 卢卡申科：俄部署战术核武器已经上路 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

卢卡申科：俄部署战术核武器已经上路

俄罗斯总统普京早些时候签署了一项法令，允许在其盟友白俄罗斯在该国部署短程战术核武器。流亡中的白俄罗斯反对派领导人齐哈努斯卡娅警告说，这将进一步危及乌克兰和整个欧洲的安全。

图为俄罗斯的9K720伊斯坎德尔导弹

图为俄罗斯的9K720伊斯坎德尔导弹

（德国之声中文网）白俄罗斯威权领导人卢卡申科宣布签署一项法令，允许俄罗斯在白俄罗斯部署短程战术核武器。

卢卡申科强调它们是“非战略”核武器。战略核武器威力更大。

更多阅读：什么是战术核武器？

卢卡申科周四（5月25日）在莫斯科发表讲话说，在俄罗斯总统普京签署该法令后，武器的转移已经在进行之中。但他没有说明这些武器是否已经抵达白俄罗斯。

该协议允许莫斯科在白俄罗斯的一个特殊设施中储存核弹头。根据协议，这些武器将继续由俄罗斯控制。该项法令让这两个盟国领导人早先达成的协议正式进入议程。今年3月，普京已宣布打算在白俄罗斯部署战术核武器。

更多阅读：普京真的会动用核武器吗？如何才能阻止他？

“这将进一步危及乌克兰和整个欧洲的安全”

莫斯科和明斯克都表示，这项协议是对西方国家在俄罗斯对乌克兰发动的战争中的所谓敌意的回应。

美联社援引白俄罗斯国防部长赫列宁（Viktor Khrenin）在明斯克与俄罗斯国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）会晤时的话说：“部署非战略核武器是对那些对我们不友好的国家的侵略政策的有效回应。”

据美联社报道，绍伊古补充说：“在俄罗斯和白俄罗斯西部边界面临的威胁急剧升级的背景下，我们决定在军事核领域采取反制措施。”

流亡中的白俄罗斯反对派领导人齐哈努斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）

流亡中的白俄罗斯反对派领导人齐哈努斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）

与此同时，流亡中的白俄罗斯反对派领导人齐哈努斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）警告说，普京在白俄罗斯部署核武器的计划将“确保俄罗斯在未来若干年内对白俄罗斯的控制”。

她告诉美联社说：“这将进一步危及乌克兰和整个欧洲的安全。”

卢卡申科依赖于普京政权的扶持。

去年，白俄罗斯允许莫斯科利用其领土对乌克兰发动攻击。白俄罗斯与乌克兰北部接壤，从白俄罗斯入侵乌克兰东部为俄罗斯创造了一个更长的战线，而且让战火更靠近乌克兰首都基辅。

（美联社、路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

西方战机为什么对乌克兰至关重要？

相关内容

27.4.2023, Moskau, Russland, Russian President Vladimir Putin attends a ceremony for nuclear fuel loading at the Akkuyu nuclear power plant, which is under construction in Turkey, via video link in Moscow, Russia April 27, 2023. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

德国情报机构：普京权力未现削弱之势 23.05.2023

德国联邦情报局局长指出，乌克兰战争持续15个月之后，尽管俄军在战斗力方面暴露了一些令人吃惊的弱点，但是普京政权体系仍然没有出现明显的裂痕，俄罗斯仍具备长线作战能力。在谈到中国时他强调，对华关系“去风险化”无法一蹴而就，彻底脱钩不可取。

(230524) -- BEIJING, May 24, 2023 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping meets with Prime Minister of the Russian Federation Mikhail Mishustin at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, May 24, 2023. (Xinhua/Huang Jingwen)

习近平会见俄总理 许诺支持“彼此核心利益” 24.05.2023

中国国家主席习近平周三会见了来访的俄罗斯总理米舒斯京，强调两国将“在涉及彼此核心利益问题上继续相互坚定支持”。自从乌克兰战争爆发以来，中俄两国的关系愈加紧密，在西方制裁的背景下，中国成为俄罗斯最大的能源买主。美国智库布鲁金斯学会资深研究员哈斯表示，中俄两国领导人“更多是因为共同的不满和不安全感站到一起，而不是因为共同的目标”。

23.5.2023, Shanghai*** DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [CHINA, SHANGHAI - MAY 23, 2023: Russia's Prime Minister Mikhail Mishustin arrives for the Russia-China Business Forum plenary session at The Grand Walls. Dmitry Astakhov/POOL/TASS]

俄总理访华 李强: 愿同俄方进一步扩大经贸往来 23.05.2023

俄罗斯总理米舒斯京已抵达中国进行访问，寻求加强俄中合作。中国国务院总理李强表示，中国愿意进一步扩大与俄罗斯的经贸往来。中国外交部也于周二再次挺俄，表示反对“未经安理会授权的单边制裁和长臂管辖”。

广告

评论分析

假如“笑果文化”事件中两条野狗能够开口说话，它将会说些什么？时评作家长平为此虚拟了这份谈话记录（资料图片）

长平观察：两条感觉受到侮辱的野狗

中国对脱口秀等喜剧艺术的打压仍在继续。假如“笑果文化”事件中两条野狗能够开口说话，它们将会说些什么？时评作家长平为此虚拟了一份谈话记录。