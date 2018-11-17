卡舒吉遇害案：德国宣布禁止18人入境

（德国之声中文网）德国外交部长马斯发表推文称，德国方面将启动制裁措施，禁止18名涉嫌参与杀害卡舒吉一案的沙特阿拉伯公民进入德国。马斯在布鲁塞尔参加欧盟外长会议期间表示，有关人士涉嫌参与了这起杀人案，他们的信息已经被存入申根国家信息系统。这次外长会议上，沙特反对派人士卡舒吉遇害一事是议题之一。马斯表示，"迄今为止，案情仍不明了，我们仍有太多的疑问。"他说，无论是作案经过，还是幕后主使的身份，我们都还不清楚。马斯强调，德国方面即将采取的制裁措施是同英法等国紧密协商后作出的决定。他说："在这一问题上，欧盟各国一直在进行着紧密的磋商协调。"

马斯拒绝就18名被禁入境人士的身份透露更多信息。德国方面将会将上述人士的身份信息输入到申根信息系统中，这样他们将无法进入申根各国。来自外交圈的消息称，除非某申根国会向他们颁发本国签证，否则他们将无法进入申根区。换句话说，入境禁令能否奏效，也取决于其他申根成员国的决定。

沙特驻土耳其使馆内的血案

德国方面是根据迄今为止所掌握的案情而颁布上述入境禁令的。今年十月二日，流亡美国的沙特反对派人士卡舒吉在沙特阿拉伯驻伊斯坦布尔领事馆内被杀害。卡舒吉前往领事馆是为了办理同土耳其籍女友结婚的手续。卡舒吉生前为《华盛顿邮报》撰写专栏文章，并经常对沙特当局提出批评。卡舒吉遇害之后很久，利雅得当局才迫于国际压力承认卡舒吉已经死亡。

沙特检察机构称，一些政府高层官员擅自组建了一个十五人团队前往土耳其执行杀人任务。沙特检察机构据称已经对11人提起上诉，并要求对其中五人判处死刑。据媒体报道，沙特王储可能也卷入了这起谋杀案。

土耳其民众就卡舒吉遇害案在沙特驻伊斯坦布尔领馆前抗议

中央情报局：沙特王储嫌疑参与

美国媒体报道称，中央情报局根据已知线索研判，下令杀害卡舒吉的可能正是沙特王储本·萨勒曼（Mohammed bin Salman) 本人。《华盛顿邮报》报道称，这是对多个线索进行评估后得出的结论。

美国国务院周末明确表示，迄今为止，卡舒吉遇害案尚无最终结论。美国总统特朗普则宣布，将在周二公布有关卡舒吉案的"详细报告"。届时，杀人令来自何人以及何人亲自执行，都将真相大白。

德国政府方面对于王储是否涉案一事也持审慎态度，目前被禁入境的18人名单中，据称并不包含王储萨勒曼。

达扬/叶宣（法新社、德新社、路透社）