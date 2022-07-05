卢加诺会议：对乌克兰的马歇尔计划？

（德国之声中文网）俄罗斯今年2月入侵乌克兰之前，国际社会就早已计划在卢加诺举行乌克兰问题会议。瑞士邀请各国和国际组织前来参加有关乌克兰经济发展、打击腐败的国际会议。毕竟，战争爆发前，在反腐组织透明国际的排名榜上，乌克兰在180个国家中排在糟糕的第122位。

俄罗斯对乌战争从根本上改变了局面，此次会议也转变成乌克兰重建会议，有40多个国家和16个国际组织参加。

与会各国与联合国或欧洲投资银行等国际组织的代表，确定了尚在战中的乌克兰如何组织国家重建的7大步骤。乌政府总理什米加尔（Denys Shmyhal）指出，可持续重建将耗资7500亿美元巨款。他强调，其中一半可通过扣押和变卖俄罗斯海外资产支付。但到目前为止，欧盟、美国和其它国家均避谈这一手段。俄罗斯国家以及效忠莫斯科政权的寡头资产遭制裁 "冻结"。但迄今为止，只零星发生过若干起没收事件，因为对此尚缺乏法律基础。

德国发展援助部长舒尔策（ Svenja Schulze ）在会议上表示："任务是艰巨的。" 她说，很明显，弥补俄罗斯给乌克兰造成的损失需要多年时间，甚至几十年。德总理肖尔茨近日建议制定乌克兰"马歇尔计划"，即类似二次大战后由时任美国国务卿乔治·马歇尔（ George C. Marshall ）为西欧战争受害者、但也为负有战争罪责的德国所推出的那样的投资计划。当年的马歇尔计划投资规模约120亿美元，创造了德国的 "经济奇迹 "，同时也为美国企业带来新的销售市场。卢加诺会议认为，这也可能发生在乌克兰，战后，必须满足一个争取加入欧盟的拥有4000万人口的市场需求。

卢加诺会议全家福

重建应是民主的和可持续的

被称为 《卢加诺宣言》的计划规定，重建工作将在有40多个签署国参与的国际合作框架内实施，并定期审查需求和执行情况。欧盟在此承担特殊责任，因为，乌克兰从上周起具欧盟成员国候选资格。迄今，欧盟具体承诺的援助金额为64亿欧元，不到乌克兰所需重建资金的一成。鉴于此，重建方案的重点当是帮助该国达到欧洲标准。欧盟委员会主席冯·德莱恩承诺，对乌克兰，布鲁塞尔绝不会袖手旁观，而会提供任何必要的支持。

卢加诺与会者要求，重建事业必须透明，遵守法治，杜绝腐败现象。乌克兰总统泽连斯基在对会议发表的视频讲话中做出相应承诺。

《卢加诺宣言》确认，民主参与、地方资金分散管理、回归难民前景和惠及全社会应是重建事业的指导方针。

《宣言》强调，在实施相关项目时，应注意性别平等、尊重人权和所有社会群体的参与；总体上，重建计划必须以可持续的、尽可能对气候友好的方式实施。

重建工作已经开始

德国经济发展合作部长舒尔策承认，对于一个处于战争中的国家来说，它们是艰难的大目标，但可持续重建现在就是可能的，例如，修复水管、供暖系统和房屋，以使乌克兰能度过冬天。她称："乌克兰的重建工作现已启动。这在该国西部地区是可能的。"

爱沙尼亚代表举出实例，说明他的国家如何提供了帮助。一些爱沙尼亚城市已开始在其乌克兰伙伴社区帮助重建被俄军毁坏的幼儿园。爱沙尼亚副外长伦杜（ Andres Rundu ）说："我们只需做起来。"

在乌东、乌南被俄罗斯占领的地区如何、以及是否应重建，卢加诺会议对此尚无定见。舒尔策部长表示，"这场战争必须熄火。为此，我们正尽一切努力，迫使普京立即停止这场战争。"

舒尔策部长称，迄今，德国政府已提供10亿欧元，作为对乌克兰国家预算的直接资助，使其继续拥有财政能力，例如，支付公务员薪水。德国还资助了4.26亿欧元用于建设项目。她认为，这是一个开始，但还须一次再一次增加。除此之外，乌克兰从美国和其它欧盟盟友那里获得数十亿资金，用于购买军火。乌克兰政府每月支付公务员工资以及退休金等公共开支需要50亿欧元。

战争摧毁的大桥

卢加诺当为序曲

会议结束后，乌克兰总理什米加尔在会议表现出自信。他说，应该以这样的方式重建："使被摧毁的一切变得比以前更好"。东道主--瑞士联邦委员会本年度轮值主席卡西斯（ Ignazio Cassis ）说，《卢加诺宣言》 当能给处于战争中的乌克兰人民带来希望，表明，他们不孤单，而卢加诺会议只是一个漫长过程的序曲。

下两届乌克兰会议已在时间和地点上大致排定：2023年在英国、2024年在德国或爱沙尼亚。什米加尔总理呼吁国际社会为乌克兰迅速采取行动。他表示，他的国家已准备好这样做："要是我们说，我们愿意迅速启动，则就绝非戏言。"

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