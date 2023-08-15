卢布跌跌不休 背后有哪些原因

（德国之声中文网）俄罗斯卢布在连续下跌中突破了1美元兑100卢布大关。据俄罗斯官媒塔斯社报道，在莫斯科证券交易所的交易中，本周一（8月14日）上午，1美元兑101.16卢布；1欧元兑110.3卢布。数据显示，俄罗斯货币上一次如此疲软是在2022 年3 月底，那是俄罗斯违反国际法入侵邻国乌克兰后不久。

在俄罗斯入侵乌克兰之后，卢布曾一度回升，那是因为能源价格上涨。此外，本想要辞职的俄罗斯央行行长纳比乌琳娜（Elvira Nabiullina）通过资本管制成功地稳定了卢布。

汇率受到黑海紧张局势影响

这次卢布低迷开始于2023年6月的瓦格纳兵变。瓦格纳集团首领普里戈津的叛变引发了深度不安。

自从俄罗斯7月单方面终止与乌克兰的粮食协议以来，黑海局势紧张，这也对卢布构成压力。周日（8月13日），一艘俄罗斯军舰在黑海向一艘货轮鸣枪示警。此外，周一有报道称，在罗马尼亚海岸附近的科斯蒂内斯蒂度假胜地周围有一枚俄罗斯水雷爆炸，这都在周一造成了不安情绪。

自2022年夏天以来，俄罗斯卢布一直处于持续下跌趋势。据专家称，这是因为西方国家实施了制裁，并采取措施使自己不再依赖于俄罗斯的石油、天然气和煤炭。

西方对俄制裁正在发挥作用

俄罗斯已连续八个月出现预算赤字，因为该国正努力稳定因出口收入萎缩以及被国际金融市场孤立而受到打击的经济。俄罗斯央行行长纳比乌琳娜多次指出，贸易恶化是近几个月卢布疲软的主要原因。

俄罗斯石油和天然气出口收入同比大幅下降

普京顾问批评俄央行政策

另一方面，俄罗斯总统普京的经济顾问奥列什金（Maxim Oreschkin）则指责俄央行的宽松货币和信贷政策是造成此次金融危机的原因。这位前经济部长在塔斯社的一篇文章中写道，最令人担忧的是消费贷款的增加。然而他也称，俄央行拥有"使未来局势正常化"的一切手段。

由于俄罗斯在战争上的支出增加，莫斯科表示，其经济有所增长，民众手中有钱。然而，由于西方的制裁，进口变得更加昂贵。与此同时，俄罗斯的石油和天然气出口收入也有所下降。

俄罗斯央行在8月初宣布，叫停在俄罗斯国内市场购买外汇，以保护经济免受大宗商品价格波动的影响。俄央行表示，这一决定旨在"减少金融市场的波动"。

"没人想要卢布"

瑞典斯德哥尔摩的北欧斯安银行（SEB）新兴市场首席策略师迈耶松（Erik Meyersson）就卢布疲软发表评论说，卢布走弱是国际社会向俄罗斯经济施压和俄罗斯维持经济的成本增加的结果。

"没有人想要持有卢布，出口商的外汇收入少，对卢布造成了压力"，迈耶松说，"与此同时，面对进口价格上升和出口收入减少，经常收支恶化，这增加了压力"。

俄罗斯央行的最新数据显示，俄罗斯石油和天然气出口商的收入从去年同期的168亿美元下降到今年7月的69亿美元。

莫斯科可能会加息

在卢布贬值和通胀危险上升的背景下，越来越多的迹象表明，莫斯科将提高利率。

俄罗斯国际文传电讯社周一援引俄央行的话报道称，在9月下一次例会上有可能加息。此外，俄央行认为卢布贬值不会危及俄罗斯的金融稳定。今年以来，卢布对美元已经贬值了约 30%。

（德新社、法新社、彭博社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。