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货币单位，最初为俄罗斯帝国所使用，后来很多与俄国联系密切的东欧国家也曾使用，现在使用这一货币单位的国家有俄罗斯、白俄罗斯、德涅斯特河沿岸等国。
在日常语境下，卢布通常指俄罗斯卢布。
这是斯洛文尼亚小城塞夫尼察，在首都卢布尔雅那东部，驱车一小时就到了。未来的美国第一夫人梅兰尼娅·特朗普就出生在这里。她的丈夫特朗普当选美国总统后，小城搞起了庆祝活动。
正在出访中东欧国家的中国总理李克强已经抵达俄罗斯，出席第21次中俄总理定期会晤。中俄贸易在过去的几年中虽然经受了不小的打击，怎样用“大项目”度过难关？是两国领导人关注的焦点。
这是俄罗斯南部的滑雪胜地索契，上百公里长的优质滑雪道、现代化的索道、厚厚的积雪以及清新的空气，这些都在亚热带的黑海岸边。自俄罗斯游客海外受到袭击以及卢布贬值以来，这里成为了很多俄罗斯人的首选度假旅游地。
一年多来，因乌克兰问题而受到西方制裁的莫斯科在国际舞台上显得颇为孤立，然而该国旅游业却更为热闹。更多外国游客借着卢布走弱而赴俄旅游。
世界杯冠军德国队将在2018年争取蝉联冠军。但下届世界杯东道主俄罗斯如今关注的首要问题不是球队表现，而是如何不让世界杯筹办工作超支。
油价下跌和西方制裁导致俄罗斯卢布大幅贬值，这也给俄罗斯的邻国和伙伴国带来严重后果。
就在世界许多地方的圣诞节已经慢慢过去的时候，俄罗斯才刚刚进入过节的气氛。根据朱利安日历，平安夜的日子是每年的1月7日。然而这个圣诞，俄罗斯人过得并不轻松。
就是否应向俄罗斯伸出援助之手这一问题，中国外交部作出了积极表态。不过外交部长王毅也表示，俄罗斯有能力独自克服经济困难时刻。
自从卢布大幅贬值以来，俄罗斯便出现了抢购狂潮。汽车和电器的销量都明显增加。人们希望以此方式避免多年积蓄毁于一旦。
62岁的俄罗斯总统普京举行年终记者会，吸引了1000多名海内外媒体代表出席。在为本国经济打气的同时，这位强权人物没有表现出任何改变乌克兰立场的迹象。目前俄罗斯所面临的经济困境是普京掌权15年来，该国最大的一场经济危机。
俄罗斯央行正用尽一切手段制止卢布汇率继续下滑。到目前为止，收效甚微。这是否意味着俄罗斯将深深的陷入一场经济危机？而这对中国又会有怎样的影响？
俄罗斯货币已大幅贬值，俄罗斯央行决定不再给予支持。俄罗斯对能源出口的依赖比以往任何时候都更加明显。
乌克兰东部亲俄武装分子组建的"顿涅茨克人民共和国"目前正在经历着一场金融混乱。连续数月当地居民都没有得到工资，无法享受社会福利。现在亲俄分裂分子们打算自行发行货币。
如今，没有人会对克里米亚首府辛菲罗波尔全民公投的结果产生怀疑。普京早已经胜券在握。如今那里大多数人只对过渡时期一些与生活息息相关的问题感兴趣。
对于乌克兰来说，目前正在面临的危机有可能意味着国家破产。但是分析人士指出，国际市场和欧洲天燃气进口所受影响有限。欧盟承诺今后几年向乌克兰提供总值达到110亿欧元的财政援助。
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