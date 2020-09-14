 卢卡申科宣誓就任白俄罗斯总统 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.09.2020

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时政风云

卢卡申科宣誓就任白俄罗斯总统

明斯克的这位强人继续要当强人。不顾延续了数星期的民众抗议浪潮，卢卡申科表明，总统他还要继续当下去。

Belarus Vereidigung Präsident Lukaschenko - Alternativzuschnitt (Andrei Stasevich/BelTA/Reuters)

（德国之声中文网）引起争议的白俄罗斯总统卢卡申科第六次宣誓就职。在未有预告的情况下，本周三（9月23日），现年66岁的卢卡申科出席了就职宣誓仪式。据该国官媒报道，卢卡申科将右手放在《宪法》上，用白俄罗斯语宣了誓。此后，国家选举委员会主席叶尔莫辛娜（Lidija Jermoschine）向他颁发了国家总统证书。

不予承认

宣誓就职仪式举行前夕，欧盟外交委员博雷尔（Josep Borrell）表示，不承认卢卡申科有权担任总统。博雷尔在一篇博文中批评道，这是一次"伪宣誓就职"，"卢卡申科已失去任何合法性" 。

Belarus Präsident Lukaschenko - Amtseinführung (TUT/AP/dpa/picture-alliance)

卢卡申科的车队驶抵明斯克总统宫，出席宣誓仪式

根据白俄罗斯宪法，新总统必须在大选后两月内，即必须在10月9日前上任。但直到最后，总统府都未宣布宣誓日期。

8月9日及之后的日子

欧盟不承认8月9日的白俄罗斯大选结果。欧盟支持前候选人季哈诺夫斯卡娅（Swetlana Tichanowskaja）所领导的民主运动。掌权26年的卢卡申科宣布得票80.1%，再度蝉联成功。俄罗斯祝贺他胜选。

自那个选举周日以来，白俄罗斯国内持续发生历史性的反卢卡申科大规模民众抗议浪潮。民主运动要求他辞职、举行没有他参加的新选举。卢卡申科拒绝下台，并一再动用安全力量对付示威者。

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抗議反對派領袖被捕 大批女性示威者被押上警車

凝炼/李鱼（德新社、路透社）

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