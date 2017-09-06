卢旺达种族屠杀25周年 百日伤痛仍未解

(德国之声中文网)周日 (4月7日) 数千名卢旺达人举行了一场严肃的仪式以纪念该国1994年种族灭绝的25周年，而卢旺达总统保罗·卡加梅(Paul Kagame)和第一夫人吉纳特·卡加梅(Jeannette Kagame) 亦出席该纪念活动。 卡加梅夫妇在二十五万名遇难者所长眠的公墓敬献花圈。 来自非洲、欧盟和加拿大等地的领导人也前来致意。

总统卡加梅在致辞时说:「1994年时，这里没有希望, 只有黑暗。 今天, 光线从这个地方倾泻而出.....。 为什么会如此？ 这是因为卢旺达再次成为一个大家庭。 」

总统补充说:「我们的人民承担了巨大的重量, 却很少或根本没有抱怨。 这使得我们比以往任何时候都更好, 更团结。 曾经在这里发生的事情，再也不会发生了。 」

欧洲联盟委员会主席容克也参加了纪念活动。

长达100天的暴行

在1994年4月6日，一架载着总统哈比亚里马纳的飞机被击落。 总统含有的胡图族血统使得与胡图族敌对的图西族人被认定为幕后主使。 在军队、警察、民兵的支持下，极端份子开始屠杀图西族人。 大屠杀持续了100天，造成80万人身亡。

自卢旺达大屠杀结束以来，卢旺达就一直由现任总统卡加梅统治着。 这位总统协助了卢旺达迈向经济起飞，但是却被批评违反人权，也没有办法妥善抚平先前大屠杀所造成的伤害。 有许多凶手仍逍遥法外，很多家属也尚未找到受害者的遗体。

卢旺达总统卡加梅与妻子出席纪念典礼

总统卡加梅曾公开谴责胡图族领导的政府杀害了他的前任总统，也谴责法国驻卢旺达军队袖手旁观。 法国总统马克龙曾下令探究法国在事件中所扮演的角色，也订定4月7为国家大屠杀纪念日。 25年前，许多图西人在联合国军队的保护下，进入卢旺达首都吉加利的国家体育馆避难。 如今，卡加梅即在该体育馆主持烛光追思会，预计有3万人参与。

罗法/杨威廉(美联社、法新社、路透社)