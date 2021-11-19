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位于西欧的内陆国家，是欧盟的创始国之一。
卢森堡拥有欧盟多个下设机构，如欧洲法院、欧洲审计院以及欧洲投资银行，被称为继布鲁塞尔和斯特拉斯堡之后的欧盟“第三首都”。
德国正在谈判组阁的三个党派代表透露，新政府上台后计划将大麻合法化，但会将其流通置于严格的监管之下。
新冠疫情在武汉爆发后的头几个月里，德国报刊是怎样报道中国如何应对这场危机的呢？受罗莎·卢森堡基金会委托，柏林汉学家罗梅君（Mechthild Leutner）和两位博士生一起对此进行了研究。
这两位社会主义运动领袖于100年前在柏林遭到谋杀。周日，德国首都有包括左翼政治家在内的数千人参加了纪念卢森堡和李卜克内西的活动。
卢森堡外交大臣阿塞尔博恩认为，匈牙利在难民等问题上严重侵犯了欧盟的基本价值，让联盟难堪，要求欧盟开除该国。德国外长表示个人不赞成这样的做法。
黑白颠倒：全球各大企业集团在卢森堡避税数亿的丑闻曝光后，需要受到处罚的不是那些企业，而是泄密者。更有人批评泄密者“损害了”卢森堡的形象。
平稳解决希腊债务危机的大门正在慢慢的关闭。由于担心本国破产，该国民众继续大幅度从银行提取现金。这也是任何大规模经济危机开始的正式前奏。面对这种情况，欧洲央行不得不抛出更大的救生圈。
这是一场“一开始就没结果”的谈判。希腊政府和欧元区国家财长的会晤果然没能带来任何突破。虽然各方有继续展开谈判的意愿，但部分希腊民众也已经开始考虑处理“退欧”的“后事”。
希腊距离破产可能还有12天：在卢森堡，欧元区各国财长和希腊就后续援助资金的问题讨价还价，成功的机会渺茫。新一轮峰会能够有所帮助吗？如果谈判破裂， 希腊未来路在何方？
通过“避税天堂”逃避巨额税款的大型国际企业集团的“好日子”就要到头了。欧盟委员会如今已经下决心采取措施，消灭欧洲境内的“避税天堂”。
卢森堡同性恋首相贝特尔今天正式结婚登记。周末将与亲朋好友在斯密隆重庆贺。
中国政府声称，两大欧洲金融业发达国家瑞士和卢森堡均已申请加入亚洲基础设施投资银行。中方表示，不必抵触亚投行，也欢迎美国加入。
港沪通启动已经超过一周，但交易量却并不理想。在投资者当中，很少能看到欧洲人的身影。因为欧洲的监管机构对港沪通的投资安全保障还没有信心。
卢森堡上周被爆料，称该国曾主动帮助大企业避税。这给曾经多年担任该国首相的欧委会主席容克造成了巨大压力。如今，他改头换面，以税务改革者的形象示人。
最新揭露的机密文件显示,卢森堡作为欧盟国家,曾长年帮助国际大型企业集团通过合法避税的技巧,节省了数十亿欧元的税金。
中国央行周日宣布，中国已经与法国、卢森堡签订协议，即将在这两国开设人民币结算业务。中国央行希望借此进一步推动人民币的国际化。
位于卢森堡的欧洲法院周二（5月13日）做出判决，类似谷歌等互联网搜索引擎在用户搜索一个姓名时，特定情况下可以不显示所有结果。这个判决究竟该如何理解呢？
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