卡舒吉谋杀案 欧盟要求沙特秉公查处

（德国之声中文网）美国情报部门中情局的结论是，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）是卡舒吉谋杀案的幕后主使。《华盛顿邮报》报道说，这一结论是在经过对多个信息源的评估之后得出的。

《华盛顿邮报》引述消息人士称，美国情报部门对沙特王储的弟弟哈立德·本·萨勒曼（Khalid bin Salman）与卡舒吉之间的电话通话进行了评估。报道称，美国政府代表认为，中情局的结论有高度的可信性。沙特政府则一直否认王储与卡舒吉遇害有牵连。

一通危险的电话？

哈立德·本·萨尔曼在电话中对卡舒吉说，后者应前往沙特驻伊斯坦布尔领馆取文件。《华盛顿邮报》报道说，哈立德向卡舒吉承诺，这样做是安全的。哈立德是沙特驻美国大使。报道称，哈立德是在其兄、王储穆罕默德·本·萨勒曼的要求下，打的这个电话。

不过，报道也指出，哈立德事先是否知道卡舒吉去了之后会被杀害，这一点并不明确。

哈立德则在《华盛顿邮报》报道发表后，发推特称，他并未与卡舒吉通这个电话，也没有建议他去土耳其。

《华尔街日报》也报道了中情局的结论。该报引述一位消息人士称，没有王储的参与，对卡舒吉的谋杀是不可能完成的。

美国副总统彭斯在巴布亚新几内亚参加亚太经济合作组织（APEC）会议期间表示，美国"坚决将这一谋杀事件所有的责任人绳之以法"。他说，对卡舒吉的谋杀"十分残忍"，"是对自由、独立媒体的侵犯"。他没有对情报部门的信息作出表态。

柏林严正声明：利雅得必须给个说法

在中欧时间周六至周日夜间，德国外交部表示，德国外长马斯和其它欧盟各国外长均一致支持欧盟外交事务专员莫盖里尼（Federica Mogherini）此前的相关声明，即要求对卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领馆被杀害一案进行“彻底、可信而且透明的调查”。

欧盟相关声明中还表示，卡舒吉谋杀案的幕后真凶将会面临制裁：“欧盟及其成员国将在既定时间之内，就如何对凶案主使采取适当措施进行评估”。

婚礼前遇害

10月初，流亡沙特政府批评人士卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领馆遇害。他去那里是为了领结婚的文件。

在巨大的国际压力下，沙特政府才承认卡舒吉的死亡。卡舒吉曾是《华盛顿邮报》的专栏作家。但是，利雅得称，是高级别的政府工作人员犯下此案，而并非是受命于王储或国王。国际社会对这一说法抱有极大的质疑。卡舒吉的遗体至今仍不知何处。

沙特检方则要求对5名被告判处死刑。美国则计划对17名沙特公民实施制裁。据消息人士称，这其中包括一名王储的前高级别顾问，以及沙特驻土耳其总领事穆罕默德·阿洛太比（Mohammed Alotaibi）。

苗子/雨涵（德新社、路透社）