希腊危机谈判破裂 民众开始挤兑提现

这是一场“一开始就没结果”的谈判。希腊政府和欧元区国家财长的会晤果然没能带来任何突破。虽然各方有继续展开谈判的意愿，但部分希腊民众也已经开始考虑处理“退欧”的“后事”。