 卡舒吉案：证据不利萨勒曼王储 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.11.2018

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时政风云

卡舒吉案：证据不利萨勒曼王储

《纽约时报》报道说，沙特一名特工曾向沙特王储报告完成了对记者和政府批评者卡舒吉的谋杀任务。

Saudi Arabien Mohammed bin Salman (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

在卡舒吉遇害后，土耳其首先称沙特派了一群杀手到伊斯坦布尔，其中包含了沙特王储沙勒曼的随从，杀了卡舒吉并湮灭证据

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本周二，土耳其总统埃尔多安在面向执政党国会议员发表演讲时，明确向沙特阿拉伯方面发出指控。他表示，沙特方面已经为此次血腥谋杀蓄谋已久。 (23.10.2018)

土耳其媒体报导，沙特检察官不但没分享新讯息，反而一再探询土耳其掌握的证据跟资讯。他们强调，沙特检察官并不想要卡舒吉案有新的进展，而是只想着如何保全沙特王储的清白。 (01.11.2018)

（德国之声中文网）《纽约时报》在报道中指出，今年10月初，执行在沙特驻伊斯坦布尔总领事馆内除掉卡舒吉任务的一个特别分队成员电话告知上司，他可以向"其头头"报告，任务完成了。

美国情报机构相信，虽未说出名字，这个"头头"指的就是萨勒曼王储。前中央情报局官员里德尔（Bruce O. Riedel）对《纽时》表示，"这样的一个电话几乎就已经是确凿的证据，说明，只能是他（萨勒曼）"。

迟到的声明

10月2日，萨勒曼的批评者卡舒吉进入沙特驻伊斯坦布尔领事馆，以办理与土耳其未婚妻结婚所需的证件。从此，他未再露面。沙特方面在很长时间里一直否认与卡舒吉的失踪有染。在国际压力下，利雅得后来发布一份官方声明称，卡舒吉是死于与多人的殴斗。

此后，利雅得指控说，政府高层人士擅自派遣了一个15人特别分队。沙特官方共逮捕了18名嫌疑人士。 批评者指出，沙特方面试图以此能使权力巨大的王储本人脱离干系。

根据《纽时》的估计，现在，随着不利萨勒曼王储的这一证据曝光，要求美国总统特朗普制裁利雅得的压力增加。

上周末，土耳其总统埃尔多安在安卡拉正式证实握有记录了谋杀卡舒吉行为的录音带，并已分别提供给了多国，其中有美、法、英、德、加。柏林和多伦多证实收到了相关信息。法国外长勒·德里安则表示， 法国对土耳其方面有关卡舒吉谋杀事件的信息并不知情。

Journalist Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/O. Shagaleh)

沙特记者卡舒吉之死引起各界关注

一点一点提供信息

土耳其《晨报》（Sabah）还报道说，卡舒吉死亡前不久抵达伊斯坦布尔的一个沙特代表团所带的行李中有注射针、电击器、无线电收发机、钳刀和干扰电波发射器。该报刊登了显示特别分队箱子里内容的扫描图。

迄今，土耳其政府只是以点滴方式、并部分通过亲政府传媒公布卡舒吉谋杀案相关信息。安卡拉采用这一战略保持对利雅得的压力。埃尔多安治下的土耳其和阿尔·阿齐兹·萨勒曼国王治下的沙特是地区对手。土耳其支持与利雅得敌对的卡塔尔，并在该国驻有军队。此外， 土耳其领导层亲近穆兄会，而穆兄会在沙特被定义为恐怖组织。

 

凝炼/达扬（德新社、法新社）

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