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卢布

货币单位，最初为俄罗斯帝国所使用，后来很多与俄国联系密切的东欧国家也曾使用，现在使用这一货币单位的国家有俄罗斯、白俄罗斯、德涅斯特河沿岸等国。

在日常语境下，卢布通常指俄罗斯卢布。

来自斯洛文尼亚的美国第一夫人 10.11.2016

这是斯洛文尼亚小城塞夫尼察，在首都卢布尔雅那东部，驱车一小时就到了。未来的美国第一夫人梅兰尼娅·特朗普就出生在这里。她的丈夫特朗普当选美国总统后，小城搞起了庆祝活动。
07 November 2016 Russian Prime Minister Dmitry Medvedev (R) and Chinese Premier Li Keqiang (L) chat during a signing ceremony of agreements during their meeting in St. Petersburg, Russia, 07 November 2016. The Chinese Premier is on official visit to Russia. EPA/ANATOLY MALTSEV +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

李克强出访俄罗斯 “老大哥”借机表信心 07.11.2016

正在出访中东欧国家的中国总理李克强已经抵达俄罗斯，出席第21次中俄总理定期会晤。中俄贸易在过去的几年中虽然经受了不小的打击，怎样用“大项目”度过难关？是两国领导人关注的焦点。

自娱自乐的俄罗斯游客 03.02.2016

这是俄罗斯南部的滑雪胜地索契，上百公里长的优质滑雪道、现代化的索道、厚厚的积雪以及清新的空气，这些都在亚热带的黑海岸边。自俄罗斯游客海外受到袭击以及卢布贬值以来，这里成为了很多俄罗斯人的首选度假旅游地。
Russia, Moscow, Kremlin and Saint Basil's Cathedral, Red Square

卢布狂贬值、中国团免签掀起赴俄旅游热 23.06.2015

一年多来，因乌克兰问题而受到西方制裁的莫斯科在国际舞台上显得颇为孤立，然而该国旅游业却更为热闹。更多外国游客借着卢布走弱而赴俄旅游。
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. AUGUST 27, 2014. An inside view of FC Spartak Moscow's new Stadium (Otkritie Arena). The Stadium will be a venue of the 2018 FIFA World Cup. (Photo ITAR-TASS/ Valery Sharifulin)

卢布危机：俄罗斯筹办世界杯遇难题 17.01.2015

世界杯冠军德国队将在2018年争取蝉联冠军。但下届世界杯东道主俄罗斯如今关注的首要问题不是球队表现，而是如何不让世界杯筹办工作超支。
Hand mit einer Rubel Münze, Russischer Flagge und Geldbörse vor dunklem Himmel.

卢布贬值 邻国遭殃 15.01.2015

油价下跌和西方制裁导致俄罗斯卢布大幅贬值，这也给俄罗斯的邻国和伙伴国带来严重后果。
Kunden mit Einkaufswagen auf einer Rolltreppe im MEGA-Einkaufszentrum im russischen Jekaterinburg, aufgenommen am 28.08.2008. Discounter und Markenanbieter aus zahlreichen westeuropäischen Ländern, so auch aus Deutschland, sind mit Filialen in dem MEGA-Einkaufszentrum in der Stadt Jekaterinburg am Ural vertreten. Foto: Matthias Toedt +++(c) dpa - Report+++

这个圣诞 俄罗斯人不轻松 27.12.2014

就在世界许多地方的圣诞节已经慢慢过去的时候，俄罗斯才刚刚进入过节的气氛。根据朱利安日历，平安夜的日子是每年的1月7日。然而这个圣诞，俄罗斯人过得并不轻松。

这个圣诞 俄罗斯人不轻松 27.12.2014

就在世界许多地方的圣诞节已经慢慢过去的时候，俄罗斯才刚刚进入过节的气氛。根据朱利安日历，平安夜的日子是每年的1月7日。然而这个圣诞，俄罗斯人过得并不轻松。
Chinese Foreign Minister Wang Yi waves as he arrives to attend an ASEAN-CHINA ministerial meeting at the Myanmar International Convention Centre (MICC) in Naypyitaw, August 9, 2014. REUTERS/Soe Zeya Tun (MYANMAR - Tags: POLITICS)

