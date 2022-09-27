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货币单位，最初为俄罗斯帝国所使用，后来很多与俄国联系密切的东欧国家也曾使用，现在使用这一货币单位的国家有俄罗斯、白俄罗斯、德涅斯特河沿岸等国。
在日常语境下，卢布通常指俄罗斯卢布。
为降低西方制裁带来的限制与影响，俄罗斯议员26日表示，该国预计明年初推出数字卢布，并计画与中国用该货币相互结算。该议员称，若其他国家开始使用该货币，将可有效结束美国金融霸权。
俄罗斯的经济现状究竟如何？尽管受西方制裁，但俄罗斯在能源市场收入颇丰。同时，也有观点认为，莫斯科很快就会耗尽现金，从长期来看，其影响力将大幅下降。
土耳其总统埃尔多安和俄总统普京在索契举行了长达几个小时的会晤，双方决定在多个领域加强合作，土耳其今后会以卢布结算俄罗斯的天然气供应。
由于拒绝向俄罗斯天然气公司支付卢布，越来越多的欧洲国家被俄罗斯“断气”。但仍在以欧元支付的德国，为何没有遭到此厄运？
俄—欧间天然气争端升至新高。继保加利亚、波兰和芬兰之后，莫斯科停止向荷兰供应天然气。同时，丹麦也不再能得到俄产天然气。
继上周暂停向芬兰提供电力后，俄罗斯又将切断对芬兰的天然气供应，外界普遍认为，这和芬兰申请加入北约不无关系。
普京在周四签署政令，要求从周五开始欧盟国家购买俄罗斯天然气遵循新的付款规定，也就是在俄罗斯天然气工业银行开设卢布账户来付款。德国政府表示正在对此进行评估。目前，俄罗斯天然气仍在流向欧洲。
德国每天向俄罗斯国企支付两亿欧元购买能源，柏林拒绝欧盟对莫斯科实施全面能源禁运。这种依赖是在资助俄罗斯的侵略战争吗？
俄罗斯总统普京签署一道行政命令，宣布从周五（4月1日）起俄罗斯天然气只能通过支付卢布的方式购买，否则将终止执行合同。这一规定是否也适用于德国，目前仍不明朗。
莫斯科方面3月30日突然宣布，不会立即要求西方国家以卢布支付天然气账单，而是会逐步转换支付方式，渐进扩大卢布支付的出口贸易范围。同一天，德国政府发布了天然气短缺预警，以防俄罗斯突然切断供气。
七国集团成员国拒绝了俄罗斯以卢布支付天然气费用的要求。德国联邦经济部长哈贝克表示，俄罗斯要求以卢布支付是明显违反现有协议的行为。
克里姆林宫方面周一表示，俄罗斯正在制定接受以卢布支付其天然气出口的方法，同时商讨如果欧洲国家拒绝以俄罗斯货币支付进口天然气费用需要做出哪些应对决定。
普京总统宣布，作为反制裁手段，不友好国家进口俄罗斯产品只能以卢布支付。
俄罗斯总统普京宣布，俄罗斯已要求特定国家今后只能以卢布支付进口天然气的款项。这一措施颁布后，莫斯科股市上的卢布汇率立即大幅回升。
因发动乌克兰侵略战争，遭受国际制裁重创的俄罗斯如今警告称，如果制裁继续，俄罗斯将用卢布支付原本应该用美元和欧元偿付的主权债务。这样的情况，哪怕是苏联解体时期都没有出现。
为应对卢布贬值，俄罗斯央行将基准利率大幅上调至20%并出台一系列措施，防止卢布继续暴跌及高通货膨胀。克里姆林宫称，俄罗斯已有反制西方制裁的计划。
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