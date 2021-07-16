 卡通影射反送中？香港观众发现玄机 | 文化经纬 | DW | 05.10.2022

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卡通影射反送中？香港观众发现玄机

正在热播的的美国卡通片“Rick and Morty”新近一集上架后，有网民发现，片中出现涉及香港反送中运动中某些关键词和日期缩写的“暗语”。有香港网民向制片方致谢，也有人担心作品会被下架。

Rcik and Morty：穿越冒险的科幻故事

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（德国之声中文网）美国科幻情景喜剧漫画片"Rick and Morty"（瑞克和莫蒂）第六季最新一集上架后，被目光锐利的香港观众看出其中隐藏"暗语"，影射香港反送中抗争运动及其有关背景。

有网民发现，该漫画片第六季第五集中藏有"GFHG19SDGM"（"光复香港，时代革命"，该口号目前已在香港被禁）、"721"（7·21元朗袭击事件）、" 19 HK 831"（8·31太子站袭击事件） 等与2019年香港抗争运动有关的隐匿讯息。还有人指出有一集的电视屏幕上出现的人物形象酷似《环球时报》前主编胡锡进。

法新社报道称，上周日上线的这一集，以一个被囚禁的外星人制作幸运饼干为故事主线。在情节接近高潮时，屏幕上闪现出一系列数字和字母，在不了解情况的人看来可能是毫无意义的。但某些组合没有逃过香港人的眼睛，他们开始在Reddit和本地论坛LIHKG上进行讨论。

LIHKG上一位用户留言称"感谢Rick and Morty的制作者"，得到超过5000个点赞。有网民怀疑"Rick and Morty"的制作团队是否有香港人，还有人担心这一集会在香港被删除，因为如果在被曝光后此事受到关注，制片公司很可能在压力下低头并自我审查，"有人会丢工作"。

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此前已有过不止一部美国卡通片因夹带敏感内容在中国遭遇封禁，《南方公园》（South Park） 曾因出现维尼熊等讽刺内容惹恼中国政府而遭到封杀，动《辛普森一家》(The Simpsons)则因出现对天安门事件的影射而在香港被下架

"Rick and Morty"是近来受到热追的剧目，已获得多项艾美奖。其故事围绕一个自私、酗酒的祖父，带着他的孙子进行离奇的穿越冒险。该片由华纳兄弟公司在全球发行，目前在香港的HBO Go上可以观看。另有人推测片中加入這些"敏感"的隐藏訊息可能只是为了阻止中国网站盜版。

（法新社等）

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