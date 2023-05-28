卡霍夫卡水电站决堤 俄乌相互指责

（德国之声中文网）卡霍夫卡大坝 - 这座大坝高30米，长达3.2公里，建于1956年，是第聂伯河卡霍夫卡水电站的组成部分。

2014年遭俄罗斯吞并的克里米亚半岛的饮用水也大多来自这一水库。此外，同样被俄军占领的扎波罗热核电站冷却用水也来自该水库。水库蓄水量为18立方公里，相当于美国犹他州大盐湖的蓄水量。

发生了什么？

最先就堤坝损毁发声的是乌克兰方面。乌克兰总统泽连斯基在社交平台"电报"发文称："俄罗斯的恐怖主义。俄方破坏卡霍夫卡水电站的行径再度向世人展示，必须将他们赶出乌克兰的每一寸土地。"

乌克兰南部战区司令部宣称："俄罗斯占领军炸毁了卡霍夫卡大坝，目前正在就堤坝损毁情况、泄水量、水流速度以及可能的泄洪区范围展开调查。"

一些俄罗斯指派的官员则声称，堤坝被毁事件应由乌克兰方面负责。受俄罗斯扶持的赫尔松行政当局称，乌克兰在周一夜间23时对堤坝进行了炮击，并损毁了水闸。俄方称，乌军周二对堤坝发起的袭击，摧毁了堤坝部分建筑。

但也有亲俄官员则否认了乌军攻击损毁堤坝的说法。扎波罗热俄罗斯官员洛克夫（Wladimir Rogow ）称，堤坝损毁是由于建筑年久失修以及水压过高造成的。俄罗斯官方的塔斯社也进行了类似的报道。



水库决堤对当地民众会造成什么影响？

堤坝损毁造成的洪水可能会给数以万计的当地居民带来严重后果。目前，俄乌双方都已开始在各自控制区内发起疏散行动。

一名俄罗斯官员称，赫尔松地区的14个居民点受到了洪水威胁。而乌克兰总理什米加尔（Denys Shmyhal）则表示，大约80村镇受到了洪水的威胁。

克里米亚半岛面临"水荒"

受俄罗斯支持的克里米亚总督周二表示，卡霍夫卡水库遭到损毁后，向从第聂伯河向克里米亚半岛输送淡水的克里米亚北部运河水位可能会出现下降。克里米亚半岛的饮用水供应完全依赖这一运河。2014年，俄罗斯吞并克里米亚半岛后，乌方曾一度封闭运河，导致克里米亚半岛出现淡水紧缺局面。



核电站

欧洲规模最大的核电站 - 目前受俄方控制的扎波罗热核电站也从卡霍夫卡水库获取冷却水。联合国原子能机构发布推文称，他们正在密切关注事态发展，不过，扎波罗热核电站目前并没有面临直接危险。

俄罗斯国有核能企业Rosatom 周二也表示，扎波罗热核电站目前是安全的。

（路透社，德新社）

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