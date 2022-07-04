卢加诺声明：乌克兰重建有7项原则

（德国之声中文网）来自40多个国家和国际组织的代表周二（7月5日）在瑞士卢加诺（Lugano）就乌克兰重建签署了“卢加诺声明”，签字国包括法国、英国、美国、德国等国家。代表德国出席这次为期两天会议的联邦发展部长舒尔策（Svenja Schulze）说，“重建一个自由民主的乌克兰是我们的共同目标。为实现这一目标，乌克兰将开启政治和经济改革，并以此推动加入欧盟的进程。”

经过两天的会议，乌克兰同“卢加诺声明”签署国达成7项原则，该国的战后重建将在这些原则基础上进行。7项原则是：伙伴关系、聚焦改革、透明、民主参与、融入不同利益的代表、性别平等和持续性。

德法首脑举行双边会谈

肖尔茨出访巴黎

在出席了一系列国际峰会之后，德国总理肖尔茨和法国总统马克龙在巴黎举行双边会谈。昨天（7月4日）晚间，马克龙设宴款待前来访问的肖尔茨。席间双方交谈的内容围绕乌克兰战争展开。爱丽舍宫方面对外通报称，宾主双方就如何采取下一步行动以及如何向乌克兰提供更多支持与帮助进行了协商。同时谈话的内容还包括欧洲在能源、防御和战略能源物资方面渐进实现独立自主。

肖尔茨总理在推特上张贴了一张两人见面时的照片，感谢马克龙总统的邀请。他在推特上写道：“无论是在埃尔毛宫的七国峰会上，还是在马德里北约峰会上，抑或是像现在这样在巴黎的会面，我们能就目前这么多紧迫的话题进行密切沟通与交流，这是很好的事。”

此前肖尔茨和马克龙都共同出席的欧盟峰会、七国集团峰会以及北约峰会谈论的核心话题都是俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争以及战争给全世界带来的后果与影响。

乌克兰准备保卫顿涅茨克

上周末利西昌斯克被占领之后，俄罗斯已经控制了整个卢甘斯克行政区，现在乌克兰准备保卫乌军仍在顿涅茨克控制的地区。2014年以来，卢甘斯克和顿涅茨克的部分地区已经被亲俄罗斯的分离主义分子控制。完整占领这两个州是克里姆林宫方面宣布要实现的战争目标。

乌克兰总统顾问阿列斯托维奇（ Oleksiy Arestowytsch）在一段网络视频中呼吁军队和民众在利西昌斯克失守之后坚持下去。他说：“这是俄罗斯在乌克兰土地上的最后一次胜利。这些都是中等规模的城市。而他们从4月4日到7月4日花了90天时间（才夺取）。这么多的损失......”

阿列斯托维奇说，除了即将在顿涅茨克展开激烈交火，乌克兰还希望在乌克兰南部展开大反攻。他说，俄军无法将目前集中在东部的军队迅速调动到南部。他还说：“俄罗斯已经没有更多的兵源可以调遣了，他们在北顿涅茨克和利西昌斯克已经付出了沉重的代价。”

泽连斯基希望重建工作不久后可以展开

乌克兰总统泽连斯基呼吁，不要等到俄罗斯发动的侵略战争结束之后再开始在乌克兰的重建工作。他在周一（7月4日）公布的每日视频讲话中说，很多事现在就应该动手做起来。例如一些曾经被俄军占领的地区，成千上万的房屋已经遭损毁。泽连斯基表示，现在就应该开始为过冬做准备，另外还要考虑到确保能源供应的问题。

为期两天的乌克兰重建国际会议昨天开始在瑞士卢加诺召开。与会的乌克兰总理什米加尔估测，乌克兰重建至少需要7500亿美元。

(德新社, 法新社)

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