卢拉启程访华：乌克兰也在日程上

（德国之声中文网）巴西总统卢拉此次访问原定日期是3月，但由于健康原因推迟。卢拉此行旨在重启与中国这一巴西最大贸易伙伴国的关系。此前四年，其右翼前任博尔索纳罗在任期间，两国关系降温。

此外，卢拉也寻求让巴西重返国际舞台。博尔索纳罗在任期间，巴西相对孤立；同时，对亚马逊热带雨林缺乏保护也引发批评。

卢拉的乌克兰和谈方案：归还新占领领土

卢拉周五将与中国国家主席习近平会晤。卢拉表示，他将提议在俄罗斯与乌克兰之间进行和谈斡旋。他的这一动议在西方领导人中仅受到法国总统马克龙的欢迎。

上周，卢拉向记者表示：“我确信俄乌双方都在等待第三方说：’让我们坐下来谈判’。”

卢拉提议的和平方案是，归还新占领的领土，但不包括克里米亚。——这一选项是乌克兰总统泽连斯基彻底反对的。

一名在巴西的欧洲外交官向路透社表示，为了推动这一动议，卢拉需要中国向俄罗斯发出一个讯息。这名不愿透露姓名的外交官说：“卢拉知道，中国是唯一一个俄罗斯会听的国家。”这名外交官说，外界在观望这一动议是否会获得法、德等国家的支持。

卢拉的外交政策顾问阿莫林（Celso Amorim）3月飞往莫斯科推动和谈。俄罗斯外长拉夫罗夫则将于4月17日访问巴西。

巴西总统呼吁中国：是时候出面调停俄乌战争了！

其它议题：环境与经济合作

在抵达北京前，卢拉将访问上海，出席巴西前总统罗塞夫就任新开发银行行长的就职典礼。该银行于2014年由金砖国家——巴西、俄罗斯、印度、中国和南非成立。

卢拉此行原定3月最后一周进行，然而他感染肺炎而推迟。中国外交部发言人王文斌周二表示：“卢拉总统康复后不久即率大型代表团来华进行国事访问，充分体现了中巴两国对此访和对发展双边关系的高度重视。”

卢拉的访华代表团成员包括环境部长等共八位部长，巴西利亚州长等巴西东北部地区的共五位州长。巴西外交部长称，两国将签署约20项协议，其中包括共同发射一颗新的卫星，用于观测亚马逊流域。此外，巴西还期待中国设立一项基金，支持巴西的森林恢复和可持续发展。

两名知情人士向路透社透露，巴西飞机制造商Embraer SA（巴西航空工业公司）将与一家中国航空公司签署出售20架商用飞机的协议。自2016年双方关闭在哈尔滨的一家合资工厂以来，巴西航空工业公司一直没有新的中国订单。

中巴贸易投资关系紧密



中国自2009年起取代美国，成为巴西最重要的贸易伙伴；同时也是巴西大豆、铁矿石和石油最重要的市场。如今，巴西也是拉丁美洲最大的中国投资接收国。这主要受到高压输电网和原油生产方面投资的推动。

巴西前总统博尔索纳罗任职期间，许多中国企业暂停了与联邦政府的合作计划，转而推动与各州政府的合作，特别是在不那么富裕的该国东北部。那里卢拉的工人党势力最强。

据中巴贸易理事会的数据，截至2021年，中国企业在巴西的投资已恢复到2017年的水平，预计未来几年还将稳定增长。

（路透社）

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