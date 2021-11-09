卢卡申科威胁欧盟：你制裁我？我断你气！

（德国之声中文网）面对计划中新的欧盟制裁，白俄罗斯威胁要进行严厉报复。俄罗斯支持的白俄罗斯总统卢卡申科现在正在谈论停止对欧洲人的天然气供应。这将打击欧盟的敏感部位，尤其是在欧洲天然气价格大幅度增长的背景下。

最近，在白俄罗斯和欧盟边境一侧的移民冲突中，各方的语气明显地越来越严厉。周四立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚等邻国警告称，军事行动有可能进一步升级。

观看视频 03:04 卢卡申科手握欧中交通枢纽 经济制裁收效甚微

欧盟的又一轮制裁措施

鉴于卢卡申科的连任和他对反对派的镇压，欧盟加大了对该国的制裁力度。国际社会指责白俄罗斯为了报复，故意组织来自中东和非洲危机地区的移民非法越境。欧盟称这是对其外部边境的 "混合攻击"，并正准备对其采取第五轮的惩罚性措施。根据外交界的说法，欧盟外交部长们可能会下周一即将召开的会议上制裁措施开绿灯。

卢卡申科以间接威胁作为回应。他提到了关闭亚马尔管道的可能性。俄罗斯天然气通过白俄罗斯的这条管道流向波兰和德国。

“那如果我们关掉那里的天然气，会怎么样呢？”

“我们为欧洲供暖，他们则继续威胁我们说将关闭边界”，官方新闻机构Belta引述卢卡申科说。"那如果我们关掉那里的天然气，会怎么样呢？这就是为什么我建议波兰领导层、立陶宛人和其他的无脑的人要先想一想后再说话"。

如果天然气的供应中断，将会把欧洲推向十分微妙的境地。因为最近几周，天然气价格已经上升到创纪录的水平。

受边境移民争端影响的尤其是波兰。波兰当局通报了有人试图以武力越过边界的行为。根据报告，该地区的人试图再次穿透有刺的铁丝网。波兰边防军人被投掷石块。波兰国务卿雅布隆斯基描述了目前的情况是过去30年中对其国家威胁最大的危机。有意大利媒体报道称，当地的冲突局在未来几天内有可能升级。

（综合报道）

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