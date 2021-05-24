卢卡申科的镇压没有界限

（德国之声中文网）白俄罗斯政府周日（5月23日）称这架从希腊飞往立陶宛途经明斯克的班机受到炸弹袭击威胁，并使其迫降。

当飞机改变航线时，机上一名年轻的乘客显出非常吃惊的神情。飞机降落后，乘客离开飞机，他们的物品被检查。保安人员走近这名男子。他似乎平静了一些，但仍在颤抖。他们将他带走前，他告诉周围的人，“这里有死刑在等着我”。

他便是普罗塔塞维奇（Raman Pratasevich），一名26岁的白俄罗斯博客作者及记者。他很清楚，这一非常规降落意味着逮捕，因为他在白俄罗斯国家安全委员会（仍称为克格勃）制定的包括了700余人的恐怖分子名单上。

普罗塔塞维奇于2019年因担心被抓而离开了白俄罗斯。在波兰，他担任有影响力的Telegram频道Nexta和Nexta Live的主编。在传播信息、发布最新消息、集会的时间和地点，以及揭示警察暴行等方面，Nexta发挥了关键作用。去年，白俄罗斯极富争议的总统选举前后，Nexta更成为了抗议活动的主要信息来源。11月，普罗塔塞维奇上了所谓的恐怖分子名单。

在流亡波兰期间，有人问普罗塔塞维奇是否担心卢卡申科的特工在波兰盯上他，他说，他已取得难民身份，不会受到引渡。此前，白俄罗斯当局曾向波兰政府发出引渡他的请求，但波兰政府没有答应。

普罗塔塞维奇周日当天正在从雅典返回他目前生活的立陶宛维尔纽斯的途中。当飞机进入白俄罗斯领空后，该国空军命令一架米格-29喷气式战斗机奉总统之命起飞并一直将普罗塔塞维奇所乘的民航客机“护送”到明斯克机场。

瑞安航空稍后在一份声明中说，机组人员 “被白俄罗斯空中交通管制部门通知机上有潜在的安全威胁，并被指示改道前往最近的明斯克机场”。

最受欢迎的门户网站被封

白俄罗斯的言论自由状况一向不佳，但在去年夏天总统大选前的几个月里，本已严峻的局势更加恶化。6月，另一个有影响力的Telegram频道（Belarus of the Brain）的创始人罗斯科（Ihar Losik）被捕，罗斯科还兼任着来自美国的自由欧洲电台/自由广播电台（RFE/RL）的顾问。

今年5月18日，安全部门突然对白俄罗斯最大的网上媒体tut.by下手，搜查这一门户网站的编辑部以及该网站记者的公寓。tut.by主编佐拉塔瓦（Maryna Zolatava）和其他数名记者被逮捕。

无论他们的政治观点怎样，tut.by网站在白俄罗斯人中很受欢迎，体制内官员阅读它，反对者也读它。本月，被封锁之前，网站的覆盖面创下历史新高，每月独立用户达到330万，占白俄罗斯互联网用户的63%。

目前，数十家独立的新闻门户网站已被封锁，数百名记者被抓捕，一些报纸已经停刊。

对普罗塔塞维奇的指控

普罗塔塞维奇面临至少三项刑事指控。其中一项是 “策划大规模暴乱”，可被判处最高15年的监禁。目前，当局还没有公开任何对其 “恐怖活动”的指控。他很可能被关押在明斯克的克格勃监狱中，无法会见律师。至于他的健康和关押条件等信息，目前还知之甚少。

普罗塔塞维奇被捕前，是罗斯科的“头脑中的白俄罗斯”（Belarus of the Brain）项目中的一员。两人虽都是我的朋友，但他们性格迥异：罗斯科沉静而内向，普罗塔塞维奇则是一个率真、外向的人。

但他们有许多相似之处。最晚从2011年起，他们两人都被白俄罗斯执法部门盯上了，那时，他们在明斯克等地均参与了所谓的 “通过社媒搞革命”活动。两人都获得了自由欧洲电台/自由广播电台颁发的哈维尔新闻奖学金。现在，两人都被关进了监狱。

博客作者成为卢卡申科的第一个打击目标，他想让不同意见者闭嘴。他大概相信，是技术，而不是他的统治、侵犯人权行为和白俄罗斯的普遍贫困，让人们走上街头。他一直在白俄罗斯境内与他的对手作战。周日，他证明，他的镇压是没有界限的。

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