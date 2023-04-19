卢拉会见马杜罗 巴委跨入“新时代”

（德国之声中文网）巴西总统卢拉周一（5月29日）会见了委内瑞拉总统马杜罗，并称美国对委内瑞拉的制裁"过于夸张"。

马杜罗在国际上被视为有争议的领导人，他受邀访问巴西并在巴西利亚总统府受到卢拉的拥抱和拍背示好。

卢拉邀请这位委内瑞拉领导人出席于周二举行的南美领导人峰会，讨论重振南美国家联盟 (UNASUR)。卢拉公开批评美国否认马杜罗社会主义政府的合法性，华盛顿认为马杜罗政府是专制政府，涉嫌侵犯人权。此外，卢拉还指责美国对委内瑞拉进行的"900项制裁"。

两位拉美国家领导人表示，将恢复巴西和委内瑞拉之间的正常关系，而这种关系在卢拉的前任、巴西右翼前总统博索纳罗的领导下受到了极大冲击。在博尔索纳罗的任期内，巴西与马杜罗政府断绝关系，和美国及其他约50个国家一起，在委内瑞拉2018年大选后承认反对派领导人瓜伊多为委内瑞拉临时总统。

自2023年1月上任以来，卢拉一直致力于恢复与委内瑞拉的关系，试图改变巴西博尔索纳罗时代的外交政策。

卢拉在新闻发布会上说："委内瑞拉一直是巴西的杰出合作伙伴。但由于政治局势和人为错误，马杜罗总统长达8年没有访问巴西。"

卢拉将马杜罗的巴西之行描述为巴西与委内瑞拉关系的"新时刻"和"马杜罗回归的开始"。

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 合影留念 鉴于持续不断的政治和经济危机，已有大约300万委内瑞拉人背井离乡逃亡国外。业余时间里和亲朋好友一起做些快乐的事情，或许能暂时忘却烦恼和不安。图为一对小姐妹合影留念。

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 随波逐流 对于首都加拉加斯的居民来说，周末去加勒比海滨出游是件极为惬意的事情。然而，由于物价飞涨，这类出游活动对大多数人来说，已经是无法企及的奢望了。海滨一日游大约需要15至20美金，而委内瑞拉人最低月收入却只有6美元。

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 远离都市的喧嚣 以前，士兵马丁内兹经常会去距离加拉加斯40公里的海滨。而这一次同女友及其家人的海滨之行，则是他一年以来的第一次。现年26的马丁内兹说：“由于现在国内的局势，已经不可能经常来海边了。不过，来海边放松一下，有助于忘却国内目前的形势。”

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 打球促进友谊 每逢周日，首都加拉加斯的一群男子都会如约打一场垒球，他们的家人则在一旁助威。一名球员说：“以前打完球，我们都会一起喝几杯啤酒。但是，现在我们可喝不起喽。”夜幕降临，球赛也必须收场，因为球场上的照明装置早已被偷走了，球场边的铁网也未能幸免于难。

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 饥饿中的狂舞 街道上一群青年人正在苦练霹雳舞。曼里克说：“我们一开始跳舞，就会把国内当前的形势完全抛到脑后。”不过，他的一些小伙伴也承认，由于近来吃不饱饭，很难像过去那样长时间狂舞。

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 终于毕业了！ 冈萨雷斯（Genesis Gonzalez）正在一处景点拍照留念，她刚刚拿到了大学的心理学学位。他的父亲说：“尽管现在是个困难时期，但是遇到好事，还是应当庆祝一下。”

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 “打碎它！打碎它！” 生活中总不能没有乐趣，这想必也是人们的想法。委内瑞拉的儿童生日庆典上总少不了Pinata，这是一种里面装满糖果和礼物的纸糊玩具，孩子们用力打碎后才能得到意外惊喜。当然了，一起唱儿歌也是必不可少的节目。

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 没有免费的乐趣 委内瑞拉的年轻人喜欢放风筝，这是一种用塑料袋、竹棍和尼龙绳扎就的风筝。但是，即便是这种简易风筝也是要掏腰包的，因为一根尼龙绳要价竟达一万玻利瓦尔，折合3美元。 作者: Uta Steinwehr



（德新社、路透社、法新社）

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