中国外长释放对俄援助意愿 22.12.2014

就是否应向俄罗斯伸出援助之手这一问题，中国外交部作出了积极表态。不过外交部长王毅也表示，俄罗斯有能力独自克服经济困难时刻。
A woman walks past a board listing foreign currency rates against the Russian ruble outside an exchange office in central Moscow on December 16, 2014. The Russian ruble set a new all-time record low on Tuesday after bouncing back briefly despite an emergency move by Russia's central bank to raise interest rates to 17 percent. AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

卢布崩盘 俄罗斯人疯狂购物 20.12.2014

自从卢布大幅贬值以来，俄罗斯便出现了抢购狂潮。汽车和电器的销量都明显增加。人们希望以此方式避免多年积蓄毁于一旦。
Russian President Vladimir Putin speaks during his annual end-of-year news conference in Moscow, December 18, 2014. Putin said on Thursday the government had to take additional measures to forge economic stability. REUTERS/Maxim Zmeyev (RUSSIA - Tags: POLITICS BUSINESS)

普京：俄罗斯“熊”为生存而战 18.12.2014

62岁的俄罗斯总统普京举行年终记者会，吸引了1000多名海内外媒体代表出席。在为本国经济打气的同时，这位强权人物没有表现出任何改变乌克兰立场的迹象。目前俄罗斯所面临的经济困境是普京掌权15年来，该国最大的一场经济危机。
Eine zerknitterte russische 100-Rubel-Banknote aufgenommen am 16.12.2014 in Kaufbeuren (Bayern). Foto: Karl-Josef Hildenbrand /dpa

俄罗斯已经走投无路？ 17.12.2014

俄罗斯央行正用尽一切手段制止卢布汇率继续下滑。到目前为止，收效甚微。这是否意味着俄罗斯将深深的陷入一场经济危机？而这对中国又会有怎样的影响？
Russia's Prime Minister Vladimir Putin (R) and Gazprom CEO Alexei Miller attend a gas pipeline opening ceremony in Russia's far eastern city of Vladivostok, in this September 8, 2011 file photo. An offer by Gazprom to help rival Rosneft salvage an Arctic oil project shows how tightly sanctions have bound Russia's political and business elite together in the Ukraine crisis - an unintended consequence of the West's punitive measures. Picture taken September 8, 2011. To match Insight UKRAINE-CRISIS/ENERGY-RUSSIA REUTERS/Yuri Maltsev/Files (RUSSIA - Tags: POLITICS ENERGY BUSINESS)

俄罗斯：油价下跌 卢布贬值 16.11.2014

俄罗斯货币已大幅贬值，俄罗斯央行决定不再给予支持。俄罗斯对能源出口的依赖比以往任何时候都更加明显。
Geschlossene Bank in Donezk, Ukraine. Autor: Inna Kuprijanova, 10.09.2014, DW. Schlagworte: Ukraine, Separatisten, Donezk, Waffenruhe

乌克兰东部：卢布，格里夫纳，还是新货币？ 02.10.2014

乌克兰东部亲俄武装分子组建的"顿涅茨克人民共和国"目前正在经历着一场金融混乱。连续数月当地居民都没有得到工资，无法享受社会福利。现在亲俄分裂分子们打算自行发行货币。
Russische Rubel

"快花光格里夫纳吧，马上就要用卢布啦！" 08.03.2014

如今，没有人会对克里米亚首府辛菲罗波尔全民公投的结果产生怀疑。普京早已经胜券在握。如今那里大多数人只对过渡时期一些与生活息息相关的问题感兴趣。
A view of a board listing foreign currency rates against the Russian ruble just outside an exchange office in central Moscow on March 3, 2014. Russian stock markets crashed today almost 10 percent and the ruble plunged to historic lows in value against the dollar and euro, as alarm grew over the potentially disastrous economic consequences of military intervention in Ukraine. AFP PHOTO/ DMITRY SEREBRYAKOV (Photo credit should read DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images)

乌克兰经济难逃一劫 05.03.2014

对于乌克兰来说，目前正在面临的危机有可能意味着国家破产。但是分析人士指出，国际市场和欧洲天燃气进口所受影响有限。欧盟承诺今后几年向乌克兰提供总值达到110亿欧元的财政援助。
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