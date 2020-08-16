卢卡申科失民心　白俄罗斯成欧俄角力场

(德国之声中文网) 白俄罗斯总统卢卡申科周日(8月16日)指责北约向白俄罗斯西部边境部署坦克和飞机，不过北约已出面否认。

65岁的卢卡申科在明斯克市中心举行的支持者集会上发言，驳斥反对派要求重新选举的呼吁，并敦促白俄罗斯人保卫自己的国家。

他对估计有5千人的集会大众说：「我把你们叫到这里来，不是为了保卫我，而是四分之一世纪以来第一次保卫你们的国家及其独立。」

在他发言的同时，几个城市数万名抗议者再次聚集上街要求他下台。反对派总统候选人齐哈努斯卡娅 (Sviatlana Tsikhanouskaya)8月11日已逃往邻国立陶宛，她希望重新计算选票，并正在组建一个全国委员会，以促进权力移交。

北约表示，正在密切关注白俄罗斯的事件，但否认正在东欧进行军事集结。北约发言人在一份声明中说：「北约在联盟东部多国军事存在对任何国家都不构成威胁，而是严格防御性的、相称的，并旨在防止冲突和维护和平的做法。」

外国干预？

自苏联时期以来，已担任白俄罗斯领导人26年的卢卡申科否认选举舞弊。他说，外国干涉是造成动乱的罪魁祸首。

他告诉支持者：「如果我们向他们磕头，我们就会进入失控状态.....作为一个国家、一个民族、一个国家，我们可能灭亡。」

白俄罗斯一位发言者则对人群说：「祖国处于危险之中！」。支持者则高呼 ：「我们团结起来」，并挥舞着国旗。

68岁的格奥尔基耶夫娜 (Alla Georgievna)告诉路透社记者：「我支持卢卡申科，我不明白为什么大家都起来反对他。多亏了他，我们才能按时拿到养老金和工资。」

另一方面，反对派的活动吸引了大量人潮，数十万反对派支持者在全国范围内举行 「自由遊行」，再次向卢卡申科施压，要求他下台。

美联社估计有10多万人参加在明斯克举办的活动，一列列的抗议者高举胜利的标志，手持鲜花和气球。许多人身穿白色衣服，这种颜色已经成为反对派运动的象征。

示威者举着标语牌，上面写着 「我们反对暴力」、「卢卡申科必须对酷刑和死亡负责 」等标语。

据当地媒体报道，这个拥有9百万人口的前苏联国家的其他主要城镇也出现了大规模的集会，这是连续第9天的反政府抗议活动。

德国之声在莫斯科记者 雪雯 (Emily Sherwin)在推特上说，有迹象表明，在几名高调的工作人员辞职后，国家电视频道可能会不顾政府的控制，广播中也包含了更多对抗议的报导。

欧盟针对特定官员制裁

欧盟表示，白俄罗斯总统选举既不自由也不公平，并准备对选举后的镇压实施制裁。

欧盟委员会副主席博雷尔 (Josep Borrell)在推特上赞扬了抗议活动，他说：「数十万白俄罗斯人今天和平示威，要求释放政治犯，起诉那些对警察暴行负责的人，并举行真正的选举。」

他补充说 :「欧盟站在白俄罗斯人民这一边。」

法国总统马克龙则表示，欧盟应该支持白俄罗斯的反政府示威活动。他说：「欧盟必须继续动员起来，支持数十万白俄罗斯人和平抗议，要求尊重他们的权利、自由和主权。」

德国财政部长肖尔茨（Olaf Scholz）则将卢卡申科描述为一个失去人民支持的 「糟糕独裁者」。

他对《图片报》说：「我坚信，这位总统已经没有任何合法性，否则他不会用如此令人难以置信的残暴武力进行统治。」

德国外长马斯也对媒体表示，欧盟将针对特定个人进行制裁。他说：「这不是经济制裁，因为那会主要影响白俄罗斯民众，作为欧盟，我们希望惩罚被证明参与操纵选举和暴力侵害示威者的特定个人。」

俄罗斯提供国安援助

8月16日稍早，俄罗斯表示，如果有必要，俄罗斯会向白俄罗斯提供军事援助。莫斯科还表示，有外部压力正在对该国施压，但没有说来自哪里。

卢卡申科对国家电视台表示，他将把一个空中突击旅调到白俄罗斯西部边境。据俄新社报道，白俄罗斯军队还计划从17日开始举行为期一周的演习，以加强防御与波兰和立陶宛的边界。

在被问及如何防止俄罗斯卷入其中时，德国财长肖尔茨表示 ：「对其他国家进行军事干涉是完全不能接受的，这破坏了我们根据国际法制定的所有规则。」

邹宗翰/杨威廉 (路透社、法新社)

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