 卢布暴跌 俄罗斯上调基准利率至20% | 经济纵横 | DW | 28.02.2022

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经济纵横

卢布暴跌 俄罗斯上调基准利率至20%

为应对卢布贬值，俄罗斯央行将基准利率大幅上调至20%并出台一系列措施，防止卢布继续暴跌及高通货膨胀。克里姆林宫称，俄罗斯已有反制西方制裁的计划。

Russland Bank Finanzen Zahlungssystem Sanktionen

（德国之声中文网）俄罗斯央行将基准利率从9.5%大幅上调至20%，以因应卢布暴跌并防止西方制裁导致大规模银行挤兑。此前一日，西方国家决定冻结俄罗斯硬通货币储备。这一前所未有的举措可能给俄罗斯金融带来破坏性后果。目前尚不清楚俄罗斯约6400亿美元的外汇储备多少份额会被冻结，而数名欧洲官员表示至少半数将受到影响。

西方国家的制裁将大幅提高卢布压力，降低俄罗斯金融当局通过硬通货币干预来避免卢布进一步下挫并引发高通货膨胀的能力。卢布在周一早盘交易中断崖式跳水。

除了上调基准利率外，俄罗斯央行还下令采取一系列措施帮助银行应对危机，包括向金融系统注入更多资金并放宽银行业务限制。与此同时，俄罗斯央行暂时禁止非俄罗斯居民出售政府债券，防止外国投资者急于套现使卢布承受更大压力。

克里姆林宫周一称，俄罗斯经济现况发生改变，但没有理由怀疑央行的有效性和可靠性。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov)表示，俄罗斯总统普京周一将与经济部长、央行行长等多名官员会面。他还补充道，俄罗斯已有反制裁的计划正在实施。

Tschechien I Russische Sberbank

捷克第二大城布尔诺的俄罗斯联邦储蓄银行外，客户大排长龙

与此同时，欧洲央行（ECB）周一表示，在西方祭出制裁后，俄罗斯国有银行俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）的欧洲分支正面临破产。

欧洲央行表示，位于奥地利的俄罗斯联邦储蓄银行欧洲公司（Sberbank Europe AG）及其在克罗埃西亚和斯洛维尼亚的子公司"声誉受到地缘政治紧张局势影响，出现大量存款外流"，因此该行"可能无法支付到期的债务或其他负债"。

欧洲央行评估认为，俄罗斯联邦储蓄银行欧洲公司及其两家分行由于流动性恶化，可能走向破产。

美国上周四锁定俄罗斯两大银行俄罗斯联邦储蓄银行以及俄罗斯外贸银行（VTB）作为制裁目标，使其国际业务活动大幅受限。上周末，西方国家进一步收紧制裁措施，将俄罗斯特定银行从国际结算系统SWIFT中排除。

(美联社、法新社、路透社）

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SWIFT制裁为何被称为“经济核武器”?

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