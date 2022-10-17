约翰逊会容克：“脱欧”尚无突破

三文鱼、蜗牛和爱尔兰边境保障条款，这是欧盟委员会主席容克在卢森堡宴请英国首相约翰逊的“大餐”。而约翰逊曾说过，他对于推迟脱欧毫无胃口。布鲁塞尔则表示，仍在等待解决问题的方案出现。