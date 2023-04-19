 卢拉会见马杜罗 巴委跨入“新时代” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

卢拉会见马杜罗 巴委跨入“新时代”

委内瑞拉领导人马杜罗在出席于巴西利亚举行的地区峰会之前会见了巴西左翼总统卢拉。此前，卢拉的右翼前任博尔索纳罗禁止马杜罗进入巴西。

委内瑞拉总统马杜罗（左）多年被禁止访问巴西

委内瑞拉总统马杜罗（左）多年被禁止访问巴西

（德国之声中文网）巴西总统卢拉周一（5月29日）会见了委内瑞拉总统马杜罗，并称美国对委内瑞拉的制裁"过于夸张"

马杜罗在国际上被视为有争议的领导人，他受邀访问巴西并在巴西利亚总统府受到卢拉的拥抱和拍背示好。

卢拉邀请这位委内瑞拉领导人出席于周二举行的南美领导人峰会，讨论重振南美国家联盟 (UNASUR)。卢拉公开批评美国否认马杜罗社会主义政府的合法性，华盛顿认为马杜罗政府是专制政府，涉嫌侵犯人权。此外，卢拉还指责美国对委内瑞拉进行的"900项制裁"

两位拉美国家领导人表示，将恢复巴西和委内瑞拉之间的正常关系，而这种关系在卢拉的前任、巴西右翼前总统博索纳罗的领导下受到了极大冲击。在博尔索纳罗的任期内，巴西与马杜罗政府断绝关系，和美国及其他约50个国家一起，在委内瑞拉2018年大选后承认反对派领导人瓜伊多为委内瑞拉临时总统。

自2023年1月上任以来，卢拉一直致力于恢复与委内瑞拉的关系，试图改变巴西博尔索纳罗时代的外交政策。

卢拉在新闻发布会上说："委内瑞拉一直是巴西的杰出合作伙伴。但由于政治局势和人为错误，马杜罗总统长达8年没有访问巴西。"

卢拉将马杜罗的巴西之行描述为巴西与委内瑞拉关系的"新时刻"和"马杜罗回归的开始"。

  • Venezuela Menschen suchen Spaß im Chaos Holy Week Tradition (Reuters/I. Alvarado)

    委内瑞拉：暂时忘却烦恼

    合影留念

    鉴于持续不断的政治和经济危机，已有大约300万委内瑞拉人背井离乡逃亡国外。业余时间里和亲朋好友一起做些快乐的事情，或许能暂时忘却烦恼和不安。图为一对小姐妹合影留念。

  • Venezuela Menschen suchen Spaß im Chaos Holy Week Tradition (Reuters/I. Alvarado)

    委内瑞拉：暂时忘却烦恼

    随波逐流

    对于首都加拉加斯的居民来说，周末去加勒比海滨出游是件极为惬意的事情。然而，由于物价飞涨，这类出游活动对大多数人来说，已经是无法企及的奢望了。海滨一日游大约需要15至20美金，而委内瑞拉人最低月收入却只有6美元。

  • Venezuela Menschen suchen Spaß im Chaos Holy Week Tradition (Reuters/I. Alvarado)

    委内瑞拉：暂时忘却烦恼

    远离都市的喧嚣

    以前，士兵马丁内兹经常会去距离加拉加斯40公里的海滨。而这一次同女友及其家人的海滨之行，则是他一年以来的第一次。现年26的马丁内兹说：“由于现在国内的局势，已经不可能经常来海边了。不过，来海边放松一下，有助于忘却国内目前的形势。”

  • Venezuela Menschen suchen Spaß im Chaos Holy Week Tradition (Reuters/I. Alvarado)

    委内瑞拉：暂时忘却烦恼

    打球促进友谊

    每逢周日，首都加拉加斯的一群男子都会如约打一场垒球，他们的家人则在一旁助威。一名球员说：“以前打完球，我们都会一起喝几杯啤酒。但是，现在我们可喝不起喽。”夜幕降临，球赛也必须收场，因为球场上的照明装置早已被偷走了，球场边的铁网也未能幸免于难。

