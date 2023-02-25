卢卡申科访华 北京与西方嫌隙加深

（德国之声中文网）乌克兰战争周年纪念日刚刚过去数日，普京的亲密盟友卢卡申科前往北京访问，让西方国家格外关注。

白俄罗斯去年曾允许俄罗斯借道其领土进攻乌克兰。因支持俄罗斯的侵略战争，白俄罗斯受到了西方的扩大制裁。中国外长秦刚上周五在与白俄罗斯外长阿列伊尼克通电话时表示，中方"反对外部势力干涉白内政和对白实施非法单边制裁"。

同一天，中国发布了关于乌克兰冲突的"十二点"立场文件。西方国家领导人批评文件缺乏具体措施，而且对俄罗斯发动侵略战争未有任何谴责。

卢卡申科治下的白俄罗斯受到国际社会的孤立

卢卡申科在出访前接受新华社采访，称赞中方的立场文件是 "其和平外交政策的见证，也是新的和有创意的步骤，将在全世界产生深远影响"。他强调，"当今世界上，没有中国的参与就无法解决任何一个问题"。卢卡申科还表示很高兴与"老朋友"习近平会面 。卢卡申科和习近平在去年会晤时宣布将两国关系提升至"全天候全面战略伙伴关系"。

中国倒向哪一边

《纽约时报》的分析文章指出，白俄罗斯总统此时造访北京，可能会让中国在这场战争的骑墙姿态受到国际社会的更多关注和压力。

明斯克国际关系对话委员会主任叶赫尼·普赖赫尔曼对该报表示，"在当前西方对白俄罗斯实施前所未有的制裁之际，中国对明斯克的意义就更加重要了。"他还提到北京的另一个角度："由于白俄罗斯与俄罗斯和战场如此之近，卢卡申科得以掌握战局的独有情报，"普赖赫尔曼说，"我相信北京的领导人对此特别感兴趣。"

《纽约时报》还分析指出，卢卡申科可能还希望中国会帮助他减少在财政、能源和安全援助方面对俄罗斯的依赖，以维持他对权力的控制。在2020年镇压国内大规模抗议活动后，明斯克政府对俄罗斯的依赖性进一步扩大。

而基辅、华盛顿和其他国家政府的官员将密切关注中国对卢卡申科的政治支持是否会转化为军事和技术方面的更密切合作，从而对乌克兰的战场产生影响。

《卫报》援引伦敦大学亚非学院中国研究院院长曾锐生的话说，中国对乌克兰战争的策略是"表达中立、支持普京、不承担代价"。但卢卡申科的这次访问向国际社会显示，中国到底倒向了哪一边。

西方對俄羅斯的制裁究竟有沒有用？

（综合报道）

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