧盟制定的难民分摊配额。
06.11.2015+++ ARCHIV - Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sitzt nach einem Treffen der EU Außenminister am 06.11.2015 im Convention Center in Luxemburg in einer Pressekonferenz. Asselborn hat angesichts der Flüchtlingskrise vor einem Zerfall der Europäischen Union und einer Wiedereinführung von Grenzkontrollen zwischen den EU-Staaten gewarnt. Foto: JULIEN WARNAND/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/J. Warnand

“欧盟有分崩离析的危险” 09.11.2015

欧盟轮值主席国卢森堡外交大臣阿塞尔伯恩在接受媒体采访时表示，难民危机当前，欧盟国家纷纷恢复边境检查，欧洲联盟面临瓦解的危险。
548 African migrants, including 130 under 18 arrived at the port of Palermo, Italy, aboard the Italian navy vessel ?Vega? after a rescue mission in the Strait of Sicily also known as the Sicilian Channel.

为解决难民危机争议 欧盟将召开特别会议 31.08.2015

欧盟已确定召开解决难民危机争议的部长级特别会议日期。本届轮值主席国卢森堡政府指出，情况吃紧。
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