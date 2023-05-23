卢卡申科：俄部署战术核武器已经上路

（德国之声中文网）白俄罗斯威权领导人卢卡申科宣布签署一项法令，允许俄罗斯在白俄罗斯部署短程战术核武器。

卢卡申科强调它们是“非战略”核武器。战略核武器威力更大。

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卢卡申科周四（5月25日）在莫斯科发表讲话说，在俄罗斯总统普京签署该法令后，武器的转移已经在进行之中。但他没有说明这些武器是否已经抵达白俄罗斯。

该协议允许莫斯科在白俄罗斯的一个特殊设施中储存核弹头。根据协议，这些武器将继续由俄罗斯控制。该项法令让这两个盟国领导人早先达成的协议正式进入议程。今年3月，普京已宣布打算在白俄罗斯部署战术核武器。

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“这将进一步危及乌克兰和整个欧洲的安全”

莫斯科和明斯克都表示，这项协议是对西方国家在俄罗斯对乌克兰发动的战争中的所谓敌意的回应。

美联社援引白俄罗斯国防部长赫列宁（Viktor Khrenin）在明斯克与俄罗斯国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）会晤时的话说：“部署非战略核武器是对那些对我们不友好的国家的侵略政策的有效回应。”

据美联社报道，绍伊古补充说：“在俄罗斯和白俄罗斯西部边界面临的威胁急剧升级的背景下，我们决定在军事核领域采取反制措施。”

与此同时，流亡中的白俄罗斯反对派领导人齐哈努斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）警告说，普京在白俄罗斯部署核武器的计划将“确保俄罗斯在未来若干年内对白俄罗斯的控制”。

她告诉美联社说：“这将进一步危及乌克兰和整个欧洲的安全。”

卢卡申科依赖于普京政权的扶持。

去年，白俄罗斯允许莫斯科利用其领土对乌克兰发动攻击。白俄罗斯与乌克兰北部接壤，从白俄罗斯入侵乌克兰东部为俄罗斯创造了一个更长的战线，而且让战火更靠近乌克兰首都基辅。

（美联社、路透社）

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