  • The Wider Image: Venezuelans seek joy amid the chaos (Reuters/I. Alvarado)

    委内瑞拉：暂时忘却烦恼

    饥饿中的狂舞

    街道上一群青年人正在苦练霹雳舞。曼里克说：“我们一开始跳舞，就会把国内当前的形势完全抛到脑后。”不过，他的一些小伙伴也承认，由于近来吃不饱饭，很难像过去那样长时间狂舞。

  • Venezuela Menschen suchen Spaß im Chaos Holy Week Tradition (Reuters/I. Alvarado)

    委内瑞拉：暂时忘却烦恼

    终于毕业了！

    冈萨雷斯（Genesis Gonzalez）正在一处景点拍照留念，她刚刚拿到了大学的心理学学位。他的父亲说：“尽管现在是个困难时期，但是遇到好事，还是应当庆祝一下。”

  • Venezuela Menschen suchen Spaß im Chaos Holy Week Tradition (Reuters/I. Alvarado)

    委内瑞拉：暂时忘却烦恼

    “打碎它！打碎它！”

    生活中总不能没有乐趣，这想必也是人们的想法。委内瑞拉的儿童生日庆典上总少不了Pinata，这是一种里面装满糖果和礼物的纸糊玩具，孩子们用力打碎后才能得到意外惊喜。当然了，一起唱儿歌也是必不可少的节目。

  • Venezuela Menschen suchen Spaß im Chaos Holy Week Tradition (Reuters/I. Alvarado)

    委内瑞拉：暂时忘却烦恼

    没有免费的乐趣

    委内瑞拉的年轻人喜欢放风筝，这是一种用塑料袋、竹棍和尼龙绳扎就的风筝。但是，即便是这种简易风筝也是要掏腰包的，因为一根尼龙绳要价竟达一万玻利瓦尔，折合3美元。

    作者: Uta Steinwehr


（德新社、路透社、法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during a ministerial meeting to review the first 100 days of his government at Planalto Palace in Brasilia, Brazil, Monday, April 10, 2023. (AP Photo/Eraldo Peres)

巴西欲斡旋俄烏和談 烏克蘭邀盧拉親訪戰地 19.04.2023

俄烏戰爭開打以來，巴西始終沒有加入西方對俄制裁。訪問中國時，巴西總統盧拉呼籲美國「停止煽動戰爭」；俄國外長到訪巴西，也感謝盧拉的表態。面對歐美指責巴西「罔顧事實、鸚鵡學舌」般散播俄中政治宣傳，烏克蘭怎麼說？

This handout picture released by the Brazilian Presidency shows Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva (R) posing for a picture with his wife, Rosangela Janja da Silva (C), during their arrival to Shanghai, China for an official visit to the country on April 12, 2023. - Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva arrived China for an official visit aimed at boosting the already deep ties between the Asian giant and Latin America's biggest economy. The veteran leftist, who is due to meet his counterpart Xi Jinping Friday in Beijing, said he planned to invite Xi to come to Brazil to repay the visit. (Photo by Ricardo STUCKERT / Brazilian Presidency / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / BRAZILIAN PRESIDENCY / RICARDO STUCKERT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

金砖银行、华为、比亚迪：卢拉首站上海日程满满 13.04.2023

巴西总统卢拉12日在上海降落，展开他为期4天的访华行程。在上海以经济为主题，他参观了金砖银行和华为研发中心。卢拉此行的政治部分将在北京展开。

巴西总统卢拉：美国需要停止鼓励战争

巴西总统卢拉：美国需要停止鼓励战争 15.04.2023

巴西总统卢拉周六在北京表示，美国应该停止“鼓励”在乌克兰的战争，“开始谈论和平”，如此，国际社会才能说服普京和泽连斯基“和平符合全世界利益”。

广告

评论分析

USA Anchorage | Diplomatie | China USA

客座评论：中美春暖花未开

时评人邓聿文观察到，中美高层近期接触似乎更多由美方主动发起，中方处于冷静观察状态。他认为，用"春暖花未开"来描述近期的中美关系，可能是恰当的。