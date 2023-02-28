卢卡申科:“完全支持中国的乌克兰和平计划”

（德国之声中文网）白俄罗斯总统卢卡申科于周二（2月28日）晚间抵达北京，开始对中国为期三天的访问。据中国方面报道，卢卡申科抵达时，天安门广场鸣放21响礼炮，礼兵列队致敬。两国元首登上检阅台，军乐团奏中白两国国歌。卢卡申科在中国党和国家领导人习近平陪同下检阅中国人民解放军仪仗队，并观看分列式。

周三，习近平在人民大会堂与卢卡申科举行了会谈。

中国官方发布的新闻稿显示，习近平强调了中白关系定位已经提升为全天候全面战略伙伴关系，两国友谊“牢不可破，要不断增进政治互信”，也表示中国的发展将给包括白俄罗斯在内的世界各国带来新机遇，“面对充满不稳定性、不确定性的国际形势，中方愿同白方一道努力，推动两国关系在高水平上健康稳定发展”。

习近平说：“中方高度赞赏白方在涉台、涉疆、涉港、人权等问题上坚定支持中方正当立场。双方要坚定支持彼此选择的发展道路，支持对方维护本国核心利益，反对外部势力干涉内政，维护两国主权和政治安全。”

根据中方新闻稿，卢卡申科称“再次热烈祝贺中共二十大胜利召开，表示习近平主席深受中国人民拥戴，在世界享有崇高威信，我深表钦佩。我坚信，在习近平主席坚强领导下，中国将不断取得新的辉煌成就。白俄罗斯人民的心始终同中国人民连在一起，将在任何时候都和中国坚定站在一起。白方坚定支持中方维护自身核心利益，坚定支持、积极参与习近平主席提出的共建‘一带一路’倡议、全球安全倡议和全球发展倡议。……中国是维护世界和平的中流砥柱”。

会谈后，习近平和卢卡申科共同签署《中华人民共和国和白俄罗斯共和国关于新时代进一步发展中白全天候全面战略伙伴关系的联合声明》，并见证签署经贸、工业、农业、海关、科技、卫生、旅游、体育、地方等领域多项双边合作文件。

“完全支持中国的乌克兰和平计划”

中白元首也就乌克兰危机等问题交换了意见。根据中方新闻稿，习近平说，中方在乌克兰危机上的立场是一贯的、明确的，中国立场的核心就是劝和促谈。要坚持政治解决方向，抛弃一切冷战思维，……有关国家应停止把世界经济政治化、工具化，真正做有助于停火止战、和平解决危机的事情。

卢卡申科表示，白俄罗斯“完全赞成和支持中方关于政治解决乌克兰危机的立场和主张，这对化解危机具有重要意义”。

对于中方2月24日提出的12点声明（关于政治解决乌克兰危机的中国立场），乌克兰及其西方盟友持怀疑态度。俄罗斯则承认这项提议，但表示目前还不具备和平解决冲突的条件。

据法新社报道，卢卡申科助手发布的讲话显示，这位白俄罗斯总统称：“今天的会议是在一个非常困难的时刻举行的，需要新的非正统的方法和负责任的政治决定。”他对习近平说，“这些决定的目的首先是防止滑向一场没有赢家的全球对峙” ，“这就是为什么白俄罗斯正在积极提出和平建议，并完全支持中国提出的针对国际安全的倡议”。

西方国家批评中国没有谴责莫斯科入侵乌克兰，而北京对美国和北约最近声称中国或考虑向俄罗斯输送武器做出了愤怒回应。

卢卡申科：白中合作“不针对第三方”

在习近平与卢卡申科会晤前，即将卸任的中国国务院总理李克强也与卢卡申科会面。

据中方新闻稿，李克强称称中白合作优势互补、互利互惠，中方愿同白方发挥好两国政府间合作委员会等机制作用，“希望双方落实好业已达成的共识，深化务实合作，在国际和地区事务中加强沟通协调，维护世界和平稳定，造福双方人民”。

根据白俄罗斯总统府的新闻稿，卢卡申科说，北京和明斯克“在所有的渠道进行合作。最重要的是，我们从来没有把自己设定第三方的朋友或者第三方的敌人”。

法新社报道指出，白俄罗斯与乌克兰、俄罗斯都有共同边界，但明斯克在财政和政治上都依赖普京政府。卢卡申科已经允许俄罗斯将白俄罗斯作为其乌克兰攻势的集结地，而基辅对明斯克可能在战争中对莫斯科提供进一步支持表示担忧。

（综合报道）

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