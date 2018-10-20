卡舒吉死亡事件：默克尔欲冻结对沙特出口军火

（德国之声中文网）由于记者卡舒吉（Jamal Khashoggie）之死原因疑团重重，德国暂停对沙特阿拉伯进一步出口军火。

总理默克尔上周日（10月21日）晚间表示，鉴于政府批评人士卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领馆的死亡，"在我们目前所处的状况下"，不能对该国出口军火。她对这一暴力行为作出严厉谴责，称亟需进一步澄清。默克尔强调，所有事实还远未摆上桌面，责任人还远未绳之以法。

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德国司法部长马斯（Heiko Maas）也对军火出口表达质疑态度。他还与法、英外长共同表示："对记者的威胁、攻击甚至杀害，无论在任何情况下，都是不可接受的，令我们所在的三个国家至为忧虑。"

尽管是战争参与国，并且人权纪录糟糕，石油资源丰富的沙特今年迄今为止仍是德国军火工业的第二大客户，仅次于阿尔及利亚。截至9月30日，德国政府共批准了价值4.164亿万欧元对沙特的军火出口。

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美国总统特朗普上周六就一项与沙特的主要军火协议表示："如果要采取某种形式的制裁，或者我们可能决定的其它措施，我会倾向于不以取消1100亿美元（军火订单）作为报复，这意味着60万个就业岗位。"

苗子/凝练（德新社、法新